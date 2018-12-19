  Trabzonspor - Sivas Belediyespor Canlı Maç Anlatımı

29' Sivas Belediyespor, Aykut Emre ile gole çok yaklaştı. Genç oyuncunun şutunu Uğurcan harika çıkartıyor.

27' Sivas Belediyespor, Trabzonspor baskısını kırarak rakip yarı alana geçmeye çalışıyor.

25' Trabzonspor, Murat Cem'in slalomla ceza sahasına girmesiyle köşe vuruşu kazandı.

19' Trabzonspor'da rakibini yerde bırakan Zeki Yavru sarı kart gördü.

17' GOL! Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Vahid Amiri ile ceza sahası içinde verkaç yapan Ekuban, savunma oyuncularının hatası ile topu önünde buldu ve topu ağlara yolladı.

16' Topla oynama oranları; Trabzonspor %55, Sivas Belediyespor %45.

16' Topla oynama oranlarında Trabzonspor'un üstünlüğü göze çarpıyor.

15' İlk 15 dakika itibarıyla Trabzonspor'un 3 şutu kaleyi tutarken, Sivas Belediyespor'un henüz şutu yok.

14' Ibanez harika bir serbest vuruş kullandı. Sol üst direğe yakın bir noktaya vuruş gerçekleştiren yıldızın şutunu, kaleci Serkan son anda kornere çeldi.

13' Trabzonspor, kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kazanıyor. Faulü alan oyuncu Abdulkadir.

12' Konuk ekipte Güray yerde kalıyor. Oyun kısa süreliğine durdu.

11' Trabzonspor erken gelen golün de etkisiyle rahatlıyor. Bordo mavililer kendi yarı sahasında pas yapıyor.

9' GOL! Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Köşe vuruşunda yaşanan karambolde top Batuhan'ın önünde kaldı. Batuhan müsait pozisyonda şutunu çekti ve takımını öne geçirdi.

8' Abdulkadir sağ kanattan uzun ve boş bir koridor buldu. Ekuban ile verkaç yaptı. Çektiği şutu kaleci son anda kornere çeliyor.

8' Bir kez daha sağ kanattan etkili geliyor Trabzonspor!

7' Trabzonspor, Abdulkadir ile sağ kanattan geldi. Genç oyuncu ceza sahasına girdikten sonra arka direkte bulunan Ekuban'a pas attı fakat savunma araya giriyor.

4' İki takımın karşılıklı top kayıpları yaşadıklarını görüyoruz. Orta alanda çok büyük bir mücadele var.

2' Trabzonspor baskısı, Sivas Belediyespor'a top kaybettiriyor. Bordo mavililer Abdulkadir ile kontraya çıkıyor.

2' Sivas Belediyespor kendi yarı sahasında pas yapıyor.

1' Sivas Belediyespor, ilk saniyelerde köşe vuruşu kazanıyor.

1' Köşe vuruşu Uğurcan'da kaldı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol, Murat Cömert, Serkan Yavuz, Fatih Çiplak, Ali Aydın, Ercüment Eray Ataklı, Berkay Öztuvan, Aykut Emre Yakut, Güray Gazioğlu, Ali Zorlu, Emrah Bedir

İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Hosseini, Batuhan, Ibanez, Kamil Ahmet, Zeki, Murat Cem, Vahid, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan, Ekuban