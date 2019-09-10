SPOR
STADYUM: Zimbru HAKEM : Davide Massa MAÇ TARİH SAATİ: 10 Sep 2019 | 21:45 | şuan: 21:32
Moldova
Moldova
Alexandru Spiridon
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
  Moldova - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Moldova

  • 23 Alexei Coselev
  • 22 Dinu Graur
  • 15 Laser Turcan
  • 5 Ştefan Efros
  • 2 Oleg Reabcuik
  • 7 Artur Ionita
  • 16 Alexandru Suvorov
  • 9 Eugeniu Cebotaru
  • 11 Radu Ginsari
  • 17 Constantin Sandu
  • 4 Victor Mudrac

Türkiye

  • 12 Mert Günok
  • 22 Kaan Ayhan
  • 13 Umut Meraş
  • 2 Zeki Çelik
  • 3 Merih Demiral
  • 17 İrfan Can Kahveci
  • 6 Ozan Tufan
  • 20 Deniz Türüç
  • 8 Dorukhan Toköz
  • 9 Cenk Tosun
  • 18 Kenan Karaman

Yedekler

  • 1 Dumitru Celeadnic
  • 6 Artiom Rozgoniuc
  • 20 Maxim Cojocaru
  • 18 Vladimir Ambros
  • 19 Veaceslav Zagaevschii
  • 21 Mihail Ghecev
  • 14 Vadim Cemirtan
  • 13 Valerii Macritchii

Yedekler

  • 1 Sinan Bolat
  • 23 Uğurcan Çakır
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 19 Nazım Sangare
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 7 Efecan Karaca
  • 21 Emre Kılınç
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 14 Abdulkadir Parmak
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 16 Enes Ünal
  • 15 Güven Yalçın
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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