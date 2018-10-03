  Porto - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

16' Galatasaray yine tehlikeli geldi. Rodrigues'in pasında ceza sahası dışında topla buluşan Belhanda şutunu gönderdi, savunmaya çarpan top kornere gitti.

15' Mücadelede 15 dakikalık süre geride kalırken Galatasaray, şu ana dek Porto'ya göre daha çok pozisyon buldu. 0-0'lık eşitlik sürüyor...

14' İNANILMAZ KAÇTI! Galatasaray gole çok yaklaştı. Onyekuru, sağ kanatta Linnes'ten aldığı pas sonrası çizgiye inmeden ortayı yaptı, ceza sahası içinde Sinan Gümüş şutu gönderdi, kaleye sert giden top Maxi Pereira'ya çarpıp kornere gitti.

13' Sinan Gümüş'ün sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta uzak noktaya giden topu Casillas çıkıp tek yumrukla uzaklaştırdı.

12' Brahimi'nin Sinan'a yaptığı faul sonrası Galatasaray, sağ kanatta taç çizgisinin hemen önünden serbest vuruş kazandı.

11' Alex Telles sol kanatta topla hareket halindeyken ortayı ceza alanna göndedi, Nagatomo yükselip vuruş açısı vermedi. Devam eden pozisyonda Jesus Corona sağ kanattan ortaladı ama Muslera'da kaldı.

10' Porto, sağ kanattan köşe vuruşunu paslaşarak kullandı. Gelişen atakta Brahimi zor pozisyonda şutunu gönderdi, top auta gitti.

9' Nagatomo sol kanatta baskıya maruz kaldı ve geri dönmek istedi ancak Serdar Aziz topa yetişemeyince korner kararı geldi.

7' Linnes, uzun bir pasla Onyekuru'yu topla buluşturmak istedi ancak Onyekuru, topu iyi kontrol edemedi.

6' ÜSTTEN AUT! Porto, Galatasaray kalesindeki ilk tehlikesini gerçekleştirdi. Telles'in sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna Moussa Marega yükseldi, kafayı vurdu ama top üstten auta çıktı.

5' Galatasaray, Porto deplasmanında maça hızlı başladı ve ilk dakikalarda rakip kaleyi zorlamaya başladı.

5' Porto sol kanattan atak geliştirdi, ilk pozisyonda Linnes topu uzaklaştırdı. Devam eden pozisyonda Linnes, rakibine geçiş izni vermedi ve top kornere çıktı.

4' Galatasaray sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Kale önüne yapılan ortaya Maicon yükseldi, top üstten auta çıktı.

3' MÜDAHALE! Galatasaray'da Garry Rodrigues sol kanattan hızlı bir şekilde içeri girdi, ceza sahasına girer girmez iki savunmacının arasında kaldı ve Porto savunması topu kornere yolladı.

2' Porto sol kanatta kendi yarı sahasında taç atışı kullandı, araya giren Belhanda topun sahibi oldu ve bekletmeden Sinan'a gönderdi, onun gelişine vuruşu etkili gitmedi ve kaleci Casillas topun sahibi oldu.

1' İlk düdük çaldı ve zorlu karşılaşma başladı!

@OptaCan: Porto ile Galatasaray, Avrupa kupalarında ilk kez karşılaşıyor.

GALATASARAY: Muslera, Linnes, Maicon, Serdar, Nagatomo, Fernando, Donk, Belhanda, Onyekuru, Rodrigues, Sinan Gümüş

@OptaCan: Galatasaray, Porto'nun Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Türk takımı olacak (Beşiktaş ve Fenerbahçe ile birlikte). Porto, Türk temsilcileriyle oynadığı altı maçın dördünden galibiyetle ayrıldı (1B 1M).

@OptaCan: Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı son 11 deplasman maçında galip gelemeyen Galatasaray (2B 9M), bu karşılaşmaların 10'unda en az ikişer gol yedi (toplam 28 gol).

@OptaCan: Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 13 iç saha maçının ikisini kaybeden Porto (8G 3B), son yenilgisini Eylül 2017'de Beşiktaş'tan aldı (1-3).

Mutlu akşamlar! Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray, grubun ikinci maçında deplasmanda Porto'yla karşılaşıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.

PORTO: Casillas, Maxi Pereira, Felipe, Militao, Telles, Danilo, Herrera, Otavio, Corona, Brahimi, Marega

@OptaCan: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde karşılaşacağı üçüncü Portekiz takımı Porto olurken; temsilcimiz, daha önce oynadığı dört maçta iki galibiyet aldı (Braga ve Benfica karşısında birer galibiyet ve mağlubiyet).