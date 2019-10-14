  Fransa - Türkiye Canlı Maç Anlatımı

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11'
Burak Yılmaz ceza yayı üzerinde topla buluştu fakat kaleyi görmesine fırsat vermeyen Fransa savunması topu kazandı.
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8'
Müsabaka düşük bir tempoyla başladı. İki takım da henüz şut girişiminde bulunamadı.
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5'
Fransa cephesinde ilk maçta görev yapan isimlerden sadece Pavard, Varane, Sissoko, Matuidi ve Griezmann bu karşılaşmada ilk 11'de şans buldu.
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4'
Karşılaşmanın ilk dakikalarında Fransa topa sahip olarak rakip savunmada boşluk arıyor. Milliler ise ilk bölümlerde oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor.
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1'
Hakem ilk düdüğünü çaldı ve kritik maç başladı.
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@OptaCan: Fransa, bugüne kadar Türkiye'yi konuk ettiği dört maçta da rakibini mağlup ederken; rakip filelere toplam 10 gol attı, kalesinde sadece üç gol gördü.
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Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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Türkiye'nin 2-0 kazandığı ilk maçta forma giyen Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hasan Ali Kaldırım bugün sakatlıkları sebebiyle görev yapamayacak. Millilerin ilk golünü atan Kaan Ayhan ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
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@OptaCan: Son dokuz maçının sadece birini kaybeden Fransa (8G), bu süreçte tek yenilgisini Türkiye deplasmanında aldı (0-2).
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@OptaCan: Euro 2020 elemelerinde şu ana kadar kafayla en fazla gol atan ülke Türkiye (7). Fransa'nın ise bu süreçte yediği tek kafa golü, Türkiye forması giyen Merih Demiral'dan geldi.
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@OptaCan: Euro 2020 elemelerinde Türkiye formasıyla çıktığı beş maçta beş gol atan Cenk Tosun, H grubunun en golcü oyuncusu konumunda.
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Zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.
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Türkiye XI: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, İrfan Can, Kenan, Burak.
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@OptaCan: Şenol Güneş göreve geldikten sonra çıktığı dokuz maçın sekizini kazanan Türkiye (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki toplam 26 karşılaşmada alabilmişti.
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@OptaCan: Euro 2020 eleme grubu maçlarında en yüksek topla oynama yüzdesi yakalayan takım Fransa (%74). Horozlar aynı zamanda bir maçta en fazla topla oynayan ülke olma unvanına da sahip (%86 vs Andorra).
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Fransa XI: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Matuidi, Griezmann, Ben Yedder, Coman.
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@OptaCan: Tarihinde Fransa ile oynadığı yedi maçın sadece birini kazanabilen Türkiye (1B 5M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (2-0).
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@OptaCan: Fransa'nın Euro 2020 elemelerinde attığı 20 golün 10'u sol ayakla geldi. Horozlar, bu alanda turnuvanın en yüksek sayısına sahip ülke durumunda.
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@OptaCan: Euro 2020 elemelerinde şu ana kadar maçların ikinci yarılarında gol yemeyen üç takımdan biri Türkiye (Belçika ve Ukrayna ile birlikte).
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@OptaCan: Euro 2020 eleme grubu maçlarında Antoine Griezmann'dan (5) daha fazla asist yapan tek oyuncu Memphis Depay (6).
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Türkiye, Euro 2020 Elemeleri H Grubu maçında liderlik yarışındaki rakibi Fransa'ya konuk oluyor.