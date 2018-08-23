SPOR
STADYUM: FK Partizan HAKEM : Ivan Kruzliak MAÇ TARİH SAATİ: 23 Aug 2018 | 21:00 | şuan: 22:15
44'
1 1
Partizan Belgrade
Partizan Belgrade
Zoran Mirkovic
14' Ricardo Gomes
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
15' Tolgay Arslan
  Partizan Belgrade - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 43'
    Miletic, Ricardo Quaresma'ya sert bir müdahalede bulundu. İkili mücadelelerde sertlik dozu yüksek.
  • 43'
    Ricardo Quaresma'nın ortası, Stojkovic'te kaldı.
  • 42'
    Sarı Kart ?or?e Ivanovi?
  • 41'
    Quaresma, ileri çıkan GÖkhan Gönül'ün önüne uzun oynadı. Top, Gökhan Gönül yetişemeden dışarı gitti.
  • 39'
    AZ FARKLA DIŞARIDA! Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Cyle Larin'in kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.
  • 38'
    Partizan'da Nebojsa Kosovic sarı kart gördü.
  • 38'
    Beşiktaş hızlı hücuma çıkarken Kosovic, Tolgay Arslan'ı arkadan çekti ve faulle durdurdu.
  • 37'
    Zakaric, sağ kanatta topla buluştu. Şutu az farkla dışarı gitti.
  • 36'
    Caner Erkin'in ortasında Miletic'in ters vuruşunu Stojkovic topu güçlükle kurtardı.
  • 35'
    Partizan'da Marko Jankovic, yerini Dorde Ivanovic'e bıraktı.
  • 34'
    Ricardo Quaresma, Pantic'ten çok şık sıyrıldı. Pantic'in arkadan yaptığı müdahalesi sonrası Portekizli yıldız sakatlık geçirdi.
  • 33'
    Jankovic bir kez daha yerde kaldı. Tedavisi yeniden saha içinde yapılıyor.
  • 32'
    Partizan kalecisi Stojkovic, tempoyu düşürmek için zaman geçiriyor.
  • 31'
    Cyle Larin, Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluştu. Sol ayağıyla yaptığı vuruş, savunmaya çarpıp kornere çıktı.
  • 30'
    Quaresma, Kosovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
  • 29'
    Beşiktaş savunmadan kısa paslarla çıkmaya ve oyunu kanatlardan kurmaya çalışıyor.
  • 28'
    Jankovic sağ arka adalesinden bir sakatlık yaşadı. Tedavisi saha içinde yapılıyor.
  • 27'
    @OptaCan: Tolgay Arslan, Beşiktaş formasıyla 3 yıl 5 ay ve 28 gün sonra bir resmi maçta gol attı. Tolgay'ın Partizan'dan önce gol attığı son maç, Avrupa Ligi'ndeki Liverpool maçıydı (26.02.2015). Kritik.
  • 26'
    Bu dakikalarda maçın temposu düştü.
  • 25'
    Beşiktaş baskısında Tolgay topu önünde buldu. Sağ kanatta topla buluşan Quaresma rakibinden sıyrıldı ancak ortası savunmaya çarpıp kornere gitti.
  • 23'
    Her iki takım da top kapma mücadelelerinde sertlik dozunu yüksek tutuyor.
  • 22'
    @OptaCan: Beşiktaş, Avrupa arenasında çıktığı son 15 deplasmanın 14'ünde kalesini gole kapatamadı. Siyah beyazlılar, bu süreçte sadece B36 Torshavn karşılaşmasında gol yemedi (2-0). Sıkıntı.
  • 21'
    Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.
  • 21'
    NET FIRSAT KAÇTI! Tolgay Arslan ceza sahasında topu önünde buldu. Kontrol etmeden yaptığı vuruş dışarı gitti.
  • 20'
    Oyun devam ediyor.
  • 19'
    Tedavi süresince su molası verildi.
  • 18'
    Beşiktaş ceza sahasında Ricardo ve Pepe yerde kaldı. Tedavileri saha içinde yapılıyor.
  • 17'
    Gollerin ardından maçta tempo arttı.
  • 15'
    GOL! Golün şokunu çabuk atlatan Beşiktaş'ta Quaresma sağ kanatta topla buluştu. Ortasında Tolgay Arslan yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
  • 14'
    GOL! Hızlı gelişen Partizan atağında Pantic topu sol kanattaki Zakaric'e aktardı. Zakaric'in ortasında arka direkteki Ricardo iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi.
  • 13'
    Caner Erkin sol kanattan ceza sahasında ortaladı. Cyle Larin'in Valiente'ye müdahalesi nedeniyle faul düdüğü çaldı.
  • 12'
    Beşiktaş kısa paslarla rakip sahaya yerleşti. Rakip savunmada boşluk arıyorlar.
  • 11'
    Medel, hızlı hücuma çıkan Partizan'da Zakaric'i faulle durdurdu. Oyun devam ediyor.
  • 9'
    Beşiktaş sahasından kısa paslarla çıkmaya çalışıyor. Caner Erkin pası kontrol edemeyince top taca çıktı.
  • 8'
    Zdjelar, orta sahada Cyle Larin'i düşürdü. Beşiktaş serbest vuruşla oyuna başlayacak.
  • 7'
    Partizan bu dakikalarda daha baskılı olan taraf.
  • 6'
    Quaresma'nın pasında Gökhan Gönül ortasını yaptı ancak top doğrudan dışarı gitti.
  • 5'
    Miletic'in uzun tacını Vida kafayla uzaklaştırdı. Beşiktaş sahasından çıkmaya çalışıyor.
  • 4'
    TOLGAY DOKUNAMADI! Necip Uysal sağ kanatta rakiplerinden kurtuldu ve ceza sahasına girdi. Ortasında top Tolgay'ın üzerinden geçti.
  • 3'
    Beşiktaş, Partizan kendi sahasına geçtikten sonra topu kapmak için yoğun baskı yapıyor.
  • 2'
    Her iki takım da maça kontrollü başladı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı.
  • @OptaCan: Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçın üçünü kaybeden Beşiktaş (3M), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 24 karşılaşmada almıştı (11G 10B).
  • @OptaCan: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön eleme turlarında rakip filelere gönderdiği 10 golün altısına Caner Erkin ve Jeremain Lens asist yaptı (üçer).
  • @OptaCan: Partizan, bu sezon Avrupa Ligi ön eleme turlarında oynadığı altı maçın beşini kazandı (1B). Sırp ekibi, aynı zamanda evinde oynadığı son altı Avrupa maçında da yenilgi yüzü görmedi (5G 1B).
  • @OptaCan: Partizan'ın Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarına karşı henüz galibiyeti yok (1B 3M).
  • Her iki takımın da 11'leri belli oldu.
  • PARTİZAN : Stojkovic, Valiente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Jankovic, Miletic, Kosovic, Pantic, Zakaric, Ricardo
  • @OptaCan: Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi ön elemelerinde çıktığı dört maçta üç gol attı ancak bu üç gol de 6-0 kazanılan B36 Torshavn karşılaşmasında geldi.
  • @OptaCan: Partizan ile Beşiktaş, bugüne kadar Avrupa kupalarında iki kez karşılaştı. 2014/15 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında oynanan iki maçı da Beşiktaş kazandı (4-0 & 2-1).
  • @OptaCan: Beşiktaş, UEFA Kupası/Avrupa Ligi ön eleme turlarında deplasmanda oynadığı ilk maçların tamamında gol atmayı başardı (3G 1B 2M).
  • @OptaCan: Partizan'ın bu sezon Avrupa kupalarında attığı gollerin %25'i Ricardo Gomes'ten geldi (3/12).
  • @OptaCan: Beşiktaş, Avrupa arenasında çıktığı son 14 deplasmanın 13'ünde kalesini gole kapatamadı. Siyah beyazlılar, bu süreçte sadece B36 Torshavn karşılaşmasında gol yemedi (2-0)
  • @OptaCan: Beşiktaş, Avrupa kupaları ön eleme turlarında oynadığı 19 eşleşmenin 16'sında rakiplerini elemeyi başardı.
  • BEŞİKTAŞ : Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Adriano, Quaresma, Larin.
  • Merhaba! UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş, Partizan'a konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerleyiz.
  Takım Kadroları

Partizan Belgrade

  • 88 Vladimir Stojkovic
  • 6 Marc Valiente
  • 16 Sasa Zdjelar
  • 26 Nemanja Miletic
  • 15 Svetozar Markovic
  • 77 Goran Zakaric
  • 27 Nebojsa Kosovic 38'
  • 10 Marko Jankovic 35'
  • 55 Danilo Pantic
  • 73 Nemanja Miletic 43'
  • 11 Ricardo Gomes

Beşiktaş

  • 29 Tolga Zengin
  • 77 Gökhan Gönül
  • 5 Pepe
  • 3 Adriano
  • 88 Caner Erkin
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 20 Necip Uysal
  • 18 Tolgay Arslan
  • 95 Cyle Larin

Yedekler

  • 12 Filip Kljajic
  • 99 Milan Smiljanic
  • 44 Gabriel Enache
  • 20 Seydouba Soumah
  • 19 Aleksandar Scekic
  • 9 Nemanja Nikolic
  • 18 Djordje Ivanovic 35' 42'

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 12 Enzo Roco
  • 55 Gökhan Töre
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 19 Güven Yalçın
  • 99 Vagner Love
Takım
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Av
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