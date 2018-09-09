SPOR
STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Volkan Bayarslan MAÇ TARİH SAATİ: 09 Sep 2018 | 16:00 | şuan: 18:11
53'
2 0
Beşiktaş
Beşiktaş
Şenol Güneş
24' Alvaro Negredo 45' Güven Yalçın
Altınordu
Altınordu
Hüseyin Eroğlu
  Beşiktaş - Altınordu Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Beşiktaş

  • 1 Loris Karius
  • 71 Alpay Çelebi
  • 46 Hüseyin Seyliğli
  • 44 Ege Atlam
  • 13 Atiba Hutchinson 46'
  • 17 Jeremain Lens
  • 20 Necip Uysal
  • 55 Gökhan Töre
  • 19 Güven Yalçın
  • 99 Vagner Love
  • 9 Alvaro Negredo 46'

Altınordu

  • 1 Erce Kardeşler
  • 28 Sinan Osmanoğlu
  • 27 Ali Yaşar
  • 22 Kerim Alıcı
  • 13 Recep Yemişci
  • 17 Sefa Yılmaz
  • 89 Anıl Koç
  • 10 Muhammed Mert
  • 14 Alican Özfesli
  • 6 Oğulcan Ülgün
  • 23 Serdar Deliktaş

Yedekler

  • 30 Ersin Destanoğlu
  • 2 Rıdvan Yılmaz
  • 21 Erdoğan Kaya
  • 7 Ricardo Quaresma 46'
  • 48 Oğuzhan Aydoğan
  • 47 Berkay Can
  • 11 Mustafa Pektemek 46'
  • 49 Kartal Kayra Yılmaz

Yedekler

  • 12 Erhan Erentürk
  • 7 Mehmet Enes Sığırcı
  • 77 Yusuf Acer
  • 55 Berkay Samancı
  • 8 David Kılınç
  • 44 Murat Uçar
  • 3 Kemal Rüzgar
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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