SPOR
STADYUM: Lokomotiv Central Stadium HAKEM : Mateu Lahoz MAÇ TARİH SAATİ: 28 Nov 2018 | 20:00 | şuan: 21:11
15'
0 0
Lokomotiv Moscow
Lokomotiv Moscow
Yuri Semin
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Lokomotiv Moscow - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Lokomotiv Moscow

  • 1 Guilherme
  • 14 Vedran Corluka
  • 33 Solomon Kvirkvelia
  • 8 Jefferson Farfan
  • 27 Igor Denisov
  • 20 Vladislav Ignatjev
  • 7 Grzegorz Krychowiak
  • 31 Maciej Rybus
  • 59 Aleksey Miranchuk
  • 11 Anton Miranchuk
  • 9 Fedor Smolov

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 4 Serdar Aziz
  • 14 Martin Linnes
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 43 Ozan Kabak
  • 15 Ryan Donk
  • 25 Fernando
  • 17 Badou Ndiaye
  • 7 Garry Rodrigues
  • 21 Henry Onyekuru
  • 9 Eren Derdiyok

Yedekler

  • 77 Anton Kochenkov
  • 5 Benedikt Höwedes
  • 28 Boris Rotenberg
  • 23 Dmitri Tarasov
  • 6 Dmitri Barinov
  • 24 Eder
  • 96 Rifat Zhemaletdinov

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 3 Maicon
  • 19 Ömer Bayram
  • 2 Mariano
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 89 Sofiane Feghouli
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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