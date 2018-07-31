SPOR
STADYUM: Olympic Stadium Athens HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 31 Jul 2018 | 20:00 | şuan: 20:27
22'
0 1
AEK Atina
AEK Atina
Marinos Ouzounidis
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
22' Maicon
  AEK Atina - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

AEK Atina

  • 1 Vasilios Barkas
  • 5 Vassilios Lambropoulos
  • 4 Marios Oikonomou
  • 3 Helder Lopes
  • 2 Michalis Bakakis
  • 14 Tasos Bakasetas
  • 17 Viktor Klonaridis
  • 20 Petros Mantalos
  • 8 Andre Simoes
  • 25 Konstantinos Galanopoulos
  • 10 Marko Livaja

Galatasaray

  • 66 İsmail Çipe
  • 4 Serdar Aziz
  • 3 Maicon
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 23 Lionel Carole
  • 8 Selçuk İnan
  • 25 Fernando
  • 10 Younes Belhanda
  • 24 Garry Rodrigues
  • 18 Bafetimbi Gomis
  • 21 Henry Onyekuru

Yedekler

  • 16 Panagiotis Tsintotas
  • 23 Niklas Hult
  • 15 Uros Cosic
  • 12 Rodrigo Galo
  • 39 Erik Moran
  • 95 Alef
  • 7 Christos Albanis
  • 9 Georgios Giakoumakis
  • 22 Ezequiel Ponce
  • 31 Lucas Boye

Yedekler

  • 99 Boran Güngör
  • 19 Berk Balaban
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 43 Ozan Kabak
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 48 Doğan Can Davas
  • 47 Abdussamed Karnuçu
  • 88 Muğdat Çelik
  • 11 Sinan Gümüş
  • 35 Yunus Akgün
  • 40 Ali Yavuz Kol
  • 17 Ahmet Sivri
Takım
O
Av
P
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