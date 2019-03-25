SPOR
STADYUM: Yeni Eskişehir Stadyumu HAKEM : Serhiy Boiko MAÇ TARİH SAATİ: 25 Mar 2019 | 20:00 | şuan: 19:54
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
Moldova
Moldova
Alexandru Spiridon
  Türkiye - Moldova Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 12 Mert Günok
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 22 Kaan Ayhan
  • 2 Zeki Çelik
  • 16 Merih Demiral
  • 14 Mahmut Tekdemir
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 20 Deniz Türüç
  • 18 Dorukhan Toköz
  • 17 Burak Yılmaz
  • 9 Cenk Tosun

Moldova

  • 23 Alexei Coselev
  • 5 Veaceslav Posmac
  • 8 Catalin Carp
  • 22 Dinu Graur
  • 3 Artiom Rozgoniuc
  • 2 Oleg Reabcuik
  • 7 Artur Ionita
  • 9 Eugeniu Cebotaru
  • 11 Radu Ginsari
  • 15 Ion Jardan
  • 18 Vladimir Ambros

Yedekler

  • 1 Sinan Bolat
  • 23 Uğurcan Çakır
  • 7 Gökhan Gönül
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 13 Emre Taşdemir
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 21 Efecan Karaca
  • 6 Okay Yokuşlu
  • 19 Yunus Mallı
  • 8 Oğuzhan Özyakup
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 15 Güven Yalçın

Yedekler

  • 1 Stanislav Namasco
  • 12 Dumitru Celeadnic
  • 4 Laser Turcan
  • 6 Gheorghe Anton
  • 10 Eugeniu Cociuc
  • 17 Constantin Sandu
  • 13 Ion Nicolaescu
  • 16 Alexandru Antoniuc
  • 21 Nicolai Milinceanu
  • 20 Sergiu Platica
Takım
O
Av
P
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