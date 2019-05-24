SPOR
STADYUM: Çaykur Didi Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 24 May 2019 | 21:00 | şuan: 21:05
3'
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Çaykur Rizespor
Çaykur Rizespor
Okan Buruk
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Çaykur Rizespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  • Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Sosa, A. Parmak, A. Ömür, Yusuf, Nwakaeme, Rodallega.
  • @OptaCan: Abdülkadir Ömür'ün Süper Lig kariyerinde birden fazla gol attığı tek maç, sezonun ilk yarısında Trabzonspor'un Rizespor'u 4-1 yendiği karşılaşma (iki gol).
  • @OptaCan: Süper Lig'de 11 maçtır yenilmeyen Trabzonspor (8G 3B), Galatasaray'ın (19 maç) ardından devam eden en uzun serinin sahibi.
  • @OptaCan: Yusuf Yazıcı ligde forma giydiği son dört maçta üç gol attı; önceki 28 Süper Lig maçında aynı sayıda gol sevinci yaşamıştı.
  • @OptaCan: Trabzonspor, Rizespor deplasmanında çıktığı son beş Süper Lig maçının dördünde kalesini gole kapattı ve sadece mağlup olduğu tek karşılaşmada gol yedi (3G 1B 1M).
  • İki takım oyuncuları da maç önü seremonisi için sahaya geldiler.
  • ÇaykurRizespor XI: Gökhan, Moroziuk, Awaziem, Saadane, Melnjak, Azubuike, Musa, Samudio, Boldrin, Aatif, Muriqi.
  • @OptaCan: Trabzonspor, Rizespor'u Süper Lig'de mağlup ettiği son dokuz maçın beşinde rakip filelere en az dörder gol gönderdi (toplam 33 gol).
  • Spor Toto Süper Lig'in kapanış haftasınAda Çaykur Rizespor, Trabzonspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
  • Ligin son haftasında oynanacak olan Rizespor - Trabzonspor mücadelesini hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.
  • @OptaCan: Rizespor ligde beş maçtır kazanamıyor (4B 1M); öncesindeki dört maçın üçünü kazanmışlardı (1M).
  • @OptaCan: Trabzonspor ile oynadığı son 11 Süper Lig maçının sadece birini kazanabilen Rizespor (2B 8M), tek galibiyetini Aralık 2015'te aldı (3-0).
  • İki takımın da başlangıç 11'leri belli oldu.
  • MAÇ BAŞLADI! Yaşar Kemal Uğurlu'nun işaretiyle birlike santra vuruşunu konuk ekip Trabzonspor yaptı.
  Takım Kadroları

Çaykur Rizespor

  • 23 Gökhan Akkan
  • 53 Dario Melnjak
  • 35 Musa Çağıran
  • 15 Mykola Moroziuk
  • 99 Aatif Chahechouhe
  • 10 Fernando Boldrin
  • 12 Chidozie Awaziem
  • 40 Azubuike Okechukwu
  • 17 Marwane Saadane
  • 94 Vedat Muriqi
  • 18 Braian Samudio

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme

Yedekler

  • 25 Cihan Topaloğlu
  • 77 Orhan Ovacıklı
  • 44 Koray Altınay
  • 54 Mehmet Uslu
  • 33 Mohamed Abarhoun
  • 5 Abdullah Durak
  • 11 Mustafa Saymak
  • 50 Umar Aminu
  • 8 Davide Petrucci
  • 34 Çınar Tarhan

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 15 Zargo Toure
  • 88 Luis Ibanez
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 18 Caleb Ekuban
Takım
O
Av
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