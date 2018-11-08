  Genk - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı

Beşiktaş'ta Jeremain Lens arka adalesini tutuyor. Kendini yere bırakan Hollandalı oyuncu, oyuna devam edemeyecek gibi görünüyor.

Beşiktaş orta sahada kazandığı topla hızlı çıktı. Babel, savunma arkasına koşu yapmıştı ama Oğuzhan'ın ara pas denemesi savunmada takılı kaldı.

8'

Maçın ilk bölümünde topa daha çok sahip olan taraf Genk. Beşiktaş baskı yoluyla Genk'in oyununu bozmaya çalışıyor.