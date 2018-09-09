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STADYUM:
Vodafone Park
HAKEM :
Volkan Bayarslan
MAÇ TARİH SAATİ:
09 Sep 2018 | 16:00 | şuan: 18:11
53'
2
0
Beşiktaş
Şenol Güneş
24' Alvaro Negredo
45' Güven Yalçın
Altınordu
Hüseyin Eroğlu
Beşiktaş - Altınordu Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Beşiktaş
1
Loris Karius
71
Alpay Çelebi
46
Hüseyin Seyliğli
44
Ege Atlam
13
Atiba Hutchinson
46'
17
Jeremain Lens
20
Necip Uysal
55
Gökhan Töre
19
Güven Yalçın
99
Vagner Love
9
Alvaro Negredo
46'
Altınordu
1
Erce Kardeşler
28
Sinan Osmanoğlu
27
Ali Yaşar
22
Kerim Alıcı
13
Recep Yemişci
17
Sefa Yılmaz
89
Anıl Koç
10
Muhammed Mert
14
Alican Özfesli
6
Oğulcan Ülgün
23
Serdar Deliktaş
Yedekler
30
Ersin Destanoğlu
2
Rıdvan Yılmaz
21
Erdoğan Kaya
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46'
48
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.