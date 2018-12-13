SPOR
STADYUM: Stadion Antona Malatinskeho HAKEM : Sanchez Martinez MAÇ TARİH SAATİ: 13 Dec 2018 | 23:00 | şuan: 23:26
25'
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Spartak Trnava
Spartak Trnava
Radoslav Latal
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erwin Koeman
  Spartak Trnava - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  • 22'
    İlk 20 dakikada Fenerbahçe topla oynama oranında rakibine fazlasıyla üstünlük kurmuş durumda.
  • 21'
    Jailson orta sahada topu çok iyi sakladı ve Yiğithan ile paslaştı. Genç oyuncu Şener'e de şık bir şekilde pas atıyor. Fakat Şener topu kaybediyor.
  • 18'
    Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Mahsun maç başından bu yana öne çıkan isimlerin başında geliyor. Genç oyuncu çok istekli!
  • 18'
    Şener, sağ kanattan hareketlenen Barış'a pas aktarmak istedi fakat top taca çıkıyor.
  • 17'
    İsmail, savunma arkasına sarkan Slimani ile oynadı. Slimani'de ceza sahasına koşan Mahsun ile paslaştı. Mahsun'un şutu zayıf kalınca kaleci rahatça topun kontrolünü sağladı.
  • 16'
    Fenerbahçe pas yapıyor. Spartak Trnava ön alanda hafif bir baskı yapıyor.
  • 16'
    İsmail uzun oynadı. Top Slimani'nin önünde kalacakken Trnava defansı araya giriyor.
  • 14'
    Kaleyi cepheden gören bir noktada Fenerbahçe serbest vuruş kazanıyor. Topun başında İsmail var.
  • 14'
    İsmail kaleye vurmadı ve ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Slimani'nin kafa vuruşu üstten auta çıkıyor.
  • 12'
    Spartak Trnava uzun topla hücum etmeye çalıştı. Fakat Bakos topa yetişemiyor.
  • 9'
    Ceza sahasının çaprazında topla buluşan Slimani ayağının dışıyla Barış'a pas atmak istedi. Fakat Spartak Trnava savunması dikkatli!
  • 8'
    Barış, Oravec'i karşısına aldı fakat genç oyuncu çalımında başarılı olamadı. Top Spartak Trnava'da kalıyor.
  • 7'
    Kubilay, Yiğithan'ı yerde bırakıyor. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin.
  • 6'
    Skhirtladze ters kanattaki Grendel'e uzun top oynadı. Fakat Grendel topun kontrolünü kaybediyor.
  • 5'
    Fenerbahçe küçük üçgenler kurarak seri paslaşmalar yapıyor.
  • 3'
    Spartak Trnava seri paslarla Fenerbahçe yarı sahasına geldi.
  • 3'
    Trnava'da Kubilay Yılmaz uzaklardan sert bir şut çekti top üstten auta çıkıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • FENERBAHÇE: Harun Tekin, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Diego Reyes, Jailson, Mauricio Isla, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Islam Slimani
  • @OptaCan: Spartak Trnava ile Fenerbahçe, tarihlerinde ilk kez bu sezon karşılaştı. Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Türkiye'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler 2-0 kazandı.
  • Mücadele öncesinde takımların 11'leri belli oldu.
  • SPARTAK TRNAVA: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos
  • @OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında kalesini Fenerbahçe'den (üç maç) daha fazla kez gole kapatan iki takım var: Arsenal & Chelsea (dörder maç).
  • UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, grubun son maçında Spartak Trnava'nın konuğu oluyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.
  • @OptaCan: Avrupa kupalarında dört maçtır kazanamayan Spartak Trnava (1B 3M), tarihinde aynı sezon içinda daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı.
  • @OptaCan: Avrupa arenasında çıktığı son dört deplasmandan galibiyetle dönemeyen Fenerbahçe (1B), tek beraberliğini bu sezon Anderlecht karşısında aldı (2-2).
  • @OptaCan: Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubunda yer alan takımlar arasında en fazla faul yapan ekip sarı lacivertli temsilcimiz (80). Fenerbahçe faul sayılarında bu sezon turnuvadaki tüm takımlar arasında dördüncü sırada.
  • @OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'dan daha az isabetli pas yapan (936) ve düşük pas yüzdesi yakalayan (%63.6) tek takım, Beşiktaş'ın grubunda yer alan Sarpsborg (823 & %59).
  Takım Kadroları

Spartak Trnava

  • 1 Martin Chudy
  • 22 Martin Toth
  • 21 Boris Godal
  • 34 Lukas Gressak
  • 24 Matej Oravec
  • 8 Erik Grendel
  • 7 Vakhtang Chanturishvili
  • 33 Erik Jirka
  • 23 Marek Bakos
  • 16 Davit Skhirtladze
  • 11 Kubilay Yılmaz

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 4 Mauricio Isla
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 23 Diego Reyes
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 24 Barış Alıcı
  • 32 Jailson
  • 14 Mahsun Çapkan
  • 31 Islam Slimani

Yedekler

  • 40 Peter Urminsky
  • 3 Oliver Janso
  • 28 Lukas Luptak
  • 17 Fabian Miesenböck
  • 6 Jiri Kulhanek
  • 10 Ali Ghorbani
  • 12 Filip Dangubic

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 29 Burak Albayrak
  • 40 Batuhan Yılmaz
  • 63 Deniz Yılmaz
  • 41 Muhammet Çakı
  • 42 Abdulcebrail Akbulut
  • 52 Muhammed Gümüşkaya
Takım
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Av
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