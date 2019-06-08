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STADYUM: Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu HAKEM : Damir Skomina MAÇ TARİH SAATİ: 08 Jun 2019 | 21:45 | şuan: 21:18
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
Fransa
Fransa
Didier Deschamps
  Türkiye - Fransa Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 12 Mert Günok
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 22 Kaan Ayhan
  • 2 Zeki Çelik
  • 16 Merih Demiral
  • 14 Mahmut Tekdemir
  • 21 İrfan Can Kahveci
  • 5 Dorukhan Toköz
  • 7 Cengiz Ünder
  • 17 Burak Yılmaz
  • 9 Kenan Karaman

Fransa

  • 1 Hugo Lloris
  • 4 Raphael Varane
  • 12 Lucas Digne
  • 5 Samuel Umtiti
  • 2 Benjamin Pavard
  • 14 Blaise Matuidi
  • 17 Moussa Sissoko
  • 6 Paul Pogba
  • 9 Olivier Giroud
  • 7 Antoine Griezmann
  • 10 Kylian Mbappe

Yedekler

  • 23 Uğurcan Çakır
  • 1 Sinan Bolat
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 13 Umut Meraş
  • 18 Nazım Sangare
  • 8 Oğuzhan Özyakup
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 6 Ozan Tufan
  • 20 Deniz Türüç
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 19 Abdülkadir Ömür
  • 15 Güven Yalçın

Yedekler

  • 16 Alphonse Areola
  • 23 Mike Maignan
  • 15 Kurt Zouma
  • 19 Clement Lenglet
  • 18 Leo Dubois
  • 3 Ferland Mendy
  • 20 Florian Thauvin
  • 11 Kingsley Coman
  • 8 Thomas Lemar
  • 21 Tanguy Ndombele
  • 22 Wissam Ben Yedder
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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