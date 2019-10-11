SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Ovidiu Hategan MAÇ TARİH SAATİ: 11 Oct 2019 | 21:45 | şuan: 21:44
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
Arnavutluk
Arnavutluk
Edoardo Reja
  Türkiye - Arnavutluk Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Türkiye

  • 12 Mert Günok
  • 22 Kaan Ayhan
  • 13 Umut Meraş
  • 2 Zeki Çelik
  • 3 Merih Demiral
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 14 Mahmut Tekdemir
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 7 Ozan Tufan
  • 17 Burak Yılmaz
  • 9 Cenk Tosun

Arnavutluk

  • 23 Thomas Strakosha
  • 6 Berat Djimsiti
  • 3 Ermir Lenjani
  • 5 Frederic Veseli
  • 17 Kastriot Dermaku
  • 18 Ardian Ismajli
  • 9 Ledian Memushaj
  • 8 Klaus Gjasula
  • 7 Keidi Bare
  • 16 Sokol Cikalleshi
  • 10 Rey Manaj

Yedekler

  • 1 Sinan Bolat
  • 23 Uğurcan Çakır
  • 8 Ömer Bayram
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 19 Nazım Sangare
  • 15 Ozan Kabak
  • 6 Okay Yokuşlu
  • 21 İrfan Can Kahveci
  • 20 Deniz Türüç
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 16 Enes Ünal
  • 18 Kenan Karaman

Yedekler

  • 12 Gentian Selmani
  • 1 Etrit Berisha
  • 13 Enea Mihaj
  • 22 Amir Abrashi
  • 21 Odise Roshi
  • 15 Kristi Qose
  • 14 Lorenc Trashi
  • 20 Tauljant Sulejmanov
  • 4 Hysen Memolla
  • 2 Ylber Ramadani
  • 11 Lindon Selahi
  • 19 Bekim Balaj
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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