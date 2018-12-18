  Galatasaray - Keçiörengücü Canlı Maç Anlatımı

34' Serbest vuruşu Maicon kullandı. Top yandan auta çıktı.

32' Galatasaray, kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

32' Yunus'un uzaklardan şutunu Metin son anda çıkarıyor.

31' Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle Taha yerde kalıyor. Serbest vuruş konuk ekibin.

30' Selçuk, Linnes'i savunma arkasına sarkıtmaya çalıştı. Top hızlı olunca Linnes yetişemiyor.

28' Galatasaray'da Linnes, rakip ceza sahasında yerde kaldı hakem devam diyor.

26' Konuk ekip Galatasaray yarı alanına yerleşiyor.

23' Keçiörengücü Erdi'nin kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Serbest vuruşa hatalı çıkış yapan İsmail topu ıskaladı fakat çizgide Donk dikkatli!

22' Konuk ekip, kanatlardan çok rahat geliyor. Galatasaray savunma oyuncuları geriye gelmekte sıkıntı yaşıyor.

20' Karşılaşmanın temposu çok yüksek!

19' Bu kez de Muğdat, kaleci Metin'i geçemiyor. Kaleciler devleşmeye başladı!

19' Keçiörengücü bir kez daha gole çok yaklaştı. Batuhan, İsmail ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemeyince fırsat kaçıyor.

18' Selçuk İnan'ın top kaybıyla Keçiörengücü çok hızlı bir şekilde atağa çıktı.

17' Topla oynama oranları; Galatasaray %45, Keçiörengücü %55.

17' Geride kalan sürede Keçiörengücü'nün topla oynama oranında üstünlüğü bulunuyor.

16' Süleyman'ın müdahalesi ile Yunus yerde kalıyor. Serbest vuruş Galatasaray'ın.

15' Keçiörengücü futbolcuları, Linnes'in elle oynadığı itirazında bulunuyor. Hakem devam kararı veriyor.

13' Keçiörengücü bu kez de Taha ile gole yaklaştı. Taha'nın aşırtma vuruşu yandan auta çıkıyor.

11' Maicon riskli bir pas atıyor. Ömer Bayram topa yetişemeyince araya Batuhan giriyor.

10' Maicon top kaybı yaptı. Fakat Keçiörengücü'nden Sertaç kazandığı topu kaybediyor.

9' Galatasaray rakip yarı alana yerleşti.

7' Erdi uzaklardan serbest vuruşu kullandı. Yerden seken top köşeye giderken, İsmail topu son anda kornere çeldi.

6' Keçiörengücü, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

5' ÇİZGİ ÜZERİNDEN ÇIKIYOR! Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Atalay ceza sahasına yerden sert bir orta yaptı. Kaleci topu sektirince, Celil kaleye şut çekti. Savunma çizgiden çıkarttı.

5' İstanbul'daki yoğun yağış, oyuncuları çok zorluyor. Zemin oldukça kaygan.

3' Galatasaray ilk maçı 2-1 kazandığı için ufak da olsa bir avantaj sahibi.

3' Keçiörengücü seri paslarla Galatasaray yarı sahasına yerleşiyor.

2' Donk, sağ kanattan hareketlenen Yunus'a uzun top oynadı. Fakat Yunus topun kontrolünü sağlayamıyor. Taç atışı Keçiörengücü'nün.

1' Mücadeleye Galatasaray'ın santrasıyla başlanıyor.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

1' Sarı kırmızılılar kendi yarı sahasında pas yapıyor.

Mutlu akşamlar! Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.

GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Selçuk, Donk, Celil, Yunus, Atalay, Muğdat

İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.