  Çaykur Rizespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

@OptaCan: Süper Lig'de 11 maçtır yenilmeyen Trabzonspor (8G 3B), Galatasaray'ın (19 maç) ardından devam eden en uzun serinin sahibi.

@OptaCan: Yusuf Yazıcı ligde forma giydiği son dört maçta üç gol attı; önceki 28 Süper Lig maçında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.

@OptaCan: Trabzonspor, Rizespor deplasmanında çıktığı son beş Süper Lig maçının dördünde kalesini gole kapattı ve sadece mağlup olduğu tek karşılaşmada gol yedi (3G 1B 1M).