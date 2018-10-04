  Malmö FF - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

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45'
Malmö'de Fouad Bachirou, Gary Medel'i çekerek düşürdüğü için sarı kart gördü.
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45'
Ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
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42'
Gökhan Töre driplingle ceza sahasına sokuldu, ardından Adem Ljajic'e pasını verdi. Ljajic rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı, ama hakem oyunu devam ettirdi.
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41'
Beşiktaş'ın biraz daha oyunun yönünü değiştirerek paslaşması lazım.
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41'
Malmö, son 10 dakikadır önde baskıyla Beşiktaş'ın pas oyununun temposunu düşürdü. Siyah-beyazlıların yaptığı top kayıplarının ardından da birkaç tehlikeli geçiş hücumu geliştirdi.
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39'
Beşiktaş şu anda düşük tempoda ayağa paslar yapıyor.
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36'
Malmö'de Rosenberg'in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya da çarptı, ama Karius kontrpiyede kalmadan topun kontrolünü sağladı.
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35'
Pepe'den kritik müdahale! Malmö'nün bir anlık boşluk bulduğu pozisyonu Portekizli savunmacı sezgisiyle çok iyi durdurdu.
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35'
Malmö'nün bu dakikalarda Beşiktaş yarı sahasında daha çok oynamaya başladığını söyleyebiliriz.
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34'
Domagoj Vida da şu ana kadar sahanın yıldızlarından. Yaptığı hemen her müdahalede başarılıydı.
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32'
Bu dakikalarda Beşiktaş çok iyi paslaşıyor ve Malmö'yü bol bol hareket ettirip boşluk vermeye zorluyor.
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29'
İlk 30 dakikada Beşiktaş sahada istediklerini yapan taraf. Tek eksik gol.
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27'
BEŞİKTAŞ BİR POZİSYONDAN DAHA YARARLANAMADI! Adem Ljajic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruştaki ortasına ceza sahasında dokunan Gökhan Gönül'ün vuruşu direği yalayıp yandan auta gitti.
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25'
Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortasında Jeremain Lens ceza sahasında topla buluştu, Love'a bırakmak istedi ama Love'dan önce topu savunma uzaklaştırdı.
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24'
BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Yakalanılan hızlı hücumda Adem Ljajic, Vagner Love'ın önüne pasını attı, savunmadan seken topu kaleciden önce Love dokundu, ama kaleciyi geçemedi.
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23'
Malmö'lü oyuncular sağ kanattan yapılan ortaya Caner'in ceza sahası içinde elle müdahale ettikleri yönünde itirazlarda bulundular ama hakem oralı olmadı.
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21'
Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yerden ceza sahasına çıkardığı topa Vagner Love'dan önce savunma ayak koydu, korner.
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19'
Bu dakikaya kadar Beşiktaş'ın en etkili ismi Jeremain Lens'ti. Hollandalı oyuncu birçok alan buldu ve bunların hepsini çok iyi kullandı.
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17'
BEŞİKTAŞ AKIN AKIN GELİYOR! Adem Ljajic'in ara pasında bu defa ceza sahasının sağ çaprazından içeri giren Lens, yerden yakın direğe çıkardı, Vagner Love'dan önce savunma araya girdi.
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16'
BEŞİKTAŞ'TAN BİR POZİSYON DAHA! Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunu Dahlin parmaklarının ucuyla bir kere daha kornere çeldi.
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15'
BEŞİKTAŞ'TAN POZİSYON! Caner Erkin'in pasında sol kanatta rakibini bire birde yakalayan Lens, bir anda ceza sahasına hareketlendi. Dar açıdan vuruşunu ise kaleci Dahlin kornere çeldi.
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14'
Vagner Love'ın kaptırdığı topun ardından Malmö çabuk bir dikine pasla Beşiktaş'ı hazırlıksız yakalamayı denedi ama araya son anda Vida girdi.
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13'
Malmö ilk defa bu kadar tehlikeli geldi. Sağ kanatta yapılan ortaya Vida ayak koydu, topu önünde bulan Rosenberg'in cılız vuruşu Karius'un kucağında kaldı.
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11'
Beşiktaş, top Malmö'deyken önde basıp rakibinin oyun kurmasını engelliyor. Malmö de sıklıkla uzun topla çıkmak zorunda kalıyor.
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9'
Siyah-beyazlılar bu dakikalarda atak sürekliliği sağladı. Oyun Malmö'nün yarı sahasında oynanıyor.
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8'
Beşiktaş şu ana kadar topu havalandırmadan yerden oynamaya gayret ediyor.
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7'
Jeremain Lens, Vagner Love'ın tek pasının ardından savunma arkasına hareketlenmişti ama bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.
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5'
Beşiktaş sağ kanattan gelmeyi denedi. Gökhan Gönül, Gökhan Töre'nin önüne doğru pasını gönderdi, ama pozisyon ofsayt gerekçeiyle durduruldu.
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4'
İsveç temsilcisi dikine paslarla Beşiktaş'ı zorluyor. Siyah-beyazlılar merkezde daha sıkı durmalı.
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2'
Ev sahibi Malmö maça tempolu başladı.
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1'
Ve karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.
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Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Necip, Ljajic, Lens, Gökhan Töre, Vagner Love.
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@OptaCan: Malmö ile Beşiktaş arasında İsveç'te oynanan iki maçta toplam 10 gol atılırken (4-6), taraflar birer galibiyet elde etti.
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Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu karşılaşmasında Malmö'ye konuk olacak. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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@OptaCan: Gruptaki ilk maçında Genk'e 2-0 yenilen Malmö, daha önce çıktığı sekiz Avrupa karşılaşmasında yenilgi yüzü görmemişti (4G 4B
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Malmö XI: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason, Rosenberg.
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@OptaCan: Avrupa Ligi'nin ilk haftasında rakip kaleye en az şut çeken takım olan Malmö (2), bu şutlarda isabet bulamayan üç ekipten biriydi (Anderlecht ve Rosenborg ile birlikte).
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@OptaCan: Deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçında tek galibiyet alabilen Beşiktaş (1B 2M), daha önceki üç dış saha karşılaşmasını kazanmıştı.
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@OptaCan: Evinde oynadığı son beş Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Malmö, buna rağmen bu karşılaşmaların sadece birini kazanabildi (4B).
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@OptaCan: Dış sahada oynadığı son 15 Avrupa maçının 14'ünde kalesini gole kapatamayan Beşiktaş (toplam 28 gol), sadece bu sezon ön eleme turunda yendiği B36 Torshavn'dan gol yemedi (2-0).
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@OptaCan: Avrupa Ligi'nin ilk haftasında en fazla pas arası yapan oyuncu, Malmö forması giyen Fouad Bachirou olmuştu (8).