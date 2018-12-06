  Fenerbahçe - Giresunspor Canlı Maç Anlatımı

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2'
Fenerbahçe kendi yarı sahasında pas yapıyor. Hücum organizasyonu kurma hazırlığındalar.
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2'
Karşılaşma Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle seyircisiz oynanıyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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1'
Mücadeleye Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
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İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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FENERBAHÇE: Berke, Şener, Yiğithan, Reyes, İsmail, Isla, Benzia, Barış, Mehmet, Frey, Slimani
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Mutlu akşamlar! Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, Giresunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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GİRESUNSPOR: Anıl, Aykut, Landel, Ferhat, Muhammet, Kağan, Azza, Emre Uğur, Bahadır, Fatih, Adama