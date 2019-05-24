  Çaykur Rizespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

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Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.
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@OptaCan: Abdülkadir Ömür'ün Süper Lig kariyerinde birden fazla gol attığı tek maç, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'un Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşma (iki gol).
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@OptaCan: Süper Lig'de 11 maçtır yenilmeyen Trabzonspor (8G 3B), Galatasaray'ın (19 maç) ardından devam eden en uzun serinin sahibi.
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@OptaCan: Yusuf Yazıcı ligde forma giydiği son dört maçta üç gol attı; önceki 28 Süper Lig maçında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.
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@OptaCan: Trabzonspor, Rizespor deplasmanında çıktığı son beş Süper Lig maçının dördünde kalesini gole kapattı ve sadece mağlup olduğu tek karşılaşmada gol yedi (3G 1B 1M).
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İki takım oyuncuları da maç önü seremonisi için sahaya geldiler.
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ÇaykurRizespor XI: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Saadane, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio, Boldrin, Aatif, Muriqi.
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@OptaCan: Trabzonspor, Rizespor'u Süper Lig'de mağlup ettiği son dokuz maçın beşinde rakip filelere en az dörder gol gönderdi (toplam 33 gol).
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Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasınAda Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
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Ligin son haftasında oynanacak olan Rizespor - Trabzonspor mücadelesini hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
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@OptaCan: Rizespor ligde beş maçtır kazanamıyor (4B 1M); öncesindeki dört maçın üçünü kazanmışlardı (1M).
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@OptaCan: Trabzonspor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (2B 8M), tek galibiyetini Aralık 2015'te aldı (3-0).
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İki takımın da başlangıç 11'leri belli oldu.
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MAÇ BAŞLADI! Yaşar Kemal Uğurlu'nun işaretiyle birlike santra vuruşunu konuk ekip Trabzonspor yaptı.