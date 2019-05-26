  Fenerbahçe - Antalyaspor Canlı Maç Anlatımı

19' @Optacan: Miha Zajc'ın Süper Lig kariyerindeki üç isabetli şutundan ikisi gol oldu.

18' Mehmet Ekici bu kez savunma arkasına gönderdiği topla Jailson'u hareketlendirdi. Brezilyalı oyuncu topu son çizgiden içeriye çevirdi ancak yardımcı hakem topu auta çıktığını belirtti.

17' Sezonun son maçı olmasına rağmen ilk dakikadan bu yana tempo oldukça yüksek. İki takım da 6.'lık hedefleri doğrultusunda çok istekli bir oyun sergiliyor.

16' MUTLAK GOL KAÇTI! Antalyaspor gole çok yaklaştı. Serdar Özkan'ın derinlemesine pasıyla bir anda savunma arkasına sarkan Doğukan, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı. Kaleci Volkan mutlak golü çıkardı.

14' Devre arasında takıma katılan Miha Zajc, Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş derbisinin ardından ligdeki ikinci golünü kaydetti.

13' GOL! Mehmet Ekici'nin mükemmel derinlemesine pasıyla sağ kanattan savunma arkasına sarkan Isla, kalesini terk eden Ferhat'tan önce dokunarak topu geriye doğru çıkardı. Ön direkteki Zajc gelişine yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0

12' Çok adamla rakip ceza sahası çevresine kadar gelen Antalyaspor'da Mevlüt yay üzerinden şutunu çekti, top savunmadaki Sadık'tan döndü.

11' İlk 10 dakikası golsüz eşitlikle geride kalan maçta iki takım da henüz oyun üstünlüğünü ele alabilmiş değil.

10' İki takım da orta alanda fazla sayıda top kaybı yapıyor. Henüz organize bir atak izleyemedik.

8' Dirar'dan pası alan Mehmet Ekici ceza yayının gerisinden sol ayağıyla vurdu top farklı şekilde üstten auta gitti.

7' Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta Sadık kafayı vurdu, savunmadan seken topu karambolde Dirar kaleye yollamak istedi ancak Antalyaspor savunması bir kez daha araya girdi.

6' Tarık Çamdal'ın Isla'ya yaptığı faul sonucu Fenerbahçe sağ kanattan taç çizgisinin hemen önünden bir serbest vuruş kazandı.

5' Tempo bir anda arttı. İki takım da hızlı ataklarla etkili olmaya başladı.

4' Antalyaspor çok adamla etkili geldi. Sol kanattan Tarık'ın ortaladığı top doğrudan kaleci Volkan'a gitti.

3' Fenerbahçe maçın hemen başında ön alanda baskı kuruyor. Antalyaspor savunması sürekli topları kaleci Ferhat'a oynamak zorunda kalıyor.

2' Sezonun son maçı olmasına rağmen tribünleri büyük oranda dolduran Fenerbahçeli taraftarlar ilk düdükle birlikte takımlarını coşkuyla desteklemeye başladı.

1' İlk düdük çaldı ve Kadıköy'de sezonun son mücadelesi başladı!

ANTALYASPOR: Ferhat, Nazım, Bahadır, Diego, Tarık, Chico, Serdar, Amilton, Harun, Doğukan, Mevlüt

@Optacan:Antalyaspor'un Süper Lig'de attığı son sekiz golün yedisi Mevlüt Erdinç'ten geldi. Bu sezon ligde 11 gol atan Mevlüt, profesyonel kariyerinin en golcü üçüncü lig sezonunu geçiriyor: PSG formasıyla 15 gol (2009/10) & St Etienne ve Rennes formalarıyla 12 gol (2013/14).

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.

FENERBAHÇE: Volkan, Isla, Serdar, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Ekici, Eljif Elmas, Dirar, Moses, Miha Zajc

@Optacan:Fenerbahçe bu sezon 33 haftada kalesinde 43 gol gördü. Süper Lig'de 18 takımlı ve üç puanlı sisteme geçilen 1994/95'ten bu yana daha fazla gol yediği tek sezon 1999/2000 (44).

@Optacan:Evinde oynadığı son 11 Süper Lig maçında yenilmeyen Fenerbahçe (6G 5B), Galatasaray'ın (35 maç) ardından devam eden en uzun serinin sahibi.

@Optacan:Süper Lig tarihinde Antalyaspor'a sadece iki iç saha maçı kaybeden Fenerbahçe (19G 1B), bu iki yenilgiyi son beş karşılaşmada aldı.

@Optacan:Antalyaspor ile oynadığı son altı Süper Lig maçının üçünü kaybeden Fenerbahçe (2G 1B), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 30 karşılaşmada almıştı (24G 3B).

@Optacan:Bu sezon Süper Lig'de topa sahip olma oranı en düşük (%43,2) ve rakip ceza sahalarında topla en az buluşan takım Antalyaspor (451).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun son haftasında Fenerbahçe sahasında Antalyaspor'u konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Ersun Yanal, Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak Süper Lig'de iç sahada yenilgi yüzü görmedi (19G 7B).

@Optacan:Fenerbahçe, Süper Lig'in 18 takımlı ve üç puanlı sistemde oynanmaya başladığı 1994/95 sezonundan itibaren en az puan topladığı (43), en az maç kazandığı (10), en fazla yenilgi aldığı (10) ve en az gol attığı (43) sezonu bitirmeyi garantiledi.

@Optacan:Fenerbahçe ile Antalyaspor'un Süper Lig'de karşılaştığı ilk sezon oynanan iki maç da berabere biterken (1982/83); daha sonraki 21 sezonda bu yaşanmadı.