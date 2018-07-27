SPOR
STADYUM: Bornova İlçe HAKEM : Hakan Ceylan MAÇ TARİH SAATİ: 27 Jul 2018 | 21:00 | şuan: 21:25
24'
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Altınordu
Altınordu
Hüseyin Eroğlu
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Phillip Cocu
  Altınordu - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Altınordu

  • 1 Erce Kardeşler
  • 25 Hasan Hatipoğlu
  • 3 Yusuf Acer
  • 13 Recep Yemişci
  • 16 Berkay Samancı
  • 18 Anıl Koç
  • 5 Muhammed Mert
  • 6 Oğulcan Ülgün
  • 4 Hüseyin Üner
  • 7 Murat Uçar
  • 9 Kemal Rüzgar

Fenerbahçe

  • 13 Carlos Kameni
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 96 Burak Albayrak
  • 11 Mehmet Ekici
  • 17 Nabil Dirar
  • 89 Josef de Souza
  • 8 Ozan Tufan
  • 15 Uygar Mert Zeybek
  • 60 Samed Karakoç
  • 95 Mahsun Çapkan
  • 23 Ahmethan Köse

Yedekler

  • 12 Erhan Erentürk
  • 28 Sinan Osmanoğlu
  • 27 Mehmet Enes Sığırcı
  • 17 Kerim Alıcı
  • 2 Ali Mert Aydın
  • 26 David Kılınç
  • 14 Alican Özfesli
  • 15 Fatih Aktay

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 25 Berke Özer
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 5 Mehmet Topal
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 7 Alper Potuk
  • 10 Giuliano
  • 24 Barış Alıcı
  • 66 Oğuz Kağan Güçtekin
  • 99 Eljif Elmas
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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