  Fransa - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

11' Burak Yılmaz ceza yayı üzerinde topla buluştu fakat kaleyi görmesine fırsat vermeyen Fransa savunması topu kazandı.

8' Müsabaka düşük bir tempoyla başladı. İki takım da henüz şut girişiminde bulunamadı.

5' Fransa cephesinde ilk maçta görev yapan isimlerden sadece Pavard, Varane, Sissoko, Matuidi ve Griezmann bu karşılaşmada ilk 11'de şans buldu.

4' Karşılaşmanın ilk dakikalarında Fransa topa sahip olarak rakip savunmada boşluk arıyor. Milliler ise ilk bölümlerde oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor.

1' Hakem ilk düdüğünü çaldı ve kritik maç başladı.

@OptaCan: Fransa, bugüne kadar Türkiye'yi konuk ettiği dört maçta da rakibini mağlup ederken; rakip filelere toplam 10 gol attı, kalesinde sadece üç gol gördü.

Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

Türkiye'nin 2-0 kazandığı ilk maçta forma giyen Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hasan Ali Kaldırım bugün sakatlıkları sebebiyle görev yapamayacak. Millilerin ilk golünü atan Kaan Ayhan ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.

@OptaCan: Son dokuz maçının sadece birini kaybeden Fransa (8G), bu süreçte tek yenilgisini Türkiye deplasmanında aldı (0-2).

@OptaCan: Euro 2020 elemelerinde şu ana kadar kafayla en fazla gol atan ülke Türkiye (7). Fransa'nın ise bu süreçte yediği tek kafa golü, Türkiye forması giyen Merih Demiral'dan geldi.

@OptaCan: Euro 2020 elemelerinde Türkiye formasıyla çıktığı beş maçta beş gol atan Cenk Tosun, H grubunun en golcü oyuncusu konumunda.

Zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.

Türkiye XI: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, İrfan Can, Kenan, Burak.

@OptaCan: Şenol Güneş göreve geldikten sonra çıktığı dokuz maçın sekizini kazanan Türkiye (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki toplam 26 karşılaşmada alabilmişti.

@OptaCan: Euro 2020 eleme grubu maçlarında en yüksek topla oynama yüzdesi yakalayan takım Fransa (%74). Horozlar aynı zamanda bir maçta en fazla topla oynayan ülke olma unvanına da sahip (%86 vs Andorra).

Fransa XI: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Matuidi, Griezmann, Ben Yedder, Coman.

@OptaCan: Tarihinde Fransa ile oynadığı yedi maçın sadece birini kazanabilen Türkiye (1B 5M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (2-0).

@OptaCan: Fransa'nın Euro 2020 elemelerinde attığı 20 golün 10'u sol ayakla geldi. Horozlar, bu alanda turnuvanın en yüksek sayısına sahip ülke durumunda.

@OptaCan: Euro 2020 elemelerinde şu ana kadar maçların ikinci yarılarında gol yemeyen üç takımdan biri Türkiye (Belçika ve Ukrayna ile birlikte).

@OptaCan: Euro 2020 eleme grubu maçlarında Antoine Griezmann'dan (5) daha fazla asist yapan tek oyuncu Memphis Depay (6).