  Beşiktaş - Malmö FF Canlı Maç Anlatımı

40' Beşiktaş savunması bu anlarda zor anlar yaşıyor. Malmö çok adamla etkili gelmeye başladı.

38' Bu anlarda faul düdüklerinin sayısı artmaya başladı. Oyun sık sık kesiliyor.

36' KAÇTI! Malmö'nün sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Karius'un boşa çıktığı topa kale alanında Bengtsson kafayı vurdu, top üst ağlarda kaldı.

35' Tempo bu anlarda düşmeye başladı.

34' Beşiktaş'ta Vagner Love bir sakatlık yaşıyor. Onun tedavisi nedeniyle oyun duraklıyor.

33' Beşiktaş kontrolü yeniden eline aldı. Malmö bu anlarda savunmaya çekildi.

31' NET FIRSAT! Sol kanattan savunma arkasına iyi hareketlenen Mustafa Pektemek karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaptı, top direk dibinden auta çıktı.

30' Maçın üçte birlik dilimi golsüz eşitlikle geçildi.

29' Malmö çok etkili geldi. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşu sonrası ceza alanında oluşan büyük karambolde Malmölü oyuncular topu kaleye gönderemedi.

28' Topla oynama oranlarında Beşiktaş'ın %67'ye %33'lük üstünlüğü bulunuyor.

27' Bir ofsayt daha! Quaresma'nın pasıyla hareketlenen Vagner Love savunmanın önünde yakalandı.

26' Oyunda denge kuruldu. Beşiktaş kontrollü oyuna döndü.

24' Sağ kanattan savunma arkasına sarkan Quaresma için ofsayt bayrağı kalktı.

23' Malmö atağında Rieks ceza alanı dışından sert vurdu, top üstten auta gitti.

21' Beşiktaş yine sağ kanattan geldi. Quaresma'nın sert ortasında kale alanı içindeki Mustafa'dan önce kaleci topu yumrukladı.

20' Maçta ilk 20 dakika geride kalıyor, henüz gol sesi yok.

19' Beşiktaş şu ana dek rakip kaleye dört şut çekerken Malmö ise henüz siyah-beyazlı ekibin kalesini yoklayamadı.

17' DIŞARIDA! Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

16' Vagner Love'ın yerde kalmasıyla Beşiktaş hafif sağ çaprazdan, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı.

15' Beşiktaşlı taraftarlar bu dakikalarda takımlarına müthiş bir destek veriyor.

14' Malmö bu anlarda oyuna ortak olmaya çalışıyor. Beşiktaş biraz daha savunmaya çekildi.

12' Sol kanattan savunma arkasına gönderilen topa hareketlenen Vagner Love için ofsayt bayrağı kalktı.

11' Beşiktaş baskıya devam ediyor. Siyah-beyazlı ekip her geçen dakika daha büyük tehlikeler yaratıyor.

10' Maçta ilk 10 dakika golsüz eşitlikle geçiliyor.

9' NELER OLDU NELER! Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan Dorukhan'ın içeri çevirdiği topta önce Necip vurdu, direkten dönen topu altı pas içinde Vagner Love kaleye yollamak istedi. Bu kez de çizgideki savunmaya çarpan top üst direkten döndü.

7' Quaresma'nın kullandığı serbest vuruşta Beşiktaş etkili olamadı.

6' Sağ kanattan Quaresma'nın ortasında defansın eline çarpan top sonrası Beşiktaş, sağ kanattan ceza alanının hemen dışından serbest vuruş kazandı.

5' Beşiktaş ilk bölümde daha çok kanat akınlarıyla tehlike yaratmaya çalışıyor. Özellikle sağ kanattan Quaresma rakip savunmayı zorluyor.

4' Malmö orta sahayı geçmekte zorlanıyor. Beşiktaş ön alanda baskı yaparak rakibine top yaptırmıyor.

3' Beşiktaş maça oldukça baskılı başladı. Kontrol tamamen siyah-beyazlılarda.

2' KAÇTI! Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Quaresma'nın içeriye yerden gönderdiği topu Vagner Love arkasındaki Mustafa'ya bıraktı. Mustafa'nın gelişine şutunda yerden giden top kalecide kaldı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

@Optacan:Evinde oynadığı son beş Avrupa maçının dördünü kazanan Beşiktaş (1M), tek yenilgiyi bu sezon Avrupa Ligi gruplarında Genk'ten aldı (2-4).

@Optacan:Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde oynadığı altıncı hafta maçlarının sadece birini kaybetti (3G). 2015/16 sezonunda Sporting'e 3-1 yenilen siyah beyazlılar, turnuvaya bu mağlubiyetle veda etmişti.

MALMÖ: Johan Dahlin, Behrang, Rieks, Lewicki, Bachirou, Traustason, Bengtsson, Antonsson, Nielsen, Andreas Vindheim, Markus Rosenberg

@Optacan:Malmö, Avrupa kupalarında oynadığı son 13 maçın sadece birini kaybetti (5B 7B) ancak son üç karşılaşmadan beraberlikle ayrıldı.

@Optacan:Beşiktaş, Avrupa arenasında oynadığı son 23 iç saha maçında da gol sevinci yaşarken, en son Ağustos 2014'te Olimpiyat Stadı'nda oynanan Arsenal karşılaşmasında fileleri havalandıramadı.

BEŞİKTAŞ: Karius, Dorukhan, Necip, Vida, Adriano, Medel, Oğuzhan, Ljajic, Quaresma, Mustafa, Vagner Love

@Optacan: Avrupa kupaları tarihinde Malmö ile beş kez karşılaşan Beşiktaş, bu maçların sadece birinden galibiyetle ayrılabildi (1B 3M).

Zorlu maç öncesi I Grubu'nda Genk 8, Beşiktaş 7, Malmö 6, Sarpsborg ise 5 puanda bulunuyor.

@Optacan:Bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa Ligi'nde (eleme turları dahil) en fazla gol katkısı yapan oyuncu Jeremain Lens (4 gol & 4 asist).

@Optacan:Malmö'nün Avrupa Ligi'nde attığı son üç golde Marcus Antonsson'un doğrudan katkısı var (2 gol & 1 asist).

Vodafone Park'ta ilk 11'ler belli oldu.

@Optacan:Malmö, bugüne kadar Beşiktaş ile oynadığı beş karşılaşmada da rakip fileleri havalandırmayı başardı (toplam 9 gol).

İyi akşamlar değerli futbolseverler! UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında temsilcimiz Beşiktaş, kendi sahasında Malmö'yle karşılaşıyor. Bu mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

@Optacan:Beşiktaş, Malmö'yü konuk ettiği iki maçta da rakibini mağlup edemedi (1B 1M).