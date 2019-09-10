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STADYUM:
Zimbru
HAKEM :
Davide Massa
MAÇ TARİH SAATİ:
10 Sep 2019 | 21:45 | şuan: 21:32
MÖ
Moldova
Alexandru Spiridon
Türkiye
Şenol Güneş
Moldova - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Moldova
23
Alexei Coselev
22
Dinu Graur
15
Laser Turcan
5
Ştefan Efros
2
Oleg Reabcuik
7
Artur Ionita
16
Alexandru Suvorov
9
Eugeniu Cebotaru
11
Radu Ginsari
17
Constantin Sandu
4
Victor Mudrac
Türkiye
12
Mert Günok
22
Kaan Ayhan
13
Umut Meraş
2
Zeki Çelik
3
Merih Demiral
17
İrfan Can Kahveci
6
Ozan Tufan
20
Deniz Türüç
8
Dorukhan Toköz
9
Cenk Tosun
18
Kenan Karaman
Yedekler
1
Dumitru Celeadnic
6
Artiom Rozgoniuc
20
Maxim Cojocaru
18
Vladimir Ambros
19
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21
Mihail Ghecev
14
Vadim Cemirtan
13
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1
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.