  Galatasaray - Keçiörengücü Canlı Maç Anlatımı

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34'
Serbest vuruşu Maicon kullandı. Top yandan auta çıktı.
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32'
Galatasaray, kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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32'
Yunus'un uzaklardan şutunu Metin son anda çıkarıyor.
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31'
Ahmet Çalık'ın müdahalesiyle Taha yerde kalıyor. Serbest vuruş konuk ekibin.
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30'
Selçuk, Linnes'i savunma arkasına sarkıtmaya çalıştı. Top hızlı olunca Linnes yetişemiyor.
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28'
Galatasaray'da Linnes, rakip ceza sahasında yerde kaldı hakem devam diyor.
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26'
Konuk ekip Galatasaray yarı alanına yerleşiyor.
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23'
Keçiörengücü Erdi'nin kafa vuruşuyla gole çok yaklaştı. Serbest vuruşa hatalı çıkış yapan İsmail topu ıskaladı fakat çizgide Donk dikkatli!
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22'
Konuk ekip, kanatlardan çok rahat geliyor. Galatasaray savunma oyuncuları geriye gelmekte sıkıntı yaşıyor.
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20'
Karşılaşmanın temposu çok yüksek!
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19'
Bu kez de Muğdat, kaleci Metin'i geçemiyor. Kaleciler devleşmeye başladı!
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19'
Keçiörengücü bir kez daha gole çok yaklaştı. Batuhan, İsmail ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda kaleciyi geçemeyince fırsat kaçıyor.
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18'
Selçuk İnan'ın top kaybıyla Keçiörengücü çok hızlı bir şekilde atağa çıktı.
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17'
Topla oynama oranları; Galatasaray %45, Keçiörengücü %55.
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17'
Geride kalan sürede Keçiörengücü'nün topla oynama oranında üstünlüğü bulunuyor.
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16'
Süleyman'ın müdahalesi ile Yunus yerde kalıyor. Serbest vuruş Galatasaray'ın.
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15'
Keçiörengücü futbolcuları, Linnes'in elle oynadığı itirazında bulunuyor. Hakem devam kararı veriyor.
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13'
Keçiörengücü bu kez de Taha ile gole yaklaştı. Taha'nın aşırtma vuruşu yandan auta çıkıyor.
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11'
Maicon riskli bir pas atıyor. Ömer Bayram topa yetişemeyince araya Batuhan giriyor.
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10'
Maicon top kaybı yaptı. Fakat Keçiörengücü'nden Sertaç kazandığı topu kaybediyor.
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9'
Galatasaray rakip yarı alana yerleşti.
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7'
Erdi uzaklardan serbest vuruşu kullandı. Yerden seken top köşeye giderken, İsmail topu son anda kornere çeldi.
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6'
Keçiörengücü, kaleyi cepheden gören bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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5'
ÇİZGİ ÜZERİNDEN ÇIKIYOR! Galatasaray gole çok yaklaştı. Sol kanattan Atalay ceza sahasına yerden sert bir orta yaptı. Kaleci topu sektirince, Celil kaleye şut çekti. Savunma çizgiden çıkarttı.
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5'
İstanbul'daki yoğun yağış, oyuncuları çok zorluyor. Zemin oldukça kaygan.
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3'
Galatasaray ilk maçı 2-1 kazandığı için ufak da olsa bir avantaj sahibi.
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3'
Keçiörengücü seri paslarla Galatasaray yarı sahasına yerleşiyor.
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2'
Donk, sağ kanattan hareketlenen Yunus'a uzun top oynadı. Fakat Yunus topun kontrolünü sağlayamıyor. Taç atışı Keçiörengücü'nün.
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1'
Mücadeleye Galatasaray'ın santrasıyla başlanıyor.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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1'
Sarı kırmızılılar kendi yarı sahasında pas yapıyor.
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Mutlu akşamlar! Türkiye Kupası 5. Tur rövanş maçında Galatasaray, sahasında Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Mücadelenin canlı anlatımıyla karşınızda olacağız.
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GALATASARAY: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Selçuk, Donk, Celil, Yunus, Atalay, Muğdat
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İki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
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KEÇİÖRENGÜCÜ: Metin, Abdulkadir, Cihan, Erdi, Süleyman, Uğur, Gökhan, Batuhan, Seçkin, Taha, Sertaç