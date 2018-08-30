  Beşiktaş - Partizan Belgrade Canlı Maç Anlatımı

37' GOL! Quaresma'nın orta alana yakın yerden kullandığı duran topta Pepe topla buluştu ve kafa vuruşunu yaptı. Beşiktaş öne geçti!

33' Quaresma sol kanatta iki rakibinden sıyrııldı ve şutunu çekti. Top kaleci Stojkovic'te kaldı.

32' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ortasında Oğuzhan vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.

31' Caner'in pasında Valiente, topun Larin'e geçmesine izin vermedi.

30' Bu dakikalarda maçın temposu biraz düştü.

29' Scekic de sakatlığı sebebiyle saha kenarına geldi.

28' Zakaric'in kullandığı köşe vuruşunda Larin topu uzaklaştırdı.

27' Sakatlanan Necip Uysal'ın yerine Oğuzhan Özyakup oyunda.

25' Necip Uysal'ın sakatlığı sebebiyle sağlık ekibi sahaya girdi. Necip'in tedavisi yapılıyor.

24' Partizan baskısını artırdı. Quaresma Pantic'in müdahalesi ile yerde kaldı ve faul bekledi ancak beklediği karar çıkmadı.

23' Partizan bu dakikalarda topun kontrolünü alan takım oldu.

22' Gökhan Gönül ileri çıktı ve ceza sahasına ortasını yaptı ancak Miletic topu uzaklaştırdı.

21' Gary Medel orta sahada arka arkaya kazandığı toplarla taraftarından alkış topladı.

19' Quaresma ve Cyle Larin baskıyı artırdı. Partizan savunmadan çıkmak için uzun paslar deniyor.

17' Larin sağ kanatta Quaresma ile paslaştı ve savunma arkasına koşu yaptı. Ortasında top Stojkovic'te kaldı.

16' Beşiktaş, Partizan sahasına yerleşti. Kısa paslarla uygun pozisyon aranıyor.

15' Pantic'in Ivanovic'e pasında top dışarı gitti.

14' Beşiktaş, Partizan savunmasına baskı yapıyor.

13' Ricardo Quaresma'nın topun gelişine yaptığı ortada Larin kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarı gitti.

12' NECİP VURAMADI! Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşu sonrası oluşan karambolde top Necip Uysal'ın önünde kaldı ancak Necip topa vuramadı.

12' Quaresma'nın ortasında Gökhan Gönül'den önce savunma topu tekrar kornere gönderdi.

11' Oyun devam ediyor.

11' Cyle Larin sağ kanatta rakibinden sıyrılamadı ancak top kornere gitti.

10' Her iki futbolcunun da tedavisi saha içinde yapıldı.

9' Necip ve Scekic kafa kafaya çarpıştı. Scekic'in kafasında kanama var.

8' Pepe'nin uzun pası, Quaresma için hızlıydı. Top doğrudan dışarı gitti.

7' Quaresma'nın kullandığı köşe vuruşunda top Vida'yı aştı.

6' Beşiktaş topun kontrolünü aldı. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşmeye çalışıyor.

4' Sağ kanattan pas ile kullanılan köşe vuruşunda Quaresma'nın ortasında top kalecide kaldı.

3' Beşiktaş maça daha etkili başlayan taraf oldu.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı

İki takımın da 11'leri belli oldu.

BEŞİKTAŞ : Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Vida, Pepe, Adriano, Necip Uysal, Medel, Tolgay Arslan, Quaresma, Caner Erkin, Cyle Larin

@OptaCan: Alvaro Negredo, Beşiktaş formasıyla sahaya çıktığı son üç resmi maçta üç gol attı. Negredo'nun Beşiktaş formasıyla arka arkaya dört resmi maçta gol attığı bir serisi yok.

Merhaba! UEFA Avrupa Ligi playoff turu rövanş mücadelesinde Beşiktaş, evinde Partizan'ı konuk edecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikteyiz.

@OptaCan: Partizan'ın bu sezon Avrupa kupalarında attığı 13 golün dördü Ricardo Gomes'ten geldi.

@OptaCan: Partizan, bu sezon Avrupa Ligi ön eleme turlarında oynadığı yedi maçın beşini kazandı (2B). Sırp ekibi, aynı zamanda deplasmanda çıktığı üç karşılaşmada yenilgi yüzü görmedi (2G 1B) ve tüm maçlarda gol atmayı başardı (toplam 6 gol).

@OptaCan: Beşiktaş, Avrupa kupaları ön eleme turlarında oynadığı 19 eşleşmenin 16'sında rakiplerini elemeyi başardı.

@OptaCan: Beşiktaş, Avrupa arenasında oynadığı son 20 iç saha maçında da rakip fileleri havalandırdı (toplam 35 gol). Siyah-beyazlıların iç sahada gol atamadığı son Avrupa maçı, Ağustos 2014'teki Arsenal karşılaşmasıydı (0-0).

@OptaCan: Beşiktaş bu sezon Avrupa Ligi ön elemesinde oynadığı iki iç saha maçında da gol yemedi. Siyah beyazlılar, Avrupa arenasında en son 2010/11 sezonunda daha uzun bir gole kapama serisi yakalamıştı (dört maç).

@OptaCan: Beşiktaş ile Partizan, bugüne kadar Avrupa kupalarında üç kez karşılaşırken; temsilcimizin rakibi karşısında hiç yenilmedi (2G 1B).

@OptaCan: Beşiktaş'ın Avrupa Ligi ön eleme turlarında rakip filelere gönderdiği 11 golün altısına Caner Erkin ve Jeremain Lens asist yaptı (üçer).

@OptaCan: Partizan'ın Avrupa kupaları tarihinde Türk takımlarına karşı henüz galibiyeti yok (2B 3M).

PARTİZAN : Stojkovic, Miletic, Markovic, Valiente, Miletic, Scekic, Zdjelar, Zakaric, Pantic, Ivanovic, Markovic

@OptaCan: Evinde oynadığı son dokuz Avrupa maçının altısını kazanan Beşiktaş (2B 1M), bu süreçte sadece Bayern Münih'e yenildi (1-3).