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STADYUM:
Ülker Stadyumu
HAKEM :
Ovidiu Hategan
MAÇ TARİH SAATİ:
11 Oct 2019 | 21:45 | şuan: 21:44
MÖ
Türkiye
Şenol Güneş
Arnavutluk
Edoardo Reja
Türkiye - Arnavutluk Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Türkiye
12
Mert Günok
22
Kaan Ayhan
13
Umut Meraş
2
Zeki Çelik
3
Merih Demiral
5
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.