  Keçiörengücü - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

42' Galatasaray seri paslarla rakip kaleye yaklaşmaya çalışıyor.

40' Muğdat ve kaleci Yaşar çarpışıyor. Galatasaraylı oyuncu penaltı bekliyor. Hakem devam kararı veriyor.

37' Mücadele golden sonra hareketleniyor.

33' GOL! Atalay harika bir gol atıyor.

33' Golden sonra hakeme itirazda bulunan Yücel Yıldırım sarı kart görüyor.

33' GOL! Galatasaray'ın genç yıldızı Atalay takımını deplasmanda 1-0 öne geçiriyor. Sağ kanattan hareketlenen Celil, müsait pozisyonda bulunan Atalay'a pas verdi. Uzaklardan kaleyi gören genç oyuncu sol ayağıyla muhteşem bir gol atıyor.

32' Mücadelenin 1/3'lük bölümü geride kalırken golsüz eşitlik bozulmuyor.

28' Ömer Bayram'a sert müdahalede bulunan Osman sarı kart görüyor.

26' KEÇİÖRENGÜCÜ NET POZİSYONDAN YARARLANAMIYOR! Ev sahibi net pozisyonlar bulmaya devam ediyor. Alperen, İsmail ile karşı karşıya kaldı. Son vuruşta başarılı olamayan genç oyuncu takımını öne geçiremiyor.

25' Muğdat savunma arkasına hareketlendi. Yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı fakat golcü oyuncu mücadeleyi bırakmayarak topu ağlara yolluyor.

23' Alperen'in uzaklardan çektiği şut auta çıkarken İsmail uzanıyor. Genç kaleci topu iki hamlede kontrol ediyor.

22' Mücadele oldukça heyecanlı bir şekilde devam ediyor.

18' KEÇİÖRENGÜCÜ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşu yükselen Ziya, uzak köşeye çok iyi bir kafa vuruşu yaptı. İsmail ise aynı güzellikte uzanarak topu çeliyor.

18' Ahmet Çalık, sağ kanattan hareketlenen Alperen'in ayağına basıyor. Hakem uyarıyor.

17' Uğurcan, Galatasaray savunma arkasına sarkmaya çalıştı fakat yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

16' Hakkı ile Ömer Bayram'ın hava topu mücadelesinde Ömer yerde kaldı. Serbest vuruş Galatasaray'ın.

14' ŞANS ANI! Galatasaray, rakip ceza sahasında karambolden faydalanmaya çalıştı. Linnes, Celil, Yunus ve Rodrigues'in arka arkaya çektiği şutlar Keçiörengücü savunmasından dönüyor.

12' Karın boşluğuna top gelen Muğdat Çelik yerde kalıyor.

11' Savunmanın en gerisinde yer alan Maicon, rakip oyunculara çalım atmaya çalışırken top kaybı yaptı. Topu kaptıktan sonra kaleye yönelen Uğurcan'ın çektiği şut İsmail'de kalıyor.

10' Sarı kırmızılı oyuncular çok fazla top kaybı yapıyor. Zeminin suni çim olması oyuncuları etkiliyor.

9' Galatasaray maça sert başladı. Konuk ekibin müdahaleleri hakem tarafından faul olarak nitelendiriliyor.

7' Batuhan sağ kanattan topu getirdi fakat Abdurrahman topa yetişemiyor.

6' Yücel, Yunus'un müdahalesi ile yerde kalıyor. Keçiörengücü bir faul atışı daha kazanıyor.

5' Atalay ile ikili mücadeleye giren Keçiörengücü'nden Yücel yerde kaldı.

4' İlk şut Muğdat'tan geliyor! Sağ kanattan Linnes'in pasına hareketlenen Muğdat, çaprazdan kaleyi düşündü. Çektiği şutu kaleci Yaşar iki hamlede kontrol ediyor.

3' Rakip yarı alana oyunu yığan Galatasaray tek paslarla rakip kaleye yaklaşıyor.

2' Galatasaray ilk dakika itibarıyla beklendiği gibi topun kontrolünü kendisinde tutuyor.

2' Karşılaşmanın hakemi Suat Arslanboğa.

1' Mücadele Galatasaray'ın santrasıyla başlıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Mutlu günler! Türkiye Kupası 5. Tur karşılaşmasında Galatasaray, Keçiörengücü'ne konuk oluyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

GALATASARAY: İsmail, Maicon, Ahmet, Linnes, Ömer, Yunus, Atalay, Gökay, Celil, Rodrigues, Muğdat