SPOR
STADYUM: Fenerbahçe HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 20 Dec 2018 | 20:00 | şuan: 21:01
30'
1 1
Giresunspor
Giresunspor
Hüseyin Kalpar
14' Said Id Azza
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
7' Roberto Soldado
  Giresunspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  • 28'
    Mehmet Ekici, Benzia'yı rakip savunma arkasına kaçırmaya çalıştı. Giresunspor savunması dikkatli!
  • 25'
    Fenerbahçe'nin ön alanda baskısı var.
  • 22'
    İsmail, geriye döndü. Fenerbahçe sete oturdu.
  • 22'
    Fenerbahçe, İsmail ile sol kanattan geliyor.
  • 19'
    Mehmet Topal ile Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Fakat tecrübeli oyuncunun Soldado'ya verdiği pas ofsayt olarak değer görüyor.
  • 16'
    Giresunspor çok geçmeden golü bulunca umutlanıyor. Taraftarlar da hareketlenmiş durumda.
  • 14'
    GOL! Giresunspor beraberliği yakalıyor. Savunma arkasına sarkan Idazza, Harun ile karşı karşıya kaldı. Idazza, Harun'un yanından sol ayağıyla topu uzak köşeye göndererek şık bir gol attı.
  • 11'
    İKİNCİ GOLE ÇOK YAKLAŞTI! Fenerbahçe sol kanattan bir kez daha etkili geldi. Ceza sahasına kadar hareketlenen İsmail, Ayew'e orta açtı. Ganalı yıldızın kafa vuruşu yandan auta çıkıyor.
  • 10'
    İsmail, rakibine baskı yaparken faul yapıyor. Serbest vuruş Giresunspor'un.
  • 9'
    Erken gelen gol ile Fenerbahçe rahatlıyor.
  • 7'
    GOL! Fenerbahçe maçın başında öne geçiyor. Soldado, savunmanın hatasıyla açık alan buldu. Kaleci ile karşı karşıya kalan İspanyol golcü şık bir aşırtma vuruşuyla Anıl'ı avladı.
  • 6'
    Soldado, ceza sahasında yerde kaldı. Hakem devam diyor.
  • 6'
    Mücadeleyi Suat Arslanboğa yönetiyor.
  • 5'
    Mehmet Ekici'nin kullandığı korneri kaleci Anıl rahat bir şekilde kontrol etti.
  • 5'
    İsmail Köybaşı, sol kanattan ceza sahasına orta açtı. Giresunspor savunması Ayew topla buluşmadan müdahale ediyor.
  • 5'
    Maçın ilk kornerini Fenerbahçe kullanacak.
  • 4'
    Fenerbahçe topun kontrolünü hala koruyor.
  • 3'
    Fenerbahçe, hazırlık paslarıyla Giresunspor'u üzerine çekmeye çalışıyor.
  • 3'
    İlk maçı Fenerbahçe 1-0 kazanmıştı.
  • 1'
    İsmail Köybaşı rakip yarı alanda topu kaptı ve takımına kazandırdı. Fenerbahçe kendi yarı sahasında pas yapıyor.
  • 1'
    Mücadele Giresunspor'un santrasıyla başlıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • FENERBAHÇE: Harun, Reyes, Neustadter, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Mehmet Ekici, Ayew, Benzia, Barış, Soldado
  • İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • Mutlu akşamlar! Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Giresunspor, sahasında Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızdayız.
  • GİRESUNSPOR: Anıl, Emre, Uğur, Ferhat, Çağlar Birinci, Bahadır, Kağan, Alperen, Volkan, Idazza, Husmani
  Takım Kadroları

Giresunspor

  • 27 Anıl Atağ
  • 33 Çağlar Birinci
  • 2 Uğur Arslan Kuru
  • 24 Bahadır Erol
  • 21 Emre Uruç
  • 8 Ferhat Görgülü
  • 11 Kağan Bağış
  • 15 Volkan Okumak
  • 90 Zeni Husmani
  • 28 Alperen Aydın
  • 17 Said Id Azza

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 23 Diego Reyes
  • 5 Mehmet Topal
  • 11 Mehmet Ekici
  • 24 Barış Alıcı
  • 9 Roberto Soldado
  • 20 Andre Ayew
  • 39 Yassine Benzia

Yedekler

  • 26 Kayacan Erdoğan
  • 93 Hüsamettin Tut
  • 6 William Sery
  • 16 Ahmet Yusuf İpekçi
  • 60 Saruhan Bolat
  • 23 Ergin Keleş
  • 9 Abiola Dauda

Yedekler

  • 54 Erten Ersu
  • 25 Berke Özer
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 42 Abdulcebrail Akbulut
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 31 Islam Slimani
Takım
O
Av
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