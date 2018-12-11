  Galatasaray - Porto Canlı Maç Anlatımı

45' Telles'in sol kanattan ceza sahasına doğru kullandığı taç atışında Muslera topu kontrol etti. Bu pozisyonda hakem Uruguaylı eldivene faul yapıldığını tespit etti.

45' İlk yarının sonunda 3 dakika uzatma oynanacak.

45' PENALTI! Sol kanattan ceza sahasına sokulan Rodrigues, yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi.

45' GOL! Fegouli, Casillas'ı ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi.

44' Galatasaray taraftarı 2-0'dan sonra da takımlarına destek olmayı sürdürüyor.

42' GOL! Penaltıda topun başına geçen Marega, Muslera'yı ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi.

41' PENALTI! Hernani sağ çaprazdan ceza sahasına sokulurken Mariano'Nun müdahalesi ile yerde kaldı. hakem penaltı noktasını gösterdi.

40' Marega'nın tedaivisi tamamlandı ve oyun yeniden başladı.

38' Marega'nın sakatlığı nedeniyle oyun durdu.

37' Feghouli'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda altıpasa düşen topu Porto savunması uzaklaştırdı.

37' Ndiaye deirn bir topla Rodirgues'i kaçırmak istedi. Porto savunmasından seken top kornere çıktı.

35' Fernando, ceza sahasının sağ çaprazından topu içeriye doğru doldurdu. Topa kimse dokunamadı.

34' Sağ kanattan Pereira'nın ortasında arka direğe gelen topu Galatasaray savunması uzaklaştırdı.

33' Galatasaray sağ kanadını kullanarak Porto kalesine yüklenmeye çalışıyor.

31' Galatasaray, sağlı sollu ortalala Porto savunmasını bunaltmaya başladı.

30' Sağ kanattan Feghouli'nin ön direğe doğru kullandığı köşe vuruşunda savunma topu uzaklaştırdı.

30' Feghouli'nin pasıyla ceza sahasında topla buluşan Eren'İn vuruşu savunmadan sekti ve top kornere çıktı.

29' Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı ortada Porto savunması topu uzaklaştırdı.

29' Mariano'nun sağ kanattan yerden yaptığı ortada Danilo topu uzaklaştırdı.

27' Galatasaray kanatlara atılan uzun toplarla çıkmaya çalışıyor. Ancak şu ana kadar çok başarılı olduklarını söyleyemeyiz.

26' Porto'nun ön alandaki baskısı sürüyor. Bu durum Galatasaray'ın oyun kurmakta zorlanmasına sebep oluyor.

26' Savunma arkasına atılan derin topa yine Marega hareketlendi. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

24' Sol kanattan Ndiaye sıfıra inmek istedi. Ama hakem Ndiaye'nin Felipe'ye faul yaptığını tespit etti.

23' Oyun sakatlık nedeniyle kısa bir süre durduktan sonra yeniden başladı.

21' Sol kanattan Telles'İn kullandığı köşe vuruşunda Leite kafayı vurmak istedi ama ıska geçti ve top ters kanada açıldı.

20' Galatasaray yediği golün şokunu üzerinden atmaya çalışıyor.

18' Oliveira'nın pasıyla Marega savunmanın arkasın akçıp topu ağlara gönderdi ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

17' GOL! Telles'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş durumda topla buluşan Felipe, topu kafayla ağlara gönderdi.

16' Herrera, Ndaiye ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Porto bir duran top şansı yakaladı.

15' Galatasaray bu bölümde baskısını arttırmaya başladı.

14' İNANILMAZ BİR GOL KAÇTI! Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Feghouli'nin yerden pasında altıpas içinde Eren yatarak vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

13' Sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Rodriegus'in şutunda Casillas gole izin vermedi.

12' KARAR OFSAYT! Portolu oyuncunun topu elle çıkarttığı gözüktü. Ama pozisyonun başında yan hakem ofsaytı tespit etti.

11' OYUN DURDU! Porto savunmasından seken topla buluşan Fernando'nun vuruşunda Casillas topu çeldi. Seken topu Rodrigues tamamlamak istedi. Porto savunması topu çizgiden çıkarttı. Bu pozisyonda Portolu oyuncunun topu elle çıkarttığına dair bir tartışma yaşandı.

10' Sağ kanattan Feghouli'nin kullandığı serbest vuruşta ceza sahasına Porto savunması topu uzaklaştırmaya çalıştı.

9' Galatasaray top çevirerek oyunu Porto yarı alanına yıktı.

7' Telles'in sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı.

7' Sol kanattan Telles'in ortasında toapa kimse dokunmadı ve top ters kanada açıldı.

6' Galatasaray, Porto'nun presi nedeniyle uzun toplarla savunmasından çıkmaya çalışıyor.

5' Sağ kanattan Mariano'nun ortasında Porto savunması topu uzaklaştırdı.

4' Herrera derin bir topla Marega'yı savunma arkasına kaçırmak istedi. Top kaleci Muslera'da kaldı.

3' İlk dakikalarda iki takım da birbirine orta sahada üstünlük sağlamaya çalışıyor.

2' Galatasaray sağ kanattan atak geliştirmek istedi. Taç çizgisi yanında topla buluşan Mariano, Feghouli'yi topla buluşturmak istedi ama Portolu oyuncular araya girdi.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

@OptaCan: Galatasaray evinde oynadığı son altı Avrupa kupası maçında da yenilmedi (2G 4B).

@OptaCan: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon attığı üç gol de duran toplardan gelirken, bu gollerin ikisi ceza sahası dışından kaydedildi.

@OptaCan: Galatasaray ve Porto, tarihlerinde ikinci kez karşılaşacak. İki takımın ilk karşılaşmaları bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında gerçekleşirken, Porto o maçı 1-0 kazandı.

İki takımın da onbirleri belli oldu.

@OptaCan: Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde rakip kalelere gönderdiği son 38 şut gol ile sonuçlanmazken, bu şutların sadece yedisi kaleyi buldu.

@OptaCan: Porto bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde gole çevirme oranı en yüksek takım (% 18,2). Porto'nun bu sezonki 66 şutunun 12'si gol oldu.

@OptaCan: Galatasaray bu maçta kalesinde gol görmezse, Şampiyonlar Ligi'nde Ekim 2001'den bu yana ilk kez art arda üç maçta kalesini gole kapatmış olacak.

@OptaCan: Galatasaray, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde maçlarında en az gol olan takım (8 - üç gol attı ve beş gol yedi).

İyi akşamlar futbolseverler. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi D grubu son maçında Port ile karşı karşıya gelecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

Porto'nun ilk 11'i: Casillas, Pereira, Felipe, Leite, Telles, Herrera, Oliveira, Hernani, Danilo, Marega, Adrian Lopez

@OptaCan: Porto, Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda dört maçtır yenilmiyor. Portekiz ekibi bu turnuvada en son Mayıs 2004'te deplasmanda art arda beş maçlık yenilmezlik serisi elde etmişti (toplamda altı maç).