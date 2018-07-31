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STADYUM:
Olympic Stadium Athens
HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
31 Jul 2018 | 20:00 | şuan: 20:27
22'
0
1
AEK Atina
Marinos Ouzounidis
Galatasaray
Fatih Terim
22' Maicon
AEK Atina - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
AEK Atina
1
Vasilios Barkas
5
Vassilios Lambropoulos
4
Marios Oikonomou
3
Helder Lopes
2
Michalis Bakakis
14
Tasos Bakasetas
17
Viktor Klonaridis
20
Petros Mantalos
8
Andre Simoes
25
Konstantinos Galanopoulos
10
Marko Livaja
Galatasaray
66
İsmail Çipe
4
Serdar Aziz
3
Maicon
55
Yuto Nagatomo
23
Lionel Carole
8
Selçuk İnan
25
Fernando
10
Younes Belhanda
24
Garry Rodrigues
18
Bafetimbi Gomis
21
Henry Onyekuru
Yedekler
16
Panagiotis Tsintotas
23
Niklas Hult
15
Uros Cosic
12
Rodrigo Galo
39
Erik Moran
95
Alef
7
Christos Albanis
9
Georgios Giakoumakis
22
Ezequiel Ponce
31
Lucas Boye
Yedekler
99
Boran Güngör
19
Berk Balaban
14
Martin Linnes
5
Ahmet Çalık
43
Ozan Kabak
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
48
Doğan Can Davas
47
Abdussamed Karnuçu
88
Muğdat Çelik
11
Sinan Gümüş
35
Yunus Akgün
40
Ali Yavuz Kol
17
Ahmet Sivri
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.