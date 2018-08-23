  Partizan Belgrade - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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43'
Miletic, Ricardo Quaresma'ya sert bir müdahalede bulundu. İkili mücadelelerde sertlik dozu yüksek.
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43'
Ricardo Quaresma'nın ortası, Stojkovic'te kaldı.
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42'
Sarı Kart ?or?e Ivanovi?
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41'
Quaresma, ileri çıkan GÖkhan Gönül'ün önüne uzun oynadı. Top, Gökhan Gönül yetişemeden dışarı gitti.
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39'
AZ FARKLA DIŞARIDA! Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Cyle Larin'in kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.
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38'
Partizan'da Nebojsa Kosovic sarı kart gördü.
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38'
Beşiktaş hızlı hücuma çıkarken Kosovic, Tolgay Arslan'ı arkadan çekti ve faulle durdurdu.
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37'
Zakaric, sağ kanatta topla buluştu. Şutu az farkla dışarı gitti.
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36'
Caner Erkin'in ortasında Miletic'in ters vuruşunu Stojkovic topu güçlükle kurtardı.
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35'
Partizan'da Marko Jankovic, yerini Dorde Ivanovic'e bıraktı.
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34'
Ricardo Quaresma, Pantic'ten çok şık sıyrıldı. Pantic'in arkadan yaptığı müdahalesi sonrası Portekizli yıldız sakatlık geçirdi.
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33'
Jankovic bir kez daha yerde kaldı. Tedavisi yeniden saha içinde yapılıyor.
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32'
Partizan kalecisi Stojkovic, tempoyu düşürmek için zaman geçiriyor.
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31'
Cyle Larin, Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluştu. Sol ayağıyla yaptığı vuruş, savunmaya çarpıp kornere çıktı.
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30'
Quaresma, Kosovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.
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29'
Beşiktaş savunmadan kısa paslarla çıkmaya ve oyunu kanatlardan kurmaya çalışıyor.
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28'
Jankovic sağ arka adalesinden bir sakatlık yaşadı. Tedavisi saha içinde yapılıyor.
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27'
@OptaCan: Tolgay Arslan, Beşiktaş formasıyla 3 yıl 5 ay ve 28 gün sonra bir resmi maçta gol attı. Tolgay'ın Partizan'dan önce gol attığı son maç, Avrupa Ligi'ndeki Liverpool maçıydı (26.02.2015). Kritik.
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26'
Bu dakikalarda maçın temposu düştü.
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25'
Beşiktaş baskısında Tolgay topu önünde buldu. Sağ kanatta topla buluşan Quaresma rakibinden sıyrıldı ancak ortası savunmaya çarpıp kornere gitti.
-
23'
Her iki takım da top kapma mücadelelerinde sertlik dozunu yüksek tutuyor.
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22'
@OptaCan: Beşiktaş, Avrupa arenasında çıktığı son 15 deplasmanın 14'ünde kalesini gole kapatamadı. Siyah beyazlılar, bu süreçte sadece B36 Torshavn karşılaşmasında gol yemedi (2-0). Sıkıntı.
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21'
Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.
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21'
NET FIRSAT KAÇTI! Tolgay Arslan ceza sahasında topu önünde buldu. Kontrol etmeden yaptığı vuruş dışarı gitti.
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20'
Oyun devam ediyor.
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19'
Tedavi süresince su molası verildi.
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18'
Beşiktaş ceza sahasında Ricardo ve Pepe yerde kaldı. Tedavileri saha içinde yapılıyor.
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17'
Gollerin ardından maçta tempo arttı.
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15'
GOL! Golün şokunu çabuk atlatan Beşiktaş'ta Quaresma sağ kanatta topla buluştu. Ortasında Tolgay Arslan yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
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14'
GOL! Hızlı gelişen Partizan atağında Pantic topu sol kanattaki Zakaric'e aktardı. Zakaric'in ortasında arka direkteki Ricardo iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi.
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13'
Caner Erkin sol kanattan ceza sahasında ortaladı. Cyle Larin'in Valiente'ye müdahalesi nedeniyle faul düdüğü çaldı.
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12'
Beşiktaş kısa paslarla rakip sahaya yerleşti. Rakip savunmada boşluk arıyorlar.
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11'
Medel, hızlı hücuma çıkan Partizan'da Zakaric'i faulle durdurdu. Oyun devam ediyor.
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9'
Beşiktaş sahasından kısa paslarla çıkmaya çalışıyor. Caner Erkin pası kontrol edemeyince top taca çıktı.
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8'
Zdjelar, orta sahada Cyle Larin'i düşürdü. Beşiktaş serbest vuruşla oyuna başlayacak.
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7'
Partizan bu dakikalarda daha baskılı olan taraf.
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6'
Quaresma'nın pasında Gökhan Gönül ortasını yaptı ancak top doğrudan dışarı gitti.
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5'
Miletic'in uzun tacını Vida kafayla uzaklaştırdı. Beşiktaş sahasından çıkmaya çalışıyor.
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4'
TOLGAY DOKUNAMADI! Necip Uysal sağ kanatta rakiplerinden kurtuldu ve ceza sahasına girdi. Ortasında top Tolgay'ın üzerinden geçti.
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3'
Beşiktaş, Partizan kendi sahasına geçtikten sonra topu kapmak için yoğun baskı yapıyor.
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2'
Her iki takım da maça kontrollü başladı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı.
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@OptaCan: Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçın üçünü kaybeden Beşiktaş (3M), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 24 karşılaşmada almıştı (11G 10B).
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@OptaCan: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön eleme turlarında rakip filelere gönderdiği 10 golün altısına Caner Erkin ve Jeremain Lens asist yaptı (üçer).
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@OptaCan: Partizan, bu sezon Avrupa Ligi ön eleme turlarında oynadığı altı maçın beşini kazandı (1B). Sırp ekibi, aynı zamanda evinde oynadığı son altı Avrupa maçında da yenilgi yüzü görmedi (5G 1B).
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@OptaCan: Partizan'ın Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarına karşı henüz galibiyeti yok (1B 3M).
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Her iki takımın da 11'leri belli oldu.
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PARTİZAN : Stojkovic, Valiente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Jankovic, Miletic, Kosovic, Pantic, Zakaric, Ricardo
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@OptaCan: Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi ön elemelerinde çıktığı dört maçta üç gol attı ancak bu üç gol de 6-0 kazanılan B36 Torshavn karşılaşmasında geldi.
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@OptaCan: Partizan ile Beşiktaş, bugüne kadar Avrupa kupalarında iki kez karşılaştı. 2014/15 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında oynanan iki maçı da Beşiktaş kazandı (4-0 & 2-1).
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@OptaCan: Beşiktaş, UEFA Kupası/Avrupa Ligi ön eleme turlarında deplasmanda oynadığı ilk maçların tamamında gol atmayı başardı (3G 1B 2M).
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@OptaCan: Partizan'ın bu sezon Avrupa kupalarında attığı gollerin %25'i Ricardo Gomes'ten geldi (3/12).
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@OptaCan: Beşiktaş, Avrupa arenasında çıktığı son 14 deplasmanın 13'ünde kalesini gole kapatamadı. Siyah beyazlılar, bu süreçte sadece B36 Torshavn karşılaşmasında gol yemedi (2-0)
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@OptaCan: Beşiktaş, Avrupa kupaları ön eleme turlarında oynadığı 19 eşleşmenin 16'sında rakiplerini elemeyi başardı.
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BEŞİKTAŞ : Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Adriano, Quaresma, Larin.
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Merhaba! UEFA Avrupa Ligi playoff turunda Beşiktaş, Partizan'a konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerleyiz.