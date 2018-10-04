  Malmö FF - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

45' Malmö'de Fouad Bachirou, Gary Medel'i çekerek düşürdüğü için sarı kart gördü.

45' Ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.

42' Gökhan Töre driplingle ceza sahasına sokuldu, ardından Adem Ljajic'e pasını verdi. Ljajic rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı, ama hakem oyunu devam ettirdi.

41' Beşiktaş'ın biraz daha oyunun yönünü değiştirerek paslaşması lazım.

41' Malmö, son 10 dakikadır önde baskıyla Beşiktaş'ın pas oyununun temposunu düşürdü. Siyah-beyazlıların yaptığı top kayıplarının ardından da birkaç tehlikeli geçiş hücumu geliştirdi.

39' Beşiktaş şu anda düşük tempoda ayağa paslar yapıyor.

36' Malmö'de Rosenberg'in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya da çarptı, ama Karius kontrpiyede kalmadan topun kontrolünü sağladı.

35' Pepe'den kritik müdahale! Malmö'nün bir anlık boşluk bulduğu pozisyonu Portekizli savunmacı sezgisiyle çok iyi durdurdu.

35' Malmö'nün bu dakikalarda Beşiktaş yarı sahasında daha çok oynamaya başladığını söyleyebiliriz.

34' Domagoj Vida da şu ana kadar sahanın yıldızlarından. Yaptığı hemen her müdahalede başarılıydı.

32' Bu dakikalarda Beşiktaş çok iyi paslaşıyor ve Malmö'yü bol bol hareket ettirip boşluk vermeye zorluyor.

29' İlk 30 dakikada Beşiktaş sahada istediklerini yapan taraf. Tek eksik gol.

27' BEŞİKTAŞ BİR POZİSYONDAN DAHA YARARLANAMADI! Adem Ljajic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruştaki ortasına ceza sahasında dokunan Gökhan Gönül'ün vuruşu direği yalayıp yandan auta gitti.

25' Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortasında Jeremain Lens ceza sahasında topla buluştu, Love'a bırakmak istedi ama Love'dan önce topu savunma uzaklaştırdı.

24' BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Yakalanılan hızlı hücumda Adem Ljajic, Vagner Love'ın önüne pasını attı, savunmadan seken topu kaleciden önce Love dokundu, ama kaleciyi geçemedi.

23' Malmö'lü oyuncular sağ kanattan yapılan ortaya Caner'in ceza sahası içinde elle müdahale ettikleri yönünde itirazlarda bulundular ama hakem oralı olmadı.

21' Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yerden ceza sahasına çıkardığı topa Vagner Love'dan önce savunma ayak koydu, korner.

19' Bu dakikaya kadar Beşiktaş'ın en etkili ismi Jeremain Lens'ti. Hollandalı oyuncu birçok alan buldu ve bunların hepsini çok iyi kullandı.

17' BEŞİKTAŞ AKIN AKIN GELİYOR! Adem Ljajic'in ara pasında bu defa ceza sahasının sağ çaprazından içeri giren Lens, yerden yakın direğe çıkardı, Vagner Love'dan önce savunma araya girdi.

16' BEŞİKTAŞ'TAN BİR POZİSYON DAHA! Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunu Dahlin parmaklarının ucuyla bir kere daha kornere çeldi.

15' BEŞİKTAŞ'TAN POZİSYON! Caner Erkin'in pasında sol kanatta rakibini bire birde yakalayan Lens, bir anda ceza sahasına hareketlendi. Dar açıdan vuruşunu ise kaleci Dahlin kornere çeldi.

14' Vagner Love'ın kaptırdığı topun ardından Malmö çabuk bir dikine pasla Beşiktaş'ı hazırlıksız yakalamayı denedi ama araya son anda Vida girdi.

13' Malmö ilk defa bu kadar tehlikeli geldi. Sağ kanatta yapılan ortaya Vida ayak koydu, topu önünde bulan Rosenberg'in cılız vuruşu Karius'un kucağında kaldı.

11' Beşiktaş, top Malmö'deyken önde basıp rakibinin oyun kurmasını engelliyor. Malmö de sıklıkla uzun topla çıkmak zorunda kalıyor.

9' Siyah-beyazlılar bu dakikalarda atak sürekliliği sağladı. Oyun Malmö'nün yarı sahasında oynanıyor.

8' Beşiktaş şu ana kadar topu havalandırmadan yerden oynamaya gayret ediyor.

7' Jeremain Lens, Vagner Love'ın tek pasının ardından savunma arkasına hareketlenmişti ama bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.

5' Beşiktaş sağ kanattan gelmeyi denedi. Gökhan Gönül, Gökhan Töre'nin önüne doğru pasını gönderdi, ama pozisyon ofsayt gerekçeiyle durduruldu.

4' İsveç temsilcisi dikine paslarla Beşiktaş'ı zorluyor. Siyah-beyazlılar merkezde daha sıkı durmalı.

2' Ev sahibi Malmö maça tempolu başladı.

1' Ve karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.

Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Necip, Ljajic, Lens, Gökhan Töre, Vagner Love.

@OptaCan: Malmö ile Beşiktaş arasında İsveç'te oynanan iki maçta toplam 10 gol atılırken (4-6), taraflar birer galibiyet elde etti.

Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu karşılaşmasında Malmö'ye konuk olacak. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

@OptaCan: Gruptaki ilk maçında Genk'e 2-0 yenilen Malmö, daha önce çıktığı sekiz Avrupa karşılaşmasında yenilgi yüzü görmemişti (4G 4B

Malmö XI: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason, Rosenberg.

@OptaCan: Avrupa Ligi'nin ilk haftasında rakip kaleye en az şut çeken takım olan Malmö (2), bu şutlarda isabet bulamayan üç ekipten biriydi (Anderlecht ve Rosenborg ile birlikte).

@OptaCan: Deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçında tek galibiyet alabilen Beşiktaş (1B 2M), daha önceki üç dış saha karşılaşmasını kazanmıştı.

@OptaCan: Evinde oynadığı son beş Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Malmö, buna rağmen bu karşılaşmaların sadece birini kazanabildi (4B).

@OptaCan: Dış sahada oynadığı son 15 Avrupa maçının 14'ünde kalesini gole kapatamayan Beşiktaş (toplam 28 gol), sadece bu sezon ön eleme turunda yendiği B36 Torshavn'dan gol yemedi (2-0).