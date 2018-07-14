  Belçika - İngiltere Canlı Maç Anlatımı

45' Romelu Lukaku ceza sahası dışında topla buluştu, önünde yalnızca Stones vardı ve geçmek yerine şut denedi, Stones'a çarpan top dışarı gitti.

45' Kevin de Bruyne kaleyi önüne aldı, şutunu gönderdi ama Maguire topun geçmesine izin vermedi.

45' İlk yarının son düdüğü geldi. Belçika, üçüncülük maçında İngiltere karşısında ilk yarıyı 1-0 önde kapatıyor.

45' İlk yarının sonuna 2 dakikalık kayıp süre eklendi.

45' Belçika savunmasında yapılan hatada kaleci Courtois'ya atılan pas kısa düşünce Loftus Cheek hareketlendi ama kaleci çıktı ve yatarak tehlikeyi önledi.

44' Belçika yine seri paslarla hücuma çıktı. Son olarak De Bruyne'ün pasında sağ kanatta topla buluşan Meunier topu ortaladı ama İngilizler fırsat vermedi.

43' Maçta son dakikalar genellikle orta alanda geçiyor ve iki takım da orta sahada paslarla birbirine üstünlük kurmaya çalışıyor.

41' İngiltere hücum etmeye çalışırken Belçika savunması takım halinde kapanıyor ve rakibine pozisyon şansı vermiyor.

39' Belçika atağı yine çok hızlı gelişti. De Bruyne'ün sağdan içeri gönderdiği ortaya Hazard hareketlendi ama İngiltere savunması topu kornere uzaklaştırdı.

39' Biraz önce Belçika atağında sakatlanan Nacer Chadli oyuna devam edemedi. Thomas Vermaelen, Chadli'nin yerine oyunda.

38' İlk yarının sonları yaklaşırken İngiltere uzun süredir rakip kalede etkinlik kuramıyor.

36' Chadli sol kanattan içeri girip ortayı yaptı, diğer kanatta Hazard topla buluştu, açı ararken iki oyuncunun markajında kaldı ve atak sona erdi.

35' AZ FARKLA AUT! Belçika sağ kanattan paslaşarak köşe vuruşu kullandı. Ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören alanda bekleyen Tielemans kendisine gelen pası doğrudan şuta çevirdi, etkili gitmeyen top kale önünde Alderweireld ile buluştu ve onun tamamladığı şut üstten az farkla dışarı gitti.

34' Belçika aradığı açığı buldu. De Bruyne'ün pasında Hazard ceza sahası içinde sağ çaprazdan çok sert bir şut gönderdi ama Stones'a çarpan top kornere gitti.

33' İngiltere bu dakikalarda tamamen geriye çekildi. Belçika rakip yarı alanda uzun süredir paslaşıyor.

32' Belçika yine hızlı paslaşmalarla İngiltere savunmasını zorladı, devamında Meunier sağ kanattan topu ortaladı ama savunma kafayla karşıladı. Belçika baskısı sürüyor.

30' Maçta üçte birlik zaman dilimi geride kaldı. Belçika'nın 1-0'lık üstünlüğü sürüyor.

28' Belçika'da tek golün sahibi olan Meunier sağ çizgiye indi, iki rakibine rağmen çok etkili bir orta yaptı ama Lukaku'yu aşan topa kimse dokunamadı.

26' @OptaCan: Thomas Meunier'nin golü (3:37): Dünya Kupası tarihinde Belçika'nın attığı en erken, İngiltere'nin ise yediği en erken gol oldu.

24' Raheem Sterling ceza sahası dışından şansını denedi. Sol çaprazdan gönderdiği şut, farklı bir şekilde dışarı gitti.

23' KAÇTI! İngiltere gole çok yaklaştı. Ceza sahasına gönderilen uzun topta Sterling kontrolü yaptı ve uygun pozisyondaki Harry Kane'e pasını aktardı ancak yıldız oyuncunun şutu az farkla yandan auta gitti.

22' Belçika yine uzun süreli paslaşmalardan sonra fırsat aradı. Tielemans'ın sağ çaprazdan yaptığı ortayı İngiliz savunması uzaklaştırdı.

20' İngiltere sağ kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza alanına inen topa Maguire kafayı vurdu fakat top, Courtois'nın kucağında kaldı.

19' Oyun temposu git gide artmaya başladı. İki takım da rakip kalede oldukça fazla şans buluyor ve iki ekip de açık bir oyun sergiliyor.

17' Belçika yine gole çok yaklaştı. Uzun süreli paslaşmaların ardından Hazard, topu ceza sahasına klas bir şekilde yolladı, kale önünde topla buluşan Lukaku topun kontrolünü sağlamakta zorlandı ve Pickford yatarak tehlikeyi önledi.

15' Kieran Trippier'ın sağ kanattan yaptığı ortada Loftus Cheek ceza sahasında kafayı vurdu ama Courtois'yı geçemedi.

14' İngiltere'de Delph ceza alanına yaklaştı, uygun açıyı bulup şutunu gönderdi ama etkisiz giden top, kaleci Courtois'da kaldı.

13' Belçika bu dakikalarda oldukça etkili. Hazard'la başlayan atakta hızlı paslaşmalarla içeri giren Belçikalı oyuncular, son anda İngiliz savunması tarafından engellendi.

12' PICKFORD ÇIKARDI! Belçika ikinci gole çok yaklaştı. Hızlı gelişen hücumda Kevin de Bruyne ceza sahası içinde sol çaprazdan açıyı buldu, şutunu da gönderdi ama kaleci Jordan Pickford topu çeldi.

11' İngiltere'nin beraberlik arayışı sürüyor. Bu kez Trippier akan oyunda sağ kanattan ortayı yaptı, Belçika savunması karşıladı.

10' İngiltere rakip yarı alanın orta mesafelerinde sol kanattan serbest vuruş kullandı. Trippier'ın ortasında uzak kaleye hareketlenen topu kaleci Courtois kontrol etti.

9' Belçika ikinci gol için yüklendi. Lukaku sağ çaprazdan ilerlerken pasını De Bruyne'e attı, devamında yıldız orta saha oyuncu topuk pasıyla topu Lukaku'yla buluşturmak istedi ama savunma ayak koydu.

7' İngiltere atağında Phil Jones sağ kanattan ortayı yaptı ama ceza sahası içinde Vertonghen topu karşıladı.

5' Dünya Kupası'nda şu ana kadar 2 asist yapan Meunier, ilk golünü İngiltere'ye attı.

4' GOL! Üçüncülük maçında perde erken açıldı. Kaleciden başlayan atakta Chadli sol kanattan topla birlikte çizgiye hareketlendi, pasını içeri çevirdi ve orada bulunan Meunier dokunuşunda golü buldu. Belçika, 1-0 önde.

3' Dier'in orta sahadan gönderdiği uzun topta Trippier sağ kanatta ceza sahasına hareket etti ama savunma kafayla topu karşıladı.

2' İngiltere ilk dakikalarda bir süredir kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

1' İlk düdük çaldı ve üçüncülük mücadelesi Belçika'nın vuruşuyla başladı.

2018 Dünya Kupası üçüncülük maçında Belçika ile İngiltere karşı karşıya geliyor. Bu mücadelenin canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

İngiltere XI: Pickford, Maguire, Stones, Jones, Trippier, Delph, Dier, Rose, Loftus-Cheek, Sterling, Kane.