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STADYUM:
Lokomotiv Central Stadium
HAKEM :
Mateu Lahoz
MAÇ TARİH SAATİ:
28 Nov 2018 | 20:00 | şuan: 21:11
15'
0
0
Lokomotiv Moscow
Yuri Semin
Galatasaray
Fatih Terim
Lokomotiv Moscow - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Lokomotiv Moscow
1
Guilherme
14
Vedran Corluka
33
Solomon Kvirkvelia
8
Jefferson Farfan
27
Igor Denisov
20
Vladislav Ignatjev
7
Grzegorz Krychowiak
31
Maciej Rybus
59
Aleksey Miranchuk
11
Anton Miranchuk
9
Fedor Smolov
Galatasaray
1
Fernando Muslera
4
Serdar Aziz
14
Martin Linnes
55
Yuto Nagatomo
43
Ozan Kabak
15
Ryan Donk
25
Fernando
17
Badou Ndiaye
7
Garry Rodrigues
21
Henry Onyekuru
9
Eren Derdiyok
Yedekler
77
Anton Kochenkov
5
Benedikt Höwedes
28
Boris Rotenberg
23
Dmitri Tarasov
6
Dmitri Barinov
24
Eder
96
Rifat Zhemaletdinov
Yedekler
13
İsmail Çipe
3
Maicon
19
Ömer Bayram
2
Mariano
5
Ahmet Çalık
8
Selçuk İnan
89
Sofiane Feghouli
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.