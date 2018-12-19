SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Bahattin Şimşek MAÇ TARİH SAATİ: 19 Dec 2018 | 20:00 | şuan: 21:06
32'
2 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
9' Batuhan Artarslan 17' Caleb Ekuban
Sivas Belediyespor
Sivas Belediyespor
Özer Karadaş
  Trabzonspor - Sivas Belediyespor Canlı Maç Anlatımı
  • 29'
    Sivas Belediyespor, Aykut Emre ile gole çok yaklaştı. Genç oyuncunun şutunu Uğurcan harika çıkartıyor.
  • 27'
    Sivas Belediyespor, Trabzonspor baskısını kırarak rakip yarı alana geçmeye çalışıyor.
  • 25'
    Trabzonspor, Murat Cem'in slalomla ceza sahasına girmesiyle köşe vuruşu kazandı.
  • 19'
    Trabzonspor'da rakibini yerde bırakan Zeki Yavru sarı kart gördü.
  • 17'
    GOL! Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Vahid Amiri ile ceza sahası içinde verkaç yapan Ekuban, savunma oyuncularının hatası ile topu önünde buldu ve topu ağlara yolladı.
  • 16'
    Topla oynama oranları; Trabzonspor %55, Sivas Belediyespor %45.
  • 16'
    Topla oynama oranlarında Trabzonspor'un üstünlüğü göze çarpıyor.
  • 15'
    İlk 15 dakika itibarıyla Trabzonspor'un 3 şutu kaleyi tutarken, Sivas Belediyespor'un henüz şutu yok.
  • 14'
    Ibanez harika bir serbest vuruş kullandı. Sol üst direğe yakın bir noktaya vuruş gerçekleştiren yıldızın şutunu, kaleci Serkan son anda kornere çeldi.
  • 13'
    Trabzonspor, kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kazanıyor. Faulü alan oyuncu Abdulkadir.
  • 12'
    Konuk ekipte Güray yerde kalıyor. Oyun kısa süreliğine durdu.
  • 11'
    Trabzonspor erken gelen golün de etkisiyle rahatlıyor. Bordo mavililer kendi yarı sahasında pas yapıyor.
  • 9'
    GOL! Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Köşe vuruşunda yaşanan karambolde top Batuhan'ın önünde kaldı. Batuhan müsait pozisyonda şutunu çekti ve takımını öne geçirdi.
  • 8'
    Abdulkadir sağ kanattan uzun ve boş bir koridor buldu. Ekuban ile verkaç yaptı. Çektiği şutu kaleci son anda kornere çeliyor.
  • 8'
    Bir kez daha sağ kanattan etkili geliyor Trabzonspor!
  • 7'
    Trabzonspor, Abdulkadir ile sağ kanattan geldi. Genç oyuncu ceza sahasına girdikten sonra arka direkte bulunan Ekuban'a pas attı fakat savunma araya giriyor.
  • 4'
    İki takımın karşılıklı top kayıpları yaşadıklarını görüyoruz. Orta alanda çok büyük bir mücadele var.
  • 2'
    Trabzonspor baskısı, Sivas Belediyespor'a top kaybettiriyor. Bordo mavililer Abdulkadir ile kontraya çıkıyor.
  • 2'
    Sivas Belediyespor kendi yarı sahasında pas yapıyor.
  • 1'
    Sivas Belediyespor, ilk saniyelerde köşe vuruşu kazanıyor.
  • 1'
    Köşe vuruşu Uğurcan'da kaldı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol, Murat Cömert, Serkan Yavuz, Fatih Çiplak, Ali Aydın, Ercüment Eray Ataklı, Berkay Öztuvan, Aykut Emre Yakut, Güray Gazioğlu, Ali Zorlu, Emrah Bedir
  • İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Hosseini, Batuhan, Ibanez, Kamil Ahmet, Zeki, Murat Cem, Vahid, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan, Ekuban
  • Mutlu akşamlar! Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Sivas Belediyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 88 Luis Ibanez
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 91 Zeki Yavru 19'
  • 5 Majid Hosseini
  • 10 Olcay Şahan
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 9 Vahid Amiri
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 18 Caleb Ekuban

Sivas Belediyespor

  • 41 Serkan Demirol
  • 4 Murat Cömert
  • 35 Ali Aydın
  • 25 Fatih Çiplak
  • 21 Serkan Yavuz
  • 28 Ali Zorlu
  • 8 Berkay Öztuvan
  • 7 Ercüment Eray Ataklı
  • 14 Aykut Emre Yakut
  • 20 Güray Gazioğlu
  • 9 Emrah Bedir

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 92 Muzaffer Cem Kablan
  • 47 Joao Pereira
  • 77 Filip Novak
  • 72 Semih Karadeniz
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 33 Juraj Kucka
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme

Yedekler

  • 23 Osman Şimşek
  • 58 Mehmet Fatih Ayık
  • 77 Gökhan Çırak
  • 67 Alpay Koçaklı
  • 78 Mustafa Aydın
  • 17 Eren Görür
  • 11 Murat Akgül
Takım
O
Av
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