  Keçiörengücü - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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42'
Galatasaray seri paslarla rakip kaleye yaklaşmaya çalışıyor.
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40'
Muğdat ve kaleci Yaşar çarpışıyor. Galatasaraylı oyuncu penaltı bekliyor. Hakem devam kararı veriyor.
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37'
Mücadele golden sonra hareketleniyor.
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33'
GOL! Atalay harika bir gol atıyor.
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33'
Golden sonra hakeme itirazda bulunan Yücel Yıldırım sarı kart görüyor.
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33'
GOL! Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay takımını deplasmanda 1-0 öne geçiriyor. Sağ kanattan hareketlenen Celil, müsait pozisyonda bulunan Atalay'a pas verdi. Uzaklardan kaleyi gören genç oyuncu sol ayağıyla muhteşem bir gol atıyor.
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32'
Mücadelenin 1/3'lük bölümü geride kalırken golsüz eşitlik bozulmuyor.
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28'
Ömer Bayram'a sert müdahalede bulunan Osman sarı kart görüyor.
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26'
KEÇİÖRENGÜCÜ NET POZİSYONDAN YARARLANAMIYOR! Ev sahibi net pozisyonlar bulmaya devam ediyor. Alperen, İsmail ile karşı karşıya kaldı. Son vuruşta başarılı olamayan genç oyuncu takımını öne geçiremiyor.
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25'
Muğdat savunma arkasına hareketlendi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı fakat golcü oyuncu mücadeleyi bırakmayarak topu ağlara yolluyor.
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23'
Alperen'in uzaklardan çektiği şut auta çıkarken İsmail uzanıyor. Genç kaleci topu iki hamlede kontrol ediyor.
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22'
Mücadele oldukça heyecanlı bir şekilde devam ediyor.
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18'
KEÇİÖRENGÜCÜ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşu yükselen Ziya, uzak köşeye çok iyi bir kafa vuruşu yaptı. İsmail ise aynı güzellikte uzanarak topu çeliyor.
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18'
Ahmet Çalık, sağ kanattan hareketlenen Alperen'in ayağına basıyor. Hakem uyarıyor.
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17'
Uğurcan, Galatasaray savunma arkasına sarkmaya çalıştı fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.
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16'
Hakkı ile Ömer Bayram'ın hava topu mücadelesinde Ömer yerde kaldı. Serbest vuruş Galatasaray'ın.
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14'
ŞANS ANI! Galatasaray, rakip ceza sahasında karambolden faydalanmaya çalıştı. Linnes, Celil, Yunus ve Rodrigues'in arka arkaya çektiği şutlar Keçiörengücü savunmasından dönüyor.
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12'
Karın boşluğuna top gelen Muğdat Çelik yerde kalıyor.
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11'
Savunmanın en gerisinde yer alan Maicon, rakip oyunculara çalım atmaya çalışırken top kaybı yaptı. Topu kaptıktan sonra kaleye yönelen Uğurcan'ın çektiği şut İsmail'de kalıyor.
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10'
Sarı kırmızılı oyuncular çok fazla top kaybı yapıyor. Zeminin suni çim olması oyuncuları etkiliyor.
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9'
Galatasaray maça sert başladı. Konuk ekibin müdahaleleri hakem tarafından faul olarak nitelendiriliyor.
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7'
Batuhan sağ kanattan topu getirdi fakat Abdurrahman topa yetişemiyor.
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6'
Yücel, Yunus'un müdahalesi ile yerde kalıyor. Keçiörengücü bir faul atışı daha kazanıyor.
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5'
Atalay ile ikili mücadeleye giren Keçiörengücü'nden Yücel yerde kaldı.
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4'
İlk şut Muğdat'tan geliyor! Sağ kanattan Linnes'in pasına hareketlenen Muğdat, çaprazdan kaleyi düşündü. Çektiği şutu kaleci Yaşar iki hamlede kontrol ediyor.
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3'
Rakip yarı alana oyunu yığan Galatasaray tek paslarla rakip kaleye yaklaşıyor.
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2'
Galatasaray ilk dakika itibarıyla beklendiği gibi topun kontrolünü kendisinde tutuyor.
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2'
Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa.
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1'
Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başlıyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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Mutlu günler! Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Galatasaray, Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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GALATASARAY: İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Gökay, Celil, Rodrigues, Muğdat
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KEÇİÖRENGÜCÜ: Yaşar, Batuhan, Osman, Erdi, Ziya, Burak, Yücel, Alperen, Abdurrahman, Hakkı, Uğurcan