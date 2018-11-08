SPOR
STADYUM: Luminus Arena HAKEM : Tobias Stieler MAÇ TARİH SAATİ: 08 Nov 2018 | 20:00 | şuan: 21:07
12'
0 0
Genk
Genk
Philippe Clement
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Genk - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  • 10'
    Beşiktaş'ta Jeremain Lens arka adalesini tutuyor. Kendini yere bırakan Hollandalı oyuncu, oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.
  • 9'
    Beşiktaş orta sahada kazandığı topla hızlı çıktı. Babel, savunma arkasına koşu yapmıştı ama Oğuzhan'ın ara pas denemesi savunmada takılı kaldı.
  • 8'
    Maçın ilk bölümünde topa daha çok sahip olan taraf Genk. Beşiktaş baskı yoluyla Genk'in oyununu bozmaya çalışıyor.
  • 6'
    Beşiktaş 4-3-3 oynuyor. Sağ içte Dorukhan, sol içte Oğuzhan var.
  • 4'
    Gökhan Gönül ve Adriano'nun sakatlıkları nedeniyle bu maçta sağ bekte Necip Uysal görev yapıyor.
  • 2'
    Beşiktaş karşılaşmaya önde baskıyla başladı.
  • 1'
    Karşılaşma Beşiktaş'ın santra vuruşuyla başladı.
  • Merhaba! Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde grup lideri Genk'e konuk oluyor. Bu maçın canlı anlatımıyla sizlerleyiz.
  Takım Kadroları

Genk

  • 1 Danny Vukovic
  • 6 Sebastien Dewaest
  • 21 Jere Uronen
  • 45 Joseph Aidoo
  • 24 Alejandro Pozuelo
  • 77 Dieumerci Ndongala
  • 18 Ruslan Malinovsky
  • 28 Bryan Heynen
  • 31 Joakim Maehle
  • 11 Joseph Paintsil
  • 10 Mbwana Samatta

Beşiktaş

  • 29 Tolga Zengin
  • 5 Pepe
  • 88 Caner Erkin
  • 6 Gary Medel
  • 24 Domagoj Vida
  • 7 Ricardo Quaresma
  • 8 Ryan Babel
  • 17 Jeremain Lens 12'
  • 20 Necip Uysal
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 26 Dorukhan Toköz

Yedekler

  • 26 Maarten Vandevoordt
  • 3 Bojan Nastic
  • 4 Dries Wouters
  • 15 Ibrahima Seck
  • 20 Ivan Fiolic
  • 25 Sander Berge
  • 9 Marcus Ingvartsen

Yedekler

  • 1 Loris Karius
  • 12 Enzo Roco
  • 22 Adem Ljajic
  • 18 Tolgay Arslan
  • 99 Vagner Love
  • 11 Mustafa Pektemek 12'
  • 95 Cyle Larin
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.