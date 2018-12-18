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STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Özgür Yankaya MAÇ TARİH SAATİ: 18 Dec 2018 | 20:00 | şuan: 21:09
37'
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Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Keçiörengücü
Keçiörengücü
Serkan Özbalta
  Galatasaray - Keçiörengücü Canlı Maç Anlatımı
  • 34'
    Serbest vuruşu Maicon kullandı. Top yandan auta çıktı.
  • 32'
    Galatasaray, kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 32'
    Yunus'un uzaklardan şutunu Metin son anda çıkarıyor.
  • 31'
    Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle Taha yerde kalıyor. Serbest vuruş konuk ekibin.
  • 30'
    Selçuk, Linnes'i savunma arkasına sarkıtmaya çalıştı. Top hızlı olunca Linnes yetişemiyor.
  • 28'
    Galatasaray'da Linnes, rakip ceza sahasında yerde kaldı hakem devam diyor.
  • 26'
    Konuk ekip Galatasaray yarı alanına yerleşiyor.
  • 23'
    Keçiörengücü Erdi'nin kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Serbest vuruşa hatalı çıkış yapan İsmail topu ıskaladı fakat çizgide Donk dikkatli!
  • 22'
    Konuk ekip, kanatlardan çok rahat geliyor. Galatasaray savunma oyuncuları geriye gelmekte sıkıntı yaşıyor.
  • 20'
    Karşılaşmanın temposu çok yüksek!
  • 19'
    Bu kez de Muğdat, kaleci Metin'i geçemiyor. Kaleciler devleşmeye başladı!
  • 19'
    Keçiörengücü bir kez daha gole çok yaklaştı. Batuhan, İsmail ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemeyince fırsat kaçıyor.
  • 18'
    Selçuk İnan'ın top kaybıyla Keçiörengücü çok hızlı bir şekilde atağa çıktı.
  • 17'
    Topla oynama oranları; Galatasaray %45, Keçiörengücü %55.
  • 17'
    Geride kalan sürede Keçiörengücü'nün topla oynama oranında üstünlüğü bulunuyor.
  • 16'
    Süleyman'ın müdahalesi ile Yunus yerde kalıyor. Serbest vuruş Galatasaray'ın.
  • 15'
    Keçiörengücü futbolcuları, Linnes'in elle oynadığı itirazında bulunuyor. Hakem devam kararı veriyor.
  • 13'
    Keçiörengücü bu kez de Taha ile gole yaklaştı. Taha'nın aşırtma vuruşu yandan auta çıkıyor.
  • 11'
    Maicon riskli bir pas atıyor. Ömer Bayram topa yetişemeyince araya Batuhan giriyor.
  • 10'
    Maicon top kaybı yaptı. Fakat Keçiörengücü'nden Sertaç kazandığı topu kaybediyor.
  • 9'
    Galatasaray rakip yarı alana yerleşti.
  • 7'
    Erdi uzaklardan serbest vuruşu kullandı. Yerden seken top köşeye giderken, İsmail topu son anda kornere çeldi.
  • 6'
    Keçiörengücü, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 5'
    ÇİZGİ ÜZERİNDEN ÇIKIYOR! Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Atalay ceza sahasına yerden sert bir orta yaptı. Kaleci topu sektirince, Celil kaleye şut çekti. Savunma çizgiden çıkarttı.
  • 5'
    İstanbul'daki yoğun yağış, oyuncuları çok zorluyor. Zemin oldukça kaygan.
  • 3'
    Galatasaray ilk maçı 2-1 kazandığı için ufak da olsa bir avantaj sahibi.
  • 3'
    Keçiörengücü seri paslarla Galatasaray yarı sahasına yerleşiyor.
  • 2'
    Donk, sağ kanattan hareketlenen Yunus'a uzun top oynadı. Fakat Yunus topun kontrolünü sağlayamıyor. Taç atışı Keçiörengücü'nün.
  • 1'
    Mücadeleye Galatasaray'ın santrasıyla başlanıyor.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • 1'
    Sarı kırmızılılar kendi yarı sahasında pas yapıyor.
  • Mutlu akşamlar! Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
  • GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Selçuk, Donk, Celil, Yunus, Atalay, Muğdat
  • İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  • KEÇİÖRENGÜCÜ:  Metin, Abdulkadir, Cihan, Erdi, Süleyman, Uğur, Gökhan, Batuhan, Seçkin, Taha, Sertaç
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 13 İsmail Çipe
  • 3 Maicon
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 52 Celil Yüksel
  • 36 Atalay Babacan
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün

Keçiörengücü

  • 71 Metin Uçar
  • 3 Cihan Can
  • 41 Gökhan Meral
  • 19 Abdülkadir Korkut
  • 4 Erdi Dikmen
  • 8 Seçkin Getbay
  • 5 Süleyman Olgun
  • 25 Uğur Utlu
  • 1 Sertaç Çam
  • 77 Batuhan Süer
  • 61 Taha Balcı

Yedekler

  • 12 Batuhan Şen
  • 4 Serdar Aziz
  • 2 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 21 Henry Onyekuru
  • 40 Gökay Güney
  • 47 Abdussamed Karnuçu
  • 38 Malik Karaahmet
  • 41 Mustafa Kapı
  • 49 Ali Yavuz Kol

Yedekler

  • 48 Yaşar Memişoğullarından
  • 14 Hakan Çevik
  • 16 Burak Aydın
  • 7 Hakkı Yıldız
  • 11 Uğurcan Bekçi
  • 17 Devrim Taşkaya
  • 20 Alperen Pak
Takım
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