  Sivas Belediyespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı

45' Gol Seyed Majid Hosseini

43' Hava topu mücadelesinde yere ters bir biçimde düşen ve sakatlık yaşayan Semih Karadeniz oyundan çıkarken, Nwakaeme oyuna dahil oluyor.

40' İlk yarıda son bölümün içine giriyoruz. Trabzonspor, ilk yarıyı beraberlikle kapatmanın hesaplarını yapıyor.

37' Trabzonspor, çok rahat pas yapabiliyor fakat kaleye gitmekte sıkıntı yaşıyor.

34' Sivas Belediyespor'dan Halil İbrahim, orta yuvarlağa yakın bir noktadan topu elle kontrol ediyor. Endirekt vuruş Trabzonspor'un!

32' Mücadelenin temposu ilk dakikalara göre oldukça düşmüş durumda. Ev sahibi ekip golü bulduktan sonra iyi kapanıyor.

29' Sivas Belediyespor Fatih ile kontra atağa çıkmaya çalıştı. Fakat Trabzonspor savunması tehlike büyümeden araya giriyor.

28' Abdulkadir, Ekuban'ın pasına hareketlenmeye çalıştı fakat topu ayağının altından kaçırınca taca çıkıyor.

24' Trabzonspor, Zeki ve Murat Cem ile hücum organize etmeye çalışıyor.

19' Sivas Belediyespor arka arkaya taç atışları kazanıyor. Trabzonspor kalesine yaklaşıyorlar.

16' Trabzonspor kendi yarı sahasında top çeviriyor.

13' Rakibinin bileğine basan Mustafa sarı kart görüyor.

12' Sivas'ta tribünler harika golün ardından desteklerini arttırdı.

9' GOL! Sivas Belediyespor'un genç yıldızı Alpay Koçaklı harika bir gol atıyor. Kaleye uzak bir mesafeden serbest vuruş kullanan Alpay, sol alt köşeye harika bir vuruş yaptı. Kaleci Esteban bu vuruş karşısında çaresiz kalıyor!

7' Semih ve Aykut ikinci defa karşı karşıya geliyor. Hakem iki oyuncuyu da uyarıyor.

6' Semih'i yerde bırakan Aykut, mücadelede ilk sarı kartı gören isim oluyor.

6' Trabzonspor top kayıplarının ardından çok çabuk bir şekilde ön alanda baskı yapıyor.

4' Emrah ve Semih'in hava topu mücadelesinde, Semih yerde kalıyor. Serbest vuruş Trabzonspor'un

3' Aykut'un sert müdahalesiyle Ibanez yerde kalıyor. Trabzonspor, serbest vuruş kullanacak.

2' Caleb Ekuban, ceza sahasına girmeye çalıştı ama Murat araya giriyor. Trabzonspor köşe vuruşu kullanacak.

2' İlk taç atışını Trabzonspor sağ kanatta, orta çizgiye yakın bir noktadan kullanıyor.

1' Karşılaşmanın hakemi Serkan Çınar!

1' Mücadele, Sivas Belediyespor'un santrasıyla başlıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

SİVAS BELEDİYESPOR: Osman Şimşek, Murat Cömert, Halil İbrahim, Ercüment, Emrah, Aykut Emre, Fatih, Ali Aydın, Mehmet Fatih, Alpay, Mustafa

İlk 11'ler belli oldu.

Mutlu günler! Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı başlıyor. Trabzonspor, Sivas Belediyespor'a konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.