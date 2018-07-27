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STADYUM:
Bornova İlçe
HAKEM :
Hakan Ceylan
MAÇ TARİH SAATİ:
27 Jul 2018 | 21:00 | şuan: 21:25
24'
0
0
Altınordu
Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe
Phillip Cocu
Altınordu - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Altınordu
1
Erce Kardeşler
25
Hasan Hatipoğlu
3
Yusuf Acer
13
Recep Yemişci
16
Berkay Samancı
18
Anıl Koç
5
Muhammed Mert
6
Oğulcan Ülgün
4
Hüseyin Üner
7
Murat Uçar
9
Kemal Rüzgar
Fenerbahçe
13
Carlos Kameni
53
Yiğithan Güveli
96
Burak Albayrak
11
Mehmet Ekici
17
Nabil Dirar
89
Josef de Souza
8
Ozan Tufan
15
Uygar Mert Zeybek
60
Samed Karakoç
95
Mahsun Çapkan
23
Ahmethan Köse
Yedekler
12
Erhan Erentürk
28
Sinan Osmanoğlu
27
Mehmet Enes Sığırcı
17
Kerim Alıcı
2
Ali Mert Aydın
26
David Kılınç
14
Alican Özfesli
15
Fatih Aktay
Yedekler
54
Erten Ersu
25
Berke Özer
37
Martin Skrtel
4
Mauricio Isla
33
Roman Neustadter
3
Hasan Ali Kaldırım
5
Mehmet Topal
28
Mathieu Valbuena
7
Alper Potuk
10
Giuliano
24
Barış Alıcı
66
Oğuz Kağan Güçtekin
99
Eljif Elmas
16
Ferdi Kadıoğlu
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.