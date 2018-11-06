  Schalke 04 - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

44' Mariano'nun sağdan ortasında Schalke savunmasından seken topu almak isteyen Belhanda, rakibine faul yaptı...

41' İlk yarının son dakikalarına girildi. Galatasaray topu üçüncü bölgeye taşımakta yine güçlük çekiyor bu bölümlerde...

39' BU KEZ MUSLERA! Yine sağ kanattan gelişen Schalke atağında Burgstaller, yerden ceza sahası içindeki Uth'a çevirdi topu ama onun vuruşunda Muslera köşeye iyi uzanarak gole izin vermedi.

38' DİREKTEN DÖNDÜ: Organize gelişen Schalke atağında sağ kanattan Caligiuri'nin dışarı doğru çevirdiği topa Rudy ceza sahası yayının hemen gerisinden bekletmeden vuruşunu yaptı ama top yan direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

36' Belhanda'nın pasında topla buluşan Ndiaye, bekletmeden ceza sahası içindeki Rodrigues'i düşündü ama Nastasic dikkatli...

34' Rudy'nin kullandığı serbest vuruşta savunmadan çıkan Sane ceza sahası içinde zor pozisyonda kafa vuruşunu yaptı, top yandan auta çıktı.

32' Sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Rudy doğrudan kaleyi düşündü ama vuruşunda top farklı bir şekilde üstten dışarı gitti.

29' KARŞI KARŞIYA KAÇTI! Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın pasında savunma arkasına sarkan Rodrigues, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta topu auta gönderdi.

28' Etkili gelişen Schalke atağında sağdan ceza sahasına sokulan Burgstaller, kale önündeki Uth'a çevirdi topu ama Mariano son anda rakibinin pozisyonunu bozdu ve Muslera tehlikeyi savuşturdu.

27' Belhanda'nın pasında sağ çaprazda topla buluşan Mariano, penaltı noktası üzerindeki Onyekuru'yu gördü ama Schalke savunmasından geçit yok...

25' Galatasaray bu dakikalarda daha ileride baskı yapmaya başladı. Schalke kendi yarı sahasından çıkmakta zorlanıyor...

23' Ryan Donk'un derinlemesine pasında ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sinan, sol ayağıyla yerden bekletmeden vuruşunu yaptı ama kaleci Nübel üzerine gelen topu rahatlıkla kontrol etti.

21' SCHALKE İKİNCİ GOLE YAKLAŞTI: Sağ kanatta topla buluşan Embolo'nun yerden içeri çevirdiği top, ön direkteki Serdar'dan sekip altıpas çizgisinin hemen gerisindeki Harit'in önüne düştü. Onun müsait durumda yaptığı vuruşta top üstten dışarı gitti.

19' Donk'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ndiaye, yaklaşık 30 metrelik mesafeden şansını denedi ama etkili bir vuruş olmadı bu. Aut...

18' Nastasic uzun bir pasla savunma arkasına hareketlenen Embolo'yu düşündü ama Embolo için ofsayt bayrağı havada.

17' SON ANDA NÜBEL! Ani gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın ara pasında Onyekuru savunma arkasına sarktı ama kalesini zamanında terk eden Nübel, ceza sahası yayı içinde kayarak yaptığı hamleyle tehlikeyi önledi.

15' Sağ kanatta topla buluşan Burgstaller, yerden içeri doğru çevirdi topu. Ceza sahası içinde topu kontrol etmek isteyen Harit'ten seken top kaleci Muslera'da kaldı.

13' Etkili gelişen Schalke atağında Embolo'nun pasında Uth ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluştu ama ortaya çevirdiği topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

12' Karşılaşmanın düşük bir tempoyla başladığını söylemek mümkün. Golü de erken bulan Schalke, özellikle kendi yarı sahasında pek boşluk vermedi şu ana kadar.

10' Belhanda'nın pasında Mariano sağ kanatta son çizgiye inip içeri çevirmek istedi ama top önce savunmaya, ardından da kendisine çarparak auta çıktı.

8' Stambouli uzun bir pasla sağ kanattan hareketlenen Caligiuri'yi düşündü ama pasın şiddeti fazla. Taç atışı Galatasaray'ın...

6' Golden sonra Galatasaray rakip yarı sahaya yerleşmeye çalışıyor.

4' GOL! Suat'ın savunma arkasına doğru attığı topa Burgstaller hareketlendi ama Muslera kalesini terk etti. Dar açıda ceza sahası çizgisi üzerinde topu kontrol edemeyince Burgstaller tekrar araya girdi ve dar açıdan boş kaleye yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.

2' Schalke savunmasından seken topu önünde bulan Rodrigues, ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunu yaptı ama Nastasic'e çarpan top taca çıktı.

1' Ve maçta ilk düdük çaldı. Galatasaray karşılaşmaya başlayan taraf...

Kritik mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli olmuş durumda.

@OptaCan: Schalke Şampiyonlar Ligi'nde dört maçtır yenilmiyor (2G 2B); bu turnuvada Şubat 2013'ten (7 maç) bu yana yakaladıkları en uzun yenilmezlik serisi (o serinin içinde 1-1'lik Galasaray maçı vardı).

@OptaCan: Bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı gollerin en büyük bölümünü ceza sahası dışından bulan takım Galatasaray (%67 ? 2/3).

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'ndaki dördüncü maçında Schalke'ye konuk oluyor.

@OptaCan: Schalke'nin bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde attığı iki golde de Weston McKennie'nin katkısı bulunuyor (bir gol ve bir asist).

@OptaCan: Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde depasmanda oynadığı son 24 maçın tamamında en az bir gol yedi; en son Eylül 2002'de deplasmanda oynadıkları bir Şampiyonlar Ligi maçında gol yemediler (2-0 v Lokomotiv Moskova).

@OptaCan: Schalke Şampiyonlar Ligi'nde evinde oynadığı son altı maçın birini kazanabildi (2B 3M); tek galibiyet Sporting karşısındaydı (4-3; Ekim 2014).

SCHALKE: Nübel, Stambouli, Sané, Nastasic, Caligiuri, Rudy, Harit, Schöpf, Embolo, Uth, Burgstaller

@OptaCan: Schalke, Avrupa kupalarında Galatasaray'ı üç maçtır yenemiyor (2B 1M).

İki takımın oyuncuları da maç öncesi seramonisi için sahaya çıkmaya başladı.

@OptaCan: Galatasaray Avrupa kupalarında Schalke ile deplasmanda karşılaştığı tek maçı kazandı; Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahadan 3-2'lik skor ile ayrılmıştı.

@OptaCan: Galatasaray Mart 2013'ten bu yana Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda kazanamıyor (2B 10M); son galibiyet Schalke karşısındaydı (2-3).