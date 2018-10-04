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STADYUM: Swedbank HAKEM : Aleksandar Stavrev MAÇ TARİH SAATİ: 04 Oct 2018 | 22:00 | şuan: 22:47
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Malmö FF
Malmö FF
Uwe Rösler
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Malmö FF - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    Malmö'de Fouad Bachirou, Gary Medel'i çekerek düşürdüğü için sarı kart gördü.
  • 45'
    Ve ilk yarı sona erdi. İkinci yarıda tekrar birlikte olacağız.
  • 42'
    Gökhan Töre driplingle ceza sahasına sokuldu, ardından Adem Ljajic'e pasını verdi. Ljajic rakibiyle girdiği ikili mücadelenin ardından ceza sahasında yerde kaldı, ama hakem oyunu devam ettirdi.
  • 41'
    Beşiktaş'ın biraz daha oyunun yönünü değiştirerek paslaşması lazım.
  • 41'
    Malmö, son 10 dakikadır önde baskıyla Beşiktaş'ın pas oyununun temposunu düşürdü. Siyah-beyazlıların yaptığı top kayıplarının ardından da birkaç tehlikeli geçiş hücumu geliştirdi.
  • 39'
    Beşiktaş şu anda düşük tempoda ayağa paslar yapıyor.
  • 36'
    Malmö'de Rosenberg'in ceza yayı üzerinden çektiği şut savunmaya da çarptı, ama Karius kontrpiyede kalmadan topun kontrolünü sağladı.
  • 35'
    Pepe'den kritik müdahale! Malmö'nün bir anlık boşluk bulduğu pozisyonu Portekizli savunmacı sezgisiyle çok iyi durdurdu.
  • 35'
    Malmö'nün bu dakikalarda Beşiktaş yarı sahasında daha çok oynamaya başladığını söyleyebiliriz.
  • 34'
    Domagoj Vida da şu ana kadar sahanın yıldızlarından. Yaptığı hemen her müdahalede başarılıydı.
  • 32'
    Bu dakikalarda Beşiktaş çok iyi paslaşıyor ve Malmö'yü bol bol hareket ettirip boşluk vermeye zorluyor.
  • 29'
    İlk 30 dakikada Beşiktaş sahada istediklerini yapan taraf. Tek eksik gol.
  • 27'
    BEŞİKTAŞ BİR POZİSYONDAN DAHA YARARLANAMADI! Adem Ljajic'in sağ kanattan kullandığı serbest vuruştaki ortasına ceza sahasında dokunan Gökhan Gönül'ün vuruşu direği yalayıp yandan auta gitti.
  • 25'
    Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortasında Jeremain Lens ceza sahasında topla buluştu, Love'a bırakmak istedi ama Love'dan önce topu savunma uzaklaştırdı.
  • 24'
    BEŞİKTAŞ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Yakalanılan hızlı hücumda Adem Ljajic, Vagner Love'ın önüne pasını attı, savunmadan seken topu kaleciden önce Love dokundu, ama kaleciyi geçemedi.
  • 23'
    Malmö'lü oyuncular sağ kanattan yapılan ortaya Caner'in ceza sahası içinde elle müdahale ettikleri yönünde itirazlarda bulundular ama hakem oralı olmadı.
  • 21'
    Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yerden ceza sahasına çıkardığı topa Vagner Love'dan önce savunma ayak koydu, korner.
  • 19'
    Bu dakikaya kadar Beşiktaş'ın en etkili ismi Jeremain Lens'ti. Hollandalı oyuncu birçok alan buldu ve bunların hepsini çok iyi kullandı.
  • 17'
    BEŞİKTAŞ AKIN AKIN GELİYOR! Adem Ljajic'in ara pasında bu defa ceza sahasının sağ çaprazından içeri giren Lens, yerden yakın direğe çıkardı, Vagner Love'dan önce savunma araya girdi.
  • 16'
    BEŞİKTAŞ'TAN BİR POZİSYON DAHA! Kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahasının sol çaprazında topla buluşan Gökhan Töre'nin vuruşunu Dahlin parmaklarının ucuyla bir kere daha kornere çeldi.
  • 15'
    BEŞİKTAŞ'TAN POZİSYON! Caner Erkin'in pasında sol kanatta rakibini bire birde yakalayan Lens, bir anda ceza sahasına hareketlendi. Dar açıdan vuruşunu ise kaleci Dahlin kornere çeldi.
  • 14'
    Vagner Love'ın kaptırdığı topun ardından Malmö çabuk bir dikine pasla Beşiktaş'ı hazırlıksız yakalamayı denedi ama araya son anda Vida girdi.
  • 13'
    Malmö ilk defa bu kadar tehlikeli geldi. Sağ kanatta yapılan ortaya Vida ayak koydu, topu önünde bulan Rosenberg'in cılız vuruşu Karius'un kucağında kaldı.
  • 11'
    Beşiktaş, top Malmö'deyken önde basıp rakibinin oyun kurmasını engelliyor. Malmö de sıklıkla uzun topla çıkmak zorunda kalıyor.
  • 9'
    Siyah-beyazlılar bu dakikalarda atak sürekliliği sağladı. Oyun Malmö'nün yarı sahasında oynanıyor.
  • 8'
    Beşiktaş şu ana kadar topu havalandırmadan yerden oynamaya gayret ediyor.
  • 7'
    Jeremain Lens, Vagner Love'ın tek pasının ardından savunma arkasına hareketlenmişti ama bir kez daha ofsayt bayrağı kalktı.
  • 5'
    Beşiktaş sağ kanattan gelmeyi denedi. Gökhan Gönül, Gökhan Töre'nin önüne doğru pasını gönderdi, ama pozisyon ofsayt gerekçeiyle durduruldu.
  • 4'
    İsveç temsilcisi dikine paslarla Beşiktaş'ı zorluyor. Siyah-beyazlılar merkezde daha sıkı durmalı.
  • 2'
    Ev sahibi Malmö maça tempolu başladı.
  • 1'
    Ve karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.
  • Beşiktaş XI: Karius, Gökhan, Pepe, Vida, Caner, Medel, Necip, Ljajic, Lens, Gökhan Töre, Vagner Love.
  • @OptaCan: Malmö ile Beşiktaş arasında İsveç'te oynanan iki maçta toplam 10 gol atılırken (4-6), taraflar birer galibiyet elde etti.
  • Maç öncesinde iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu karşılaşmasında Malmö'ye konuk olacak. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • @OptaCan: Gruptaki ilk maçında Genk'e 2-0 yenilen Malmö, daha önce çıktığı sekiz Avrupa karşılaşmasında yenilgi yüzü görmemişti (4G 4B
  • Malmö XI: Dahlin, Vindheim, Nielsen, Bengtsson, Safari, Christiansen, Bachirou, Lewicki, Rieks, Traustason, Rosenberg.
  • @OptaCan: Avrupa Ligi'nin ilk haftasında rakip kaleye en az şut çeken takım olan Malmö (2), bu şutlarda isabet bulamayan üç ekipten biriydi (Anderlecht ve Rosenborg ile birlikte).
  • @OptaCan: Deplasmanda oynadığı son dört Avrupa kupası maçında tek galibiyet alabilen Beşiktaş (1B 2M), daha önceki üç dış saha karşılaşmasını kazanmıştı.
  • @OptaCan: Evinde oynadığı son beş Avrupa kupası maçını kaybetmeyen Malmö, buna rağmen bu karşılaşmaların sadece birini kazanabildi (4B).
  • @OptaCan: Dış sahada oynadığı son 15 Avrupa maçının 14'ünde kalesini gole kapatamayan Beşiktaş (toplam 28 gol), sadece bu sezon ön eleme turunda yendiği B36 Torshavn'dan gol yemedi (2-0).
  • @OptaCan: Avrupa Ligi'nin ilk haftasında en fazla pas arası yapan oyuncu, Malmö forması giyen Fouad Bachirou olmuştu (8).
  Takım Kadroları

Malmö FF

  • 27 Johan Dahlin
  • 4 Behrang Safari
  • 17 Rasmus Bengtsson
  • 26 Andreas Vindheim
  • 24 Lasse Nielsen
  • 5 Sören Rieks
  • 14 Anders Christiansen
  • 6 Oscar Lewicki
  • 8 Arnor Traustason
  • 7 Fouad Bachirou 45'
  • 9 Markus Rosenberg

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 77 Gökhan Gönül
  • 5 Pepe
  • 88 Caner Erkin
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 55 Gökhan Töre
  • 99 Vagner Love

Yedekler

  • 1 Walter Viitala
  • 2 Eric Larsson
  • 3 Egzon Binak
  • 31 Franz Brorsson
  • 20 Bonke Innocent
  • 18 Romain Gall
  • 23 Marcus Antonsson

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 12 Enzo Roco
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 8 Ryan Babel
  • 18 Tolgay Arslan
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 95 Cyle Larin
Takım
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Av
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