  Fenerbahçe - Dinamo Zagreb Canlı Maç Anlatımı

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8'
Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Rakiplerinden çok iyi sıyrılan Barış'ın son çizgiden içeri çevirdiği topu son anda savunma uzaklaştırdı.
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7'
Fenerbahçeli taraftarlar İstanbul'daki soğuk havaya ve hafta içi olmasına rağmen tribünlerin büyük bölümünü doldurmuş durumda. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın başından bu yana hiç susmadan takımlarını destekliyor.
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5'
Fenerbahçe şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu yeniden rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.
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4'
Fenerbahçe oyunu tamamen rakip ceza sahası çevresine yıktı.
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3'
Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Barış Alıcı ortaladı, arka direkteki Skrtel'den önce savunma topu yeniden kornere yolladı.
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2'
Fenerbahçe maça önde baskıyla başladı. Hırvat ekibi, temsilcimizi kendi sahasında karşılıyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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@Optacan:Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Fenerbahçe (8G 2B), bu maçların yedisinde kalesini gole kapattı ve toplamda üç gol yedi.
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@Optacan:Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı son 17 iç saha maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı (toplam 27 gol).
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@Optacan:Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında oynadığı dört maçı da kazanan Dinamo Zagreb, 2012/13 sezonundan (beş maç) bu yana en uzun galibiyet serisini yaşıyor.
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@Optacan:Evinde oynadığı son iki Avrupa kupası maçında gol yemeyen Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son 2007 senesinde yakalamıştı (3 maç - vs Anderlecht & Inter & PSV).
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@Optacan:Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe forması giyen Jailson'dan (13) daha fazla top kapan tek oyuncu Sporting'den Marcos Acuna (15).
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@Optacan:Bu sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplarında attığı yedi golün dördü Michael Frey ve Islam Slimani'den (ikişer) geldi.
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@Optacan:Deplasmanda çıktığı son yedi Avrupa maçını kaybetmeyen Dinamo Zagreb (3G 4B), daha önceki üç karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı.
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Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.
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@Optacan:Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında rakiplerine en fazla faul yapan takım Fenerbahçe (70).
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İyi akşamlar değerli futbolseverler! UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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D. ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Dilaver, Ademi, Olmo, Gavranovic, Rrahmani, Gojak, Hajrovic, Théophile-Catherine, Orsic
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FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel , Hasan Ali, Barış, Jailson, Eljif, Benzia, Valbuena, Frey
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@Optacan:Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'in en golü oyuncusu olan Izet Hajrovic (3 gol), gruptaki ilk maçta Fenerbahçe filelerine iki gol atmıştı.
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@Optacan:Avrupa Ligi gruplarının ilk haftasında Dinamo Zagreb'in Fenerbahçe'yi 4-1 yendiği karşılaşma, iki takımın Avrupa arenasındaki ilk maçıydı.