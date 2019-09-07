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STADYUM: Vodafone Park HAKEM : Don Robertson MAÇ TARİH SAATİ: 07 Sep 2019 | 21:45 | şuan: 20:57
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
Andorra
Andorra
Koldo
  Türkiye - Andorra Canlı Maç Anlatımı
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Yedekler

Takım
O
Av
P
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