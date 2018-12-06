SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Özgür Yankaya MAÇ TARİH SAATİ: 06 Dec 2018 | 20:00 | şuan: 20:35
3'
0 0
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Erwin Koeman
Giresunspor
Giresunspor
Hüseyin Kalpar
  Fenerbahçe - Giresunspor Canlı Maç Anlatımı
  • 2'
    Fenerbahçe kendi yarı sahasında pas yapıyor. Hücum organizasyonu kurma hazırlığındalar.
  • 2'
    Karşılaşma Fenerbahçe'nin cezası sebebiyle seyircisiz oynanıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • 1'
    Mücadeleye Fenerbahçe'nin santrasıyla başladı.
  • İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • FENERBAHÇE: Berke, Şener, Yiğithan, Reyes, İsmail, Isla, Benzia, Barış, Mehmet, Frey, Slimani
  • Mutlu akşamlar! Türkiye Kupası 5. Tur mücadelesinde Fenerbahçe, Giresunspor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • GİRESUNSPOR: Anıl, Aykut, Landel, Ferhat, Muhammet, Kağan, Azza, Emre Uğur, Bahadır, Fatih, Adama
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 25 Berke Özer
  • 4 Mauricio Isla
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 23 Diego Reyes
  • 53 Yiğithan Güveli
  • 11 Mehmet Ekici
  • 24 Barış Alıcı
  • 22 Michael Frey
  • 39 Yassine Benzia
  • 31 Islam Slimani

Giresunspor

  • 27 Anıl Atağ
  • 4 Aykut Demir
  • 24 Bahadır Erol
  • 21 Emre Uruç
  • 8 Ferhat Görgülü
  • 11 Kağan Bağış
  • 38 Fatih Atik
  • 10 Muhammet Reis
  • 7 Guy-Michel Landel
  • 80 Adama Ba
  • 17 Said Id Azza

Yedekler

  • 35 Harun Tekin
  • 54 Erten Ersu
  • 37 Martin Skrtel
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 40 Batuhan Yılmaz
  • 14 Mahsun Çapkan
  • 99 Eljif Elmas

Yedekler

  • 26 Kayacan Erdoğan
  • 93 Hüsamettin Tut
  • 6 William Sery
  • 5 Abdülkadir Kayalı
  • 90 Zeni Husmani
  • 14 Kürşad Sürmeli
  • 9 Abiola Dauda
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.