  Partizan Belgrade - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

43' Miletic, Ricardo Quaresma'ya sert bir müdahalede bulundu. İkili mücadelelerde sertlik dozu yüksek.

43' Ricardo Quaresma'nın ortası, Stojkovic'te kaldı.

42' Sarı Kart ?or?e Ivanovi?

41' Quaresma, ileri çıkan GÖkhan Gönül'ün önüne uzun oynadı. Top, Gökhan Gönül yetişemeden dışarı gitti.

39' AZ FARKLA DIŞARIDA! Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda Cyle Larin'in kafa vuruşu direğin dibinden dışarı gitti.

38' Partizan'da Nebojsa Kosovic sarı kart gördü.

38' Beşiktaş hızlı hücuma çıkarken Kosovic, Tolgay Arslan'ı arkadan çekti ve faulle durdurdu.

37' Zakaric, sağ kanatta topla buluştu. Şutu az farkla dışarı gitti.

36' Caner Erkin'in ortasında Miletic'in ters vuruşunu Stojkovic topu güçlükle kurtardı.

35' Partizan'da Marko Jankovic, yerini Dorde Ivanovic'e bıraktı.

34' Ricardo Quaresma, Pantic'ten çok şık sıyrıldı. Pantic'in arkadan yaptığı müdahalesi sonrası Portekizli yıldız sakatlık geçirdi.

33' Jankovic bir kez daha yerde kaldı. Tedavisi yeniden saha içinde yapılıyor.

32' Partizan kalecisi Stojkovic, tempoyu düşürmek için zaman geçiriyor.

31' Cyle Larin, Adriano'nun pasında ceza sahasında topla buluştu. Sol ayağıyla yaptığı vuruş, savunmaya çarpıp kornere çıktı.

30' Quaresma, Kosovic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Beşiktaş serbest vuruş kullanacak.

29' Beşiktaş savunmadan kısa paslarla çıkmaya ve oyunu kanatlardan kurmaya çalışıyor.

28' Jankovic sağ arka adalesinden bir sakatlık yaşadı. Tedavisi saha içinde yapılıyor.

27' @OptaCan: Tolgay Arslan, Beşiktaş formasıyla 3 yıl 5 ay ve 28 gün sonra bir resmi maçta gol attı. Tolgay'ın Partizan'dan önce gol attığı son maç, Avrupa Ligi'ndeki Liverpool maçıydı (26.02.2015). Kritik.

26' Bu dakikalarda maçın temposu düştü.

25' Beşiktaş baskısında Tolgay topu önünde buldu. Sağ kanatta topla buluşan Quaresma rakibinden sıyrıldı ancak ortası savunmaya çarpıp kornere gitti.

23' Her iki takım da top kapma mücadelelerinde sertlik dozunu yüksek tutuyor.

22' @OptaCan: Beşiktaş, Avrupa arenasında çıktığı son 15 deplasmanın 14'ünde kalesini gole kapatamadı. Siyah beyazlılar, bu süreçte sadece B36 Torshavn karşılaşmasında gol yemedi (2-0). Sıkıntı.

21' Ricardo Quaresma'nın sağ kanattan yaptığı orta doğrudan dışarı gitti.

21' NET FIRSAT KAÇTI! Tolgay Arslan ceza sahasında topu önünde buldu. Kontrol etmeden yaptığı vuruş dışarı gitti.

20' Oyun devam ediyor.

19' Tedavi süresince su molası verildi.

18' Beşiktaş ceza sahasında Ricardo ve Pepe yerde kaldı. Tedavileri saha içinde yapılıyor.

17' Gollerin ardından maçta tempo arttı.

15' GOL! Golün şokunu çabuk atlatan Beşiktaş'ta Quaresma sağ kanatta topla buluştu. Ortasında Tolgay Arslan yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

14' GOL! Hızlı gelişen Partizan atağında Pantic topu sol kanattaki Zakaric'e aktardı. Zakaric'in ortasında arka direkteki Ricardo iyi yükseldi ve topu ağlara gönderdi.

13' Caner Erkin sol kanattan ceza sahasında ortaladı. Cyle Larin'in Valiente'ye müdahalesi nedeniyle faul düdüğü çaldı.

12' Beşiktaş kısa paslarla rakip sahaya yerleşti. Rakip savunmada boşluk arıyorlar.

11' Medel, hızlı hücuma çıkan Partizan'da Zakaric'i faulle durdurdu. Oyun devam ediyor.

9' Beşiktaş sahasından kısa paslarla çıkmaya çalışıyor. Caner Erkin pası kontrol edemeyince top taca çıktı.

8' Zdjelar, orta sahada Cyle Larin'i düşürdü. Beşiktaş serbest vuruşla oyuna başlayacak.

7' Partizan bu dakikalarda daha baskılı olan taraf.

6' Quaresma'nın pasında Gökhan Gönül ortasını yaptı ancak top doğrudan dışarı gitti.

5' Miletic'in uzun tacını Vida kafayla uzaklaştırdı. Beşiktaş sahasından çıkmaya çalışıyor.

4' TOLGAY DOKUNAMADI! Necip Uysal sağ kanatta rakiplerinden kurtuldu ve ceza sahasına girdi. Ortasında top Tolgay'ın üzerinden geçti.

3' Beşiktaş, Partizan kendi sahasına geçtikten sonra topu kapmak için yoğun baskı yapıyor.

2' Her iki takım da maça kontrollü başladı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı.

@OptaCan: Avrupa kupalarında oynadığı son altı maçın üçünü kaybeden Beşiktaş (3M), aynı sayıda yenilgiyi daha önceki 24 karşılaşmada almıştı (11G 10B).

@OptaCan: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön eleme turlarında rakip filelere gönderdiği 10 golün altısına Caner Erkin ve Jeremain Lens asist yaptı (üçer).

@OptaCan: Partizan, bu sezon Avrupa Ligi ön eleme turlarında oynadığı altı maçın beşini kazandı (1B). Sırp ekibi, aynı zamanda evinde oynadığı son altı Avrupa maçında da yenilgi yüzü görmedi (5G 1B).

@OptaCan: Partizan'ın Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarına karşı henüz galibiyeti yok (1B 3M).

Her iki takımın da 11'leri belli oldu.

PARTİZAN : Stojkovic, Valiente, Markovic, Zdjelar, Miletic, Jankovic, Miletic, Kosovic, Pantic, Zakaric, Ricardo

@OptaCan: Cyle Larin, Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi ön elemelerinde çıktığı dört maçta üç gol attı ancak bu üç gol de 6-0 kazanılan B36 Torshavn karşılaşmasında geldi.

@OptaCan: Partizan ile Beşiktaş, bugüne kadar Avrupa kupalarında iki kez karşılaştı. 2014/15 sezonunda Avrupa Ligi gruplarında oynanan iki maçı da Beşiktaş kazandı (4-0 & 2-1).

@OptaCan: Beşiktaş, UEFA Kupası/Avrupa Ligi ön eleme turlarında deplasmanda oynadığı ilk maçların tamamında gol atmayı başardı (3G 1B 2M).

@OptaCan: Partizan'ın bu sezon Avrupa kupalarında attığı gollerin %25'i Ricardo Gomes'ten geldi (3/12).

@OptaCan: Beşiktaş, Avrupa arenasında çıktığı son 14 deplasmanın 13'ünde kalesini gole kapatamadı. Siyah beyazlılar, bu süreçte sadece B36 Torshavn karşılaşmasında gol yemedi (2-0)

@OptaCan: Beşiktaş, Avrupa kupaları ön eleme turlarında oynadığı 19 eşleşmenin 16'sında rakiplerini elemeyi başardı.

BEŞİKTAŞ : Tolga Zengin, Gökhan Gönül, Pepe, Vida, Caner Erkin, Medel, Tolgay Arslan, Necip Uysal, Adriano, Quaresma, Larin.