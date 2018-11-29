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STADYUM:
Sarpsborg
HAKEM :
Harald Lechner
MAÇ TARİH SAATİ:
29 Nov 2018 | 23:00 | şuan: 22:49
MÖ
Sarpsborg 08
Geir Bakke
Beşiktaş
Şenol Güneş
Sarpsborg 08 - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Sarpsborg 08
78
Aleksandr Vasyutin
16
Joachim Thomassen
3
Jorgen Horn
8
Matti Lund Nielsen
7
Ole-Jorgen Halvorsen
22
Jon Helge Tveita
10
Tobias Heintz
69
Patrick Mortensen
6
Joonas Tamm
17
Kristoffer Zachariassen
27
Rashad Muhammed
Beşiktaş
1
Loris Karius
3
Adriano
88
Caner Erkin
24
Domagoj Vida
17
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
22
Adem Ljajic
10
Oğuzhan Özyakup
26
Dorukhan Toköz
11
Mustafa Pektemek
95
Cyle Larin
Yedekler
31
Aslak Falch
77
Amin Askar
23
Harmeet Singh
11
Joackim Jörgensen
14
Muhammed Usman Edu
45
Jörgen Strand Larsen
19
Kristoffer Larsen
Yedekler
97
Utku Yuvakuran
14
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.