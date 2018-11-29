SPOR
STADYUM: Sarpsborg HAKEM : Harald Lechner MAÇ TARİH SAATİ: 29 Nov 2018 | 23:00 | şuan: 22:49
Sarpsborg 08
Sarpsborg 08
Geir Bakke
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
  Sarpsborg 08 - Beşiktaş Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Sarpsborg 08

  • 78 Aleksandr Vasyutin
  • 16 Joachim Thomassen
  • 3 Jorgen Horn
  • 8 Matti Lund Nielsen
  • 7 Ole-Jorgen Halvorsen
  • 22 Jon Helge Tveita
  • 10 Tobias Heintz
  • 69 Patrick Mortensen
  • 6 Joonas Tamm
  • 17 Kristoffer Zachariassen
  • 27 Rashad Muhammed

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 3 Adriano
  • 88 Caner Erkin
  • 24 Domagoj Vida
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 22 Adem Ljajic
  • 10 Oğuzhan Özyakup
  • 26 Dorukhan Toköz
  • 11 Mustafa Pektemek
  • 95 Cyle Larin

Yedekler

  • 31 Aslak Falch
  • 77 Amin Askar
  • 23 Harmeet Singh
  • 11 Joackim Jörgensen
  • 14 Muhammed Usman Edu
  • 45 Jörgen Strand Larsen
  • 19 Kristoffer Larsen

Yedekler

  • 97 Utku Yuvakuran
  • 14 Fatih Aksoy
  • 61 Rıdvan Yılmaz
  • 62 Erdoğan Kaya
  • 44 Erdem Seçgin
  • 63 Oğuzhan Akgün
  • 99 Vagner Love
Takım
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