  Sivasspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

41' Sivasspor'da Özer Hurmacı, Selçuk İnan'a yaptığı müdahalenin ardından sarı kartla cezalandırıldı.

40' Omzundan sakatlık geçiren Ryan Donk, Yener İnce'nin kontrolü altında tedavisi için kenara geldi.

39' Sivasspor, Galatasaray kalesine gönderdiği 6 şutun 2'sinde isabet sağladı.

38' Galatasaray, maçın başından bu yana rakip kaleye 3 şut gönderdi ve 2'sinde isabet sağladı. Bu 2 şut da golle sonuçlandı.

36' Sahanın en az topla buluşan ismi olan Muğdat Çelik, 34. dakikada golünü attı.

34' GOL! MUĞDAT ATTI, GALATASARAY FARKI 2'YE ÇIKARDI! Galatasaray'ın Semih Kaya'nın müdahalesinin ardından çıktığı hızlı hücumda Ryan Donk topu hücuma taşıdı. Selçuk İnan'ın pasında topla buluşan Linnes, müthiş bir pasla penaltı noktasındaki Muğdat'ı gördü. Muğdat tek vuruşla topu ağlarla buluşturdu.

34' KRİTİK MÜDAHALE! Sivasspor'un kanat hücumunda sert ortayı İsmail Çipe uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak Muhammed'in önünde kaldı. Semih Kaya son anda yaptığı müdahaleyle topu uzaklaştırmayı başardı.

33' Sinan Gümüş'ün akıllıca pasında sol kanatta boşluk yakalayan Emre, ceza sahasına ortaladı ama top kalecinin kucağında kaldı.

32' AZ FARKLA! Sivasspor gole çok yaklaştı! Hızlı hücumda sol kanattan gelen Erdoğan, ceza sahasına çevirdi ancak top kale direğinin dibinden dışarı çıktı.

31' Sinan Gümüş'ün sektirdiği topta şut şansı bulan Muhammed çok sert vurdu ancak top İsmail Çipe'nin kucağında kaldı.

29' Selçuk İnan'ın mükemmel pasında Galatasaray, Sivasspor'u az adamla yakaladı. Yunus Akgün'ün pasında Sinan Gümüş şut açısı yakaladı ancak bu şansı iyi kullanamadı.

28' Yunus Akgün'ün ayağa kalkmasıyla birlikte oyun hava atışıyla hareket kazanacak.

27' Galatasaray'da Yunus Akgün, rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından kendini yere bıraktı.

24' NET POZİSYON! Sivasspor'un hızlı hücumunda sağ kanattan topu taşıyan Diabate, yaya çevirdi. Yayda ekstra pasla topla buluşan Erdoğan kötü vurdu ve top doğrudan dışarı çıktı.

22' İSTEDİĞİ GİBİ VURAMADI! Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topa ayağını uzatan Bjarsmyr istediği vuruşu yapamadı.

21' Sivasspor'un kalabalık hücumunda Douglas, Ziya ile ver-kaça girdi ve şut şansı yakaladı. Brezilyalı futbolcunun sert şutu savunmadan sekti ve kornere çıktı.

19' Galatasaray karşısında 1-0 geride olan Sivasspor, %54'le topa sahip oluyor.

17' Sivasspor'un kullandığı köşe vuruşunda çizgisini terk eden İsmail Çipe, rakibini yerde bıraktı. Karşılaşmanın hakemi VAR ile girdiği diyaloğun ardından oyunun devam etmesi gerektiğini işaret etti.

16' Sarı kırmızılı takımın saha kenarındaki patronu yardımcı antrenör Levent Şahin.

15' Galatasaray'da geçtiğimiz hafta Başakşehir maçında yaşanan olaylar sebebiyle PFDK'nın tedbir kararı aldığı teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmayı tribünlerden takip ediyor.

14' SAVUNMADAN! Sivasspor kanatlardan gelmeye devam ediyor. Douglas'ın sağ kanattan yaptığı sert ortaya kimse dokunamadı ve Semih Kaya'nın müdahalesiyle tehlike savuşturuldu.

13' Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruş barajdan döndü.

11' Galatasaray'da Yunus Akgün rakibinden sıyrıldı ancak sonrasında yerde kaldı. Sarı kırmızılılar, ceza sahasına yakın bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

10' NET BİR POZİSYON! SİVASSPOR GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sol kanattan gelişen atakta Ziya kale ağzına çok sert çevirdi. Seken topu kafayla Erdoğan tamamlamak istedi ancak Marcao çok kritik bir müdahaleyle gole engel oldu.

9' İki takım da bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.

8' Galatasaray kendi yarı sahasında yaptığı paslaşmalarla oyunu rakip yarı sahaya taşımaya çalışıyor.

7' Tedavisi tamamlanan Ryan Donk yeniden oyuna dahil oldu.

6' Galatasaray'da gözüyle ilgili problem yaşayan Donk, kenarda tedavi oluyor.

5' @OptaCan: Martin Linnes, Süper Lig kariyerinde ilk kez bir sezonda iki gol attı.

3' Martin Linnes, bu sezon Süper Lig'deki 2. golünü attı.

2' GOL! LINNES ATTI, GALATASARAY 1-0 ÖNE GEÇTİ! Sarı kırmızılılar maça adeta golle başladı. Sinan Gümüş'ün taşıdığı topta kaleyi karşısına alan Donk, Linnes'i mükemmel bir ara pasıyla topla buluşturdu. Ceza sahasına giren Linnes çok sert vurdu ve sarı kırmızılılar, Sivasspor deplasmanında 1-0 öne geçti.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@OptaCan: Sivasspor deplasmanında çıktığı son maçı kaybeden Galatasaray, Süper Lig tarihinde rakibine dış sahada üst üste iki kez yenilmedi.

@OptaCan: Sivasspor, Süper Lig'de sekiz maçtır kazanamıyor (4B 4M). Bu, kırmızı beyazlı ekibin Mayıs-Ekim 2015 arasındaki 15 maçlık süreçten bu yana ligde yaşadığı en uzun seri.

Şampiyon Galatasaray, Süper Lig'in son haftasında Sivasspor'a konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımını anbean sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Sivasspor'un ligde iç sahada attığı son beş golün üçünde Douglas'ın direkt katkısı var (1 gol & 2 asist). Douglas bu sezon Süper Lig'de en fazla gole katkı yapan savunma oyuncusu (3 gol & 7 asist).

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Sivasspor bu sezon Süper Lig'de maçların ilk yarılarında en fazla gol yiyen takım (27). Sivasspor'un kalesinde gördüğü son 12 lig golünün sekizi ilk yarılarda geldi.

Galatasaray XI: İsmail, Linnes, Marcao, Semih, Emre Taşdemir, Selçuk İnan, Donk, Ndiaye, Yunus Akgün, Muğdat, Sinan Gümüş.

@OptaCan: Süper Lig'de dokuz maçtır deplasmanda kaybetmeyen Galatasaray (4G 5B), ligde devam eden en uzun serinin sahibi.

@OptaCan: Sivasspor ile oynadığı son 18 Süper Lig maçında da gol atan Galatasaray (maç başına 2,3), en son Ocak 2009'daki karşılaşmada rakip fileleri havalandıramamıştı (0-2).

@OptaCan: Galatasaray bu maçta yenilirse ligi 69 puan ile tamamlayacak ve Süper Lig'de son 25 sezonda en az puan toplayarak şampiyon olan takım olacak. Bundan önce daha az puanla şampiyon olan takım yine Galatasaray'dı (1992/93 sezonu, 66 puan).

Yeni 4 Eylül Stadı'nda yapılacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Zorbay Küçük yönetecek.

Sivasspor XI: Ali Şaşal, Douglas, Bjarsmyr, Braz, Ziya, Hakan, Özer, Rybalka, Diabate, Erdoğan, Muhammed.