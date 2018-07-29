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HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
29 Jul 2018 | 21:00 | şuan: 21:34
26'
0
0
Trabzonspor
Samsunspor
Trabzonspor - Samsunspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Trabzonspor
1
Onur Kıvrak
47
Joao Pereira
88
Luis Ibanez
27
Mustafa Akbaş
4
Hüseyin Türkmen
8
Jose Sosa
33
Juraj Kucka
10
Olcay Şahan
20
Ogenyi Onazi
19
Abdülkadir Parmak
7
Hugo Rodallega
Samsunspor
1
Furkan Köse
2
Erhan Kartal
34
Şahin Şafakoğlu
3
Canberk Dilaver
5
Ercan Yazıcı
11
Çağrı Ortakaya
7
Oğuz Gürbulak
14
İlyas Kubilay Yavuz
19
Ramazan Çevik
28
Enes İslam İlkin
9
Bahattin Köse
Yedekler
96
Uğurcan Çakır
23
Esteban
77
Filip Novak
46
Semih Karadeniz
9
Vahid Amiri
25
Sami Can Özkan
16
Batuhan Artarslan
70
Yüksel Şişman
6
Cafer Tosun
14
Murat Akpınar
45
Ahmet Sevinç
18
Ali Han Tunçer
90
Ramil Sheydaev
21
Muhammet Beşir
Yedekler
12
Ahmet Altın
22
Nuri Terliksiz
15
Erkam Reşmen
6
Berat Boz
10
İrfan Başaran
20
Erhan Şentürk
4
Bilal Gülden
23
Metincan Cici
8
Okan Dernek
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P
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.