SPOR
STADYUM: - HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 29 Jul 2018 | 21:00 | şuan: 21:34
26'
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Trabzonspor
Trabzonspor
Samsunspor
Samsunspor
  Trabzonspor - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 1 Onur Kıvrak
  • 47 Joao Pereira
  • 88 Luis Ibanez
  • 27 Mustafa Akbaş
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 33 Juraj Kucka
  • 10 Olcay Şahan
  • 20 Ogenyi Onazi
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 7 Hugo Rodallega

Samsunspor

  • 1 Furkan Köse
  • 2 Erhan Kartal
  • 34 Şahin Şafakoğlu
  • 3 Canberk Dilaver
  • 5 Ercan Yazıcı
  • 11 Çağrı Ortakaya
  • 7 Oğuz Gürbulak
  • 14 İlyas Kubilay Yavuz
  • 19 Ramazan Çevik
  • 28 Enes İslam İlkin
  • 9 Bahattin Köse

Yedekler

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 23 Esteban
  • 77 Filip Novak
  • 46 Semih Karadeniz
  • 9 Vahid Amiri
  • 25 Sami Can Özkan
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 70 Yüksel Şişman
  • 6 Cafer Tosun
  • 14 Murat Akpınar
  • 45 Ahmet Sevinç
  • 18 Ali Han Tunçer
  • 90 Ramil Sheydaev
  • 21 Muhammet Beşir

Yedekler

  • 12 Ahmet Altın
  • 22 Nuri Terliksiz
  • 15 Erkam Reşmen
  • 6 Berat Boz
  • 10 İrfan Başaran
  • 20 Erhan Şentürk
  • 4 Bilal Gülden
  • 23 Metincan Cici
  • 8 Okan Dernek
Takım
O
Av
P
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