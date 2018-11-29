  Fenerbahçe - Dinamo Zagreb Canlı Maç Anlatımı

8' Fenerbahçe sağ kanattan etkili geldi. Rakiplerinden çok iyi sıyrılan Barış'ın son çizgiden içeri çevirdiği topu son anda savunma uzaklaştırdı.

7' Fenerbahçeli taraftarlar İstanbul'daki soğuk havaya ve hafta içi olmasına rağmen tribünlerin büyük bölümünü doldurmuş durumda. Sarı-lacivertli taraftarlar maçın başından bu yana hiç susmadan takımlarını destekliyor.

5' Fenerbahçe şimdi savunmada yaptığı hazırlık paslarıyla topu yeniden rakip yarı alana taşımaya çalışıyor.

4' Fenerbahçe oyunu tamamen rakip ceza sahası çevresine yıktı.

3' Sağ kanattan paslaşarak kullanılan köşe vuruşu sonrası Barış Alıcı ortaladı, arka direkteki Skrtel'den önce savunma topu yeniden kornere yolladı.

2' Fenerbahçe maça önde baskıyla başladı. Hırvat ekibi, temsilcimizi kendi sahasında karşılıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Avrupa Ligi'nde iç sahada oynadığı son 10 maçta yenilmeyen Fenerbahçe (8G 2B), bu maçların yedisinde kalesini gole kapattı ve toplamda üç gol yedi.

@Optacan:Fenerbahçe, Avrupa kupalarında oynadığı son 17 iç saha maçında da rakip fileleri havalandırmayı başardı (toplam 27 gol).

@Optacan:Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında oynadığı dört maçı da kazanan Dinamo Zagreb, 2012/13 sezonundan (beş maç) bu yana en uzun galibiyet serisini yaşıyor.

@Optacan:Evinde oynadığı son iki Avrupa kupası maçında gol yemeyen Fenerbahçe, daha uzun bir seriyi en son 2007 senesinde yakalamıştı (3 maç - vs Anderlecht & Inter & PSV).

@Optacan:Avrupa Ligi gruplarında Fenerbahçe forması giyen Jailson'dan (13) daha fazla top kapan tek oyuncu Sporting'den Marcos Acuna (15).

@Optacan:Bu sezon Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi gruplarında attığı yedi golün dördü Michael Frey ve Islam Slimani'den (ikişer) geldi.

@Optacan:Deplasmanda çıktığı son yedi Avrupa maçını kaybetmeyen Dinamo Zagreb (3G 4B), daha önceki üç karşılaşmadan mağlup ayrılmıştı.

Kadıköy'de ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında rakiplerine en fazla faul yapan takım Fenerbahçe (70).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! UEFA Avrupa Ligi D Grubu 5. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe, sahasında Dinamo Zagreb'i konuk ediyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

D. ZAGREB: Livakovic, Stojanovic, Dilaver, Ademi, Olmo, Gavranovic, Rrahmani, Gojak, Hajrovic, Théophile-Catherine, Orsic

FENERBAHÇE: Harun, Isla, Neustadter, Skrtel , Hasan Ali, Barış, Jailson, Eljif, Benzia, Valbuena, Frey

@Optacan:Avrupa Ligi'nde Dinamo Zagreb'in en golü oyuncusu olan Izet Hajrovic (3 gol), gruptaki ilk maçta Fenerbahçe filelerine iki gol atmıştı.