SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Robert Schörgenhofer MAÇ TARİH SAATİ: 29 Nov 2018 | 20:00 | şuan: 21:07
11'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erwin Koeman
Dinamo Zagreb
Dinamo Zagreb
Nenad Bjelica
  Fenerbahçe - Dinamo Zagreb Canlı Maç Anlatımı
  • 8'
    Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Rakiplerinden çok iyi sıyrılan Barış'ın son çizgiden içeri çevirdiği topu son anda savunma uzaklaştırdı.
  • 7'
    Fenerbahçeli taraftarlar İstanbul'daki soğuk havaya ve hafta içi olmasına rağmen tribünlerin büyük bölümünü doldurmuş durumda. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın başından bu yana hiç susmadan takımlarını destekliyor.
  • 5'
    Fenerbahçe şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu yeniden rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.
  • 4'
    Fenerbahçe oyunu tamamen rakip ceza sahası çevresine yıktı.
  • 3'
    Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Barış Alıcı ortaladı, arka direkteki Skrtel'den önce savunma topu yeniden kornere yolladı.
  • 2'
    Fenerbahçe maça önde baskıyla başladı. Hırvat ekibi, temsilcimizi kendi sahasında karşılıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • @Optacan:Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Fenerbahçe (8G 2B), bu maçların yedisinde kalesini gole kapattı ve toplamda üç gol yedi.
  • @Optacan:Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı son 17 iç saha maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı (toplam 27 gol).
  • @Optacan:Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında oynadığı dört maçı da kazanan Dinamo Zagreb, 2012/13 sezonundan (beş maç) bu yana en uzun galibiyet serisini yaşıyor.
  • @Optacan:Evinde oynadığı son iki Avrupa kupası maçında gol yemeyen Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son 2007 senesinde yakalamıştı (3 maç - vs Anderlecht & Inter & PSV).
  • @Optacan:Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe forması giyen Jailson'dan (13) daha fazla top kapan tek oyuncu Sporting'den Marcos Acuna (15).
  • @Optacan:Bu sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplarında attığı yedi golün dördü Michael Frey ve Islam Slimani'den (ikişer) geldi.
  • @Optacan:Deplasmanda çıktığı son yedi Avrupa maçını kaybetmeyen Dinamo Zagreb (3G 4B), daha önceki üç karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı.
  • Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.
  • @Optacan:Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında rakiplerine en fazla faul yapan takım Fenerbahçe (70).
  • İyi akşamlar değerli futbolseverler! UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • D. ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Dilaver, Ademi, Olmo, Gavranovic, Rrahmani, Gojak, Hajrovic, Théophile-Catherine, Orsic
  • FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel , Hasan Ali, Barış, Jailson, Eljif, Benzia, Valbuena, Frey
  • @Optacan:Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'in en golü oyuncusu olan Izet Hajrovic (3 gol), gruptaki ilk maçta Fenerbahçe filelerine iki gol atmıştı.
  • @Optacan:Avrupa Ligi gruplarının ilk haftasında Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği karşılaşma, iki takımın Avrupa arenasındaki ilk maçıydı.
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 24 Barış Alıcı
  • 32 Jailson
  • 99 Eljif Elmas
  • 22 Michael Frey
  • 39 Yassine Benzia

Dinamo Zagreb

  • 40 Dominik Livakovic
  • 28 Kevin Theophile-Catherine
  • 66 Emir Dilaver
  • 13 Amir Rrahmani
  • 8 Izet Hajrovic
  • 5 Arijan Ademi
  • 30 Petar Stojanovic
  • 14 Amer Gojak
  • 11 Mario Gavranovic
  • 99 Mislav Orsic
  • 7 Dani Olmo

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 23 Diego Reyes
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 5 Mehmet Topal
  • 31 Islam Slimani

Yedekler

  • 1 Daniel Zagorac
  • 22 Marin Leovac
  • 55 Dino Peric
  • 16 Mario Situm
  • 92 Damian Kadzior
  • 34 Ivan Sunjic
  • 21 Bruno Petkovic
Takım
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