  Giresunspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı

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28'
Mehmet Ekici, Benzia'yı rakip savunma arkasına kaçırmaya çalıştı. Giresunspor savunması dikkatli!
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25'
Fenerbahçe'nin ön alanda baskısı var.
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22'
İsmail, geriye döndü. Fenerbahçe sete oturdu.
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22'
Fenerbahçe, İsmail ile sol kanattan geliyor.
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19'
Mehmet Topal ile Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Fakat tecrübeli oyuncunun Soldado'ya verdiği pas ofsayt olarak değer görüyor.
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16'
Giresunspor çok geçmeden golü bulunca umutlanıyor. Taraftarlar da hareketlenmiş durumda.
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14'
GOL! Giresunspor beraberliği yakalıyor. Savunma arkasına sarkan Idazza, Harun ile karşı karşıya kaldı. Idazza, Harun'un yanından sol ayağıyla topu uzak köşeye göndererek şık bir gol attı.
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11'
İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Fenerbahçe sol kanattan bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasına kadar hareketlenen İsmail, Ayew'e orta açtı. Ganalı yıldızın kafa vuruşu yandan auta çıkıyor.
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10'
İsmail, rakibine baskı yaparken faul yapıyor. Serbest vuruş Giresunspor'un.
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9'
Erken gelen gol ile Fenerbahçe rahatlıyor.
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7'
GOL! Fenerbahçe maçın başında öne geçiyor. Soldado, savunmanın hatasıyla açık alan buldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan İspanyol golcü şık bir aşırtma vuruşuyla Anıl'ı avladı.
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6'
Soldado, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem devam diyor.
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6'
Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor.
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5'
Mehmet Ekici'nin kullandığı korneri kaleci Anıl rahat bir şekilde kontrol etti.
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5'
İsmail Köybaşı, sol kanattan ceza sahasına orta açtı. Giresunspor savunması Ayew topla buluşmadan müdahale ediyor.
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5'
Maçın ilk kornerini Fenerbahçe kullanacak.
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4'
Fenerbahçe topun kontrolünü hala koruyor.
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3'
Fenerbahçe, hazırlık paslarıyla Giresunspor'u üzerine çekmeye çalışıyor.
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3'
İlk maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
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1'
İsmail Köybaşı rakip yarı alanda topu kaptı ve takımına kazandırdı. Fenerbahçe kendi yarı sahasında pas yapıyor.
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1'
Mücadele Giresunspor'un santrasıyla başlıyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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FENERBAHÇE: Harun, Reyes, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Benzia, Barış, Soldado
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İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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Mutlu akşamlar! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.
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GİRESUNSPOR: Anıl, Emre, Uğur, Ferhat, Çağlar Birinci, Bahadır, Kağan, Alperen, Volkan, Idazza, Husmani