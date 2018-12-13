  Spartak Trnava - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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22'
İlk 20 dakikada Fenerbahçe topla oynama oranında rakibine fazlasıyla üstünlük kurmuş durumda.
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21'
Jailson orta sahada topu çok iyi sakladı ve Yiğithan ile paslaştı. Genç oyuncu Şener'e de şık bir şekilde pas atıyor. Fakat Şener topu kaybediyor.
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18'
Fenerbahçe'nin genç oyuncusu Mahsun maç başından bu yana öne çıkan isimlerin başında geliyor. Genç oyuncu çok istekli!
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18'
Şener, sağ kanattan hareketlenen Barış'a pas aktarmak istedi fakat top taca çıkıyor.
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17'
İsmail, savunma arkasına sarkan Slimani ile oynadı. Slimani'de ceza sahasına koşan Mahsun ile paslaştı. Mahsun'un şutu zayıf kalınca kaleci rahatça topun kontrolünü sağladı.
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16'
Fenerbahçe pas yapıyor. Spartak Trnava ön alanda hafif bir baskı yapıyor.
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16'
İsmail uzun oynadı. Top Slimani'nin önünde kalacakken Trnava defansı araya giriyor.
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14'
Kaleyi cepheden gören bir noktada Fenerbahçe serbest vuruş kazanıyor. Topun başında İsmail var.
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14'
İsmail kaleye vurmadı ve ceza sahasına ortaladı. Topla buluşan Slimani'nin kafa vuruşu üstten auta çıkıyor.
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12'
Spartak Trnava uzun topla hücum etmeye çalıştı. Fakat Bakos topa yetişemiyor.
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9'
Ceza sahasının çaprazında topla buluşan Slimani ayağının dışıyla Barış'a pas atmak istedi. Fakat Spartak Trnava savunması dikkatli!
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8'
Barış, Oravec'i karşısına aldı fakat genç oyuncu çalımında başarılı olamadı. Top Spartak Trnava'da kalıyor.
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7'
Kubilay, Yiğithan'ı yerde bırakıyor. Serbest vuruş Fenerbahçe'nin.
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6'
Skhirtladze ters kanattaki Grendel'e uzun top oynadı. Fakat Grendel topun kontrolünü kaybediyor.
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5'
Fenerbahçe küçük üçgenler kurarak seri paslaşmalar yapıyor.
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3'
Spartak Trnava seri paslarla Fenerbahçe yarı sahasına geldi.
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3'
Trnava'da Kubilay Yılmaz uzaklardan sert bir şut çekti top üstten auta çıkıyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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FENERBAHÇE: Harun Tekin, Martin Skrtel, Yiğithan Güveli, Şener Özbayraklı, İsmail Köybaşı, Diego Reyes, Jailson, Mauricio Isla, Mahsun Çapkan, Barış Alıcı, Islam Slimani
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@OptaCan: Spartak Trnava ile Fenerbahçe, tarihlerinde ilk kez bu sezon karşılaştı. Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Türkiye'de oynanan karşılaşmayı sarı lacivertliler 2-0 kazandı.
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Mücadele öncesinde takımların 11'leri belli oldu.
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SPARTAK TRNAVA: Chudy, Toth, Godal, Oravec, Jirka, Gressak, Skhirtladze, Grendel, Tchanturishvili, Kubilay Yılmaz, Bakos
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@OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi gruplarında kalesini Fenerbahçe'den (üç maç) daha fazla kez gole kapatan iki takım var: Arsenal & Chelsea (dörder maç).
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turuna yükselmeyi garantileyen Fenerbahçe, grubun son maçında Spartak Trnava'nın konuğu oluyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.
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@OptaCan: Avrupa kupalarında dört maçtır kazanamayan Spartak Trnava (1B 3M), tarihinde aynı sezon içinda daha uzun bir galibiyet hasreti yaşamadı.
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@OptaCan: Avrupa arenasında çıktığı son dört deplasmandan galibiyetle dönemeyen Fenerbahçe (1B), tek beraberliğini bu sezon Anderlecht karşısında aldı (2-2).
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@OptaCan: Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin grubunda yer alan takımlar arasında en fazla faul yapan ekip sarı lacivertli temsilcimiz (80). Fenerbahçe faul sayılarında bu sezon turnuvadaki tüm takımlar arasında dördüncü sırada.
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@OptaCan: Bu sezon Avrupa Ligi'nde Spartak Trnava'dan daha az isabetli pas yapan (936) ve düşük pas yüzdesi yakalayan (%63.6) tek takım, Beşiktaş'ın grubunda yer alan Sarpsborg (823 & %59).