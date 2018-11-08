  Genk - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

-
10'
Beşiktaş'ta Jeremain Lens arka adalesini tutuyor. Kendini yere bırakan Hollandalı oyuncu, oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.
-
9'
Beşiktaş orta sahada kazandığı topla hızlı çıktı. Babel, savunma arkasına koşu yapmıştı ama Oğuzhan'ın ara pas denemesi savunmada takılı kaldı.
-
8'
Maçın ilk bölümünde topa daha çok sahip olan taraf Genk. Beşiktaş baskı yoluyla Genk'in oyununu bozmaya çalışıyor.
-
6'
Beşiktaş 4-3-3 oynuyor. Sağ içte Dorukhan, sol içte Oğuzhan var.
-
4'
Gökhan Gönül ve Adriano'nun sakatlıkları nedeniyle bu maçta sağ bekte Necip Uysal görev yapıyor.
-
2'
Beşiktaş karşılaşmaya önde baskıyla başladı.
-
1'
Karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.
-
Merhaba! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri Genk'e konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerleyiz.