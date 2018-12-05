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STADYUM: Keçiören Aktepe HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 05 Dec 2018 | 13:00 | şuan: 13:48
45'
0 1
Keçiörengücü
Keçiörengücü
Serkan Özbalta
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
33' Atalay Babacan
  Keçiörengücü - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 42'
    Galatasaray seri paslarla rakip kaleye yaklaşmaya çalışıyor.
  • 40'
    Muğdat ve kaleci Yaşar çarpışıyor. Galatasaraylı oyuncu penaltı bekliyor. Hakem devam kararı veriyor.
  • 37'
    Mücadele golden sonra hareketleniyor.
  • 33'
    GOL! Atalay harika bir gol atıyor.
  • 33'
    Golden sonra hakeme itirazda bulunan Yücel Yıldırım sarı kart görüyor.
  • 33'
    GOL! Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay takımını deplasmanda 1-0 öne geçiriyor. Sağ kanattan hareketlenen Celil, müsait pozisyonda bulunan Atalay'a pas verdi. Uzaklardan kaleyi gören genç oyuncu sol ayağıyla muhteşem bir gol atıyor.
  • 32'
    Mücadelenin 1/3'lük bölümü geride kalırken golsüz eşitlik bozulmuyor.
  • 28'
    Ömer Bayram'a sert müdahalede bulunan Osman sarı kart görüyor.
  • 26'
    KEÇİÖRENGÜCÜ NET POZİSYONDAN YARARLANAMIYOR! Ev sahibi net pozisyonlar bulmaya devam ediyor. Alperen, İsmail ile karşı karşıya kaldı. Son vuruşta başarılı olamayan genç oyuncu takımını öne geçiremiyor.
  • 25'
    Muğdat savunma arkasına hareketlendi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı fakat golcü oyuncu mücadeleyi bırakmayarak topu ağlara yolluyor.
  • 23'
    Alperen'in uzaklardan çektiği şut auta çıkarken İsmail uzanıyor. Genç kaleci topu iki hamlede kontrol ediyor.
  • 22'
    Mücadele oldukça heyecanlı bir şekilde devam ediyor.
  • 18'
    KEÇİÖRENGÜCÜ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşu yükselen Ziya, uzak köşeye çok iyi bir kafa vuruşu yaptı. İsmail ise aynı güzellikte uzanarak topu çeliyor.
  • 18'
    Ahmet Çalık, sağ kanattan hareketlenen Alperen'in ayağına basıyor. Hakem uyarıyor.
  • 17'
    Uğurcan, Galatasaray savunma arkasına sarkmaya çalıştı fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
  • 16'
    Hakkı ile Ömer Bayram'ın hava topu mücadelesinde Ömer yerde kaldı. Serbest vuruş Galatasaray'ın.
  • 14'
    ŞANS ANI! Galatasaray, rakip ceza sahasında karambolden faydalanmaya çalıştı. Linnes, Celil, Yunus ve Rodrigues'in arka arkaya çektiği şutlar Keçiörengücü savunmasından dönüyor.
  • 12'
    Karın boşluğuna top gelen Muğdat Çelik yerde kalıyor.
  • 11'
    Savunmanın en gerisinde yer alan Maicon, rakip oyunculara çalım atmaya çalışırken top kaybı yaptı. Topu kaptıktan sonra kaleye yönelen Uğurcan'ın çektiği şut İsmail'de kalıyor.
  • 10'
    Sarı kırmızılı oyuncular çok fazla top kaybı yapıyor. Zeminin suni çim olması oyuncuları etkiliyor.
  • 9'
    Galatasaray maça sert başladı. Konuk ekibin müdahaleleri hakem tarafından faul olarak nitelendiriliyor.
  • 7'
    Batuhan sağ kanattan topu getirdi fakat Abdurrahman topa yetişemiyor.
  • 6'
    Yücel, Yunus'un müdahalesi ile yerde kalıyor. Keçiörengücü bir faul atışı daha kazanıyor.
  • 5'
    Atalay ile ikili mücadeleye giren Keçiörengücü'nden Yücel yerde kaldı.
  • 4'
    İlk şut Muğdat'tan geliyor! Sağ kanattan Linnes'in pasına hareketlenen Muğdat, çaprazdan kaleyi düşündü. Çektiği şutu kaleci Yaşar iki hamlede kontrol ediyor.
  • 3'
    Rakip yarı alana oyunu yığan Galatasaray tek paslarla rakip kaleye yaklaşıyor.
  • 2'
    Galatasaray ilk dakika itibarıyla beklendiği gibi topun kontrolünü kendisinde tutuyor.
  • 2'
    Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa.
  • 1'
    Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başlıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • Mutlu günler! Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Galatasaray, Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • GALATASARAY: İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Gökay, Celil, Rodrigues, Muğdat
  • KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar, Batuhan, Osman, Erdi, Ziya, Burak, Yücel, Alperen, Abdurrahman, Hakkı, Uğurcan
  Takım Kadroları

Keçiörengücü

  • 48 Yaşar Memişoğullarından
  • 4 Erdi Dikmen
  • 98 Osman Keçelioğlu 28'
  • 88 Ziya Şakar
  • 58 Yücel Yıldırım 33'
  • 16 Burak Aydın
  • 7 Hakkı Yıldız
  • 77 Batuhan Süer
  • 11 Uğurcan Bekçi
  • 10 Abdurrahman Kuyucu
  • 20 Alperen Pak

Galatasaray

  • 13 İsmail Çipe
  • 3 Maicon
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 7 Garry Rodrigues
  • 52 Celil Yüksel
  • 40 Gökay Güney
  • 36 Atalay Babacan
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün

Yedekler

  • 54 Emre Yılmazer
  • 14 Hakan Çevik
  • 41 Gökhan Meral
  • 19 Abdülkadir Korkut
  • 25 Uğur Utlu
  • 70 Sefer Sever
  • 61 Taha Balcı

Yedekler

  • 12 Batuhan Şen
  • 2 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 98 Sefa Özdemir
  • 8 Selçuk İnan
  • 21 Henry Onyekuru
  • 47 Abdussamed Karnuçu
  • 37 Recep Gül
  • 41 Mustafa Kapı
  • 49 Ali Yavuz Kol
Takım
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