  Giresunspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

Mehmet Topal ile Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Fakat tecrübeli oyuncunun Soldado'ya verdiği pas ofsayt olarak değer görüyor.

Giresunspor çok geçmeden golü bulunca umutlanıyor. Taraftarlar da hareketlenmiş durumda.

GOL! Giresunspor beraberliği yakalıyor. Savunma arkasına sarkan Idazza, Harun ile karşı karşıya kaldı. Idazza, Harun'un yanından sol ayağıyla topu uzak köşeye göndererek şık bir gol attı.

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İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Fenerbahçe sol kanattan bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasına kadar hareketlenen İsmail, Ayew'e orta açtı. Ganalı yıldızın kafa vuruşu yandan auta çıkıyor.