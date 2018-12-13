  Spartak Trnava - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

22' İlk 20 dakikada Fenerbahçe topla oynama oranında rakibine fazlasıyla üstünlük kurmuş durumda.

21' Jailson orta sahada topu çok iyi sakladı ve Yiğithan ile paslaştı. Genç oyuncu Şener'e de şık bir şekilde pas atıyor. Fakat Şener topu kaybediyor.

18' Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Mahsun maç başından bu yana öne çıkan isimlerin başında geliyor. Genç oyuncu çok istekli!

18' Şener, sağ kanattan hareketlenen Barış'a pas aktarmak istedi fakat top taca çıkıyor.

17' İsmail, savunma arkasına sarkan Slimani ile oynadı. Slimani'de ceza sahasına koşan Mahsun ile paslaştı. Mahsun'un şutu zayıf kalınca kaleci rahatça topun kontrolünü sağladı.

16' Fenerbahçe pas yapıyor. Spartak Trnava ön alanda hafif bir baskı yapıyor.

16' İsmail uzun oynadı. Top Slimani'nin önünde kalacakken Trnava defansı araya giriyor.

14' Kaleyi cepheden gören bir noktada Fenerbahçe serbest vuruş kazanıyor. Topun başında İsmail var.

14' İsmail kaleye vurmadı ve ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Slimani'nin kafa vuruşu üstten auta çıkıyor.

12' Spartak Trnava uzun topla hücum etmeye çalıştı. Fakat Bakos topa yetişemiyor.

9' Ceza sahasının çaprazında topla buluşan Slimani ayağının dışıyla Barış'a pas atmak istedi. Fakat Spartak Trnava savunması dikkatli!

8' Barış, Oravec'i karşısına aldı fakat genç oyuncu çalımında başarılı olamadı. Top Spartak Trnava'da kalıyor.

7' Kubilay, Yiğithan'ı yerde bırakıyor. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin.

6' Skhirtladze ters kanattaki Grendel'e uzun top oynadı. Fakat Grendel topun kontrolünü kaybediyor.

5' Fenerbahçe küçük üçgenler kurarak seri paslaşmalar yapıyor.

3' Spartak Trnava seri paslarla Fenerbahçe yarı sahasına geldi.

3' Trnava'da Kubilay Yılmaz uzaklardan sert bir şut çekti top üstten auta çıkıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

FENERBAHÇE: Harun Tekin, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Diego Reyes, Jailson, Mauricio Isla, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Islam Slimani

@OptaCan: Spartak Trnava ile Fenerbahçe, tarihlerinde ilk kez bu sezon karşılaştı. Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Türkiye'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler 2-0 kazandı.

Mücadele öncesinde takımların 11'leri belli oldu.

SPARTAK TRNAVA: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos

@OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında kalesini Fenerbahçe'den (üç maç) daha fazla kez gole kapatan iki takım var: Arsenal & Chelsea (dörder maç).

UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, grubun son maçında Spartak Trnava'nın konuğu oluyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.

@OptaCan: Avrupa kupalarında dört maçtır kazanamayan Spartak Trnava (1B 3M), tarihinde aynı sezon içinda daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı.

@OptaCan: Avrupa arenasında çıktığı son dört deplasmandan galibiyetle dönemeyen Fenerbahçe (1B), tek beraberliğini bu sezon Anderlecht karşısında aldı (2-2).

@OptaCan: Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubunda yer alan takımlar arasında en fazla faul yapan ekip sarı lacivertli temsilcimiz (80). Fenerbahçe faul sayılarında bu sezon turnuvadaki tüm takımlar arasında dördüncü sırada.