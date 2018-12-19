  Trabzonspor - Sivas Belediyespor Canlı Maç Anlatımı

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29'
Sivas Belediyespor, Aykut Emre ile gole çok yaklaştı. Genç oyuncunun şutunu Uğurcan harika çıkartıyor.
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27'
Sivas Belediyespor, Trabzonspor baskısını kırarak rakip yarı alana geçmeye çalışıyor.
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25'
Trabzonspor, Murat Cem'in slalomla ceza sahasına girmesiyle köşe vuruşu kazandı.
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19'
Trabzonspor'da rakibini yerde bırakan Zeki Yavru sarı kart gördü.
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17'
GOL! Trabzonspor farkı ikiye çıkardı. Vahid Amiri ile ceza sahası içinde verkaç yapan Ekuban, savunma oyuncularının hatası ile topu önünde buldu ve topu ağlara yolladı.
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16'
Topla oynama oranları; Trabzonspor %55, Sivas Belediyespor %45.
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16'
Topla oynama oranlarında Trabzonspor'un üstünlüğü göze çarpıyor.
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15'
İlk 15 dakika itibarıyla Trabzonspor'un 3 şutu kaleyi tutarken, Sivas Belediyespor'un henüz şutu yok.
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14'
Ibanez harika bir serbest vuruş kullandı. Sol üst direğe yakın bir noktaya vuruş gerçekleştiren yıldızın şutunu, kaleci Serkan son anda kornere çeldi.
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13'
Trabzonspor, kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kazanıyor. Faulü alan oyuncu Abdulkadir.
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12'
Konuk ekipte Güray yerde kalıyor. Oyun kısa süreliğine durdu.
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11'
Trabzonspor erken gelen golün de etkisiyle rahatlıyor. Bordo mavililer kendi yarı sahasında pas yapıyor.
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9'
GOL! Trabzonspor 1-0 öne geçiyor. Köşe vuruşunda yaşanan karambolde top Batuhan'ın önünde kaldı. Batuhan müsait pozisyonda şutunu çekti ve takımını öne geçirdi.
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8'
Abdulkadir sağ kanattan uzun ve boş bir koridor buldu. Ekuban ile verkaç yaptı. Çektiği şutu kaleci son anda kornere çeliyor.
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8'
Bir kez daha sağ kanattan etkili geliyor Trabzonspor!
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7'
Trabzonspor, Abdulkadir ile sağ kanattan geldi. Genç oyuncu ceza sahasına girdikten sonra arka direkte bulunan Ekuban'a pas attı fakat savunma araya giriyor.
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4'
İki takımın karşılıklı top kayıpları yaşadıklarını görüyoruz. Orta alanda çok büyük bir mücadele var.
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2'
Trabzonspor baskısı, Sivas Belediyespor'a top kaybettiriyor. Bordo mavililer Abdulkadir ile kontraya çıkıyor.
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2'
Sivas Belediyespor kendi yarı sahasında pas yapıyor.
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1'
Sivas Belediyespor, ilk saniyelerde köşe vuruşu kazanıyor.
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1'
Köşe vuruşu Uğurcan'da kaldı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol, Murat Cömert, Serkan Yavuz, Fatih Çiplak, Ali Aydın, Ercüment Eray Ataklı, Berkay Öztuvan, Aykut Emre Yakut, Güray Gazioğlu, Ali Zorlu, Emrah Bedir
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İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Hosseini, Batuhan, Ibanez, Kamil Ahmet, Zeki, Murat Cem, Vahid, Abdülkadir Parmak, Olcay Şahan, Ekuban
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Mutlu akşamlar! Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Trabzonspor, sahasında Sivas Belediyespor'u ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.