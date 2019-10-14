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STADYUM: Stade de France HAKEM : Felix Brych MAÇ TARİH SAATİ: 14 Oct 2019 | 21:45 | şuan: 21:58
13'
0 0
Fransa
Fransa
Didier Deschamps
Türkiye
Türkiye
Şenol Güneş
  Fransa - Türkiye Canlı Maç Anlatımı
  • 11'
    Burak Yılmaz ceza yayı üzerinde topla buluştu fakat kaleyi görmesine fırsat vermeyen Fransa savunması topu kazandı.
  • 8'
    Müsabaka düşük bir tempoyla başladı. İki takım da henüz şut girişiminde bulunamadı.
  • 5'
    Fransa cephesinde ilk maçta görev yapan isimlerden sadece Pavard, Varane, Sissoko, Matuidi ve Griezmann bu karşılaşmada ilk 11'de şans buldu.
  • 4'
    Karşılaşmanın ilk dakikalarında Fransa topa sahip olarak rakip savunmada boşluk arıyor. Milliler ise ilk bölümlerde oyunu kendi yarı alanında kabul ediyor.
  • 1'
    Hakem ilk düdüğünü çaldı ve kritik maç başladı.
  • @OptaCan: Fransa, bugüne kadar Türkiye'yi konuk ettiği dört maçta da rakibini mağlup ederken; rakip filelere toplam 10 gol attı, kalesinde sadece üç gol gördü.
  • Zorlu mücadele öncesi iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • Türkiye'nin 2-0 kazandığı ilk maçta forma giyen Dorukhan Toköz, Cengiz Ünder, Hasan Ali Kaldırım bugün sakatlıkları sebebiyle görev yapamayacak. Millilerin ilk golünü atan Kaan Ayhan ise karşılaşmaya yedek kulübesinde başlayacak.
  • @OptaCan: Son dokuz maçının sadece birini kaybeden Fransa (8G), bu süreçte tek yenilgisini Türkiye deplasmanında aldı (0-2).
  • @OptaCan: Euro 2020 elemelerinde şu ana kadar kafayla en fazla gol atan ülke Türkiye (7). Fransa'nın ise bu süreçte yediği tek kafa golü, Türkiye forması giyen Merih Demiral'dan geldi.
  • @OptaCan: Euro 2020 elemelerinde Türkiye formasıyla çıktığı beş maçta beş gol atan Cenk Tosun, H grubunun en golcü oyuncusu konumunda.
  • Zorlu karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonu'ndan Felix Brych yönetecek. Yardımcılıklarını ise Mark Borsch ve Stefan Lupp yapacak.
  • Türkiye XI: Mert, Zeki, Merih, Çağlar, Umut, Mahmut, Ozan, Okay, İrfan Can, Kenan, Burak.
  • @OptaCan: Şenol Güneş göreve geldikten sonra çıktığı dokuz maçın sekizini kazanan Türkiye (1M), aynı sayıda galibiyeti daha önceki toplam 26 karşılaşmada alabilmişti.
  • @OptaCan: Euro 2020 eleme grubu maçlarında en yüksek topla oynama yüzdesi yakalayan takım Fransa (%74). Horozlar aynı zamanda bir maçta en fazla topla oynayan ülke olma unvanına da sahip (%86 vs Andorra).
  • Fransa XI: Mandanda, Pavard, Varane, Lenglet, Hernandez, Tolisso, Sissoko, Matuidi, Griezmann, Ben Yedder, Coman.
  • @OptaCan: Tarihinde Fransa ile oynadığı yedi maçın sadece birini kazanabilen Türkiye (1B 5M), tek galibiyetini son karşılaşmada aldı (2-0).
  • @OptaCan: Fransa'nın Euro 2020 elemelerinde attığı 20 golün 10'u sol ayakla geldi. Horozlar, bu alanda turnuvanın en yüksek sayısına sahip ülke durumunda.
  • @OptaCan: Euro 2020 elemelerinde şu ana kadar maçların ikinci yarılarında gol yemeyen üç takımdan biri Türkiye (Belçika ve Ukrayna ile birlikte).
  • @OptaCan: Euro 2020 eleme grubu maçlarında Antoine Griezmann'dan (5) daha fazla asist yapan tek oyuncu Memphis Depay (6).
  • Türkiye, Euro 2020 Elemeleri H Grubu maçında liderlik yarışındaki rakibi Fransa'ya konuk oluyor.
  Takım Kadroları

Fransa

  • 16 Steve Mandanda
  • 4 Raphael Varane
  • 5 Clement Lenglet
  • 21 Lucas Hernandez
  • 2 Benjamin Pavard
  • 14 Blaise Matuidi
  • 17 Moussa Sissoko
  • 11 Kingsley Coman
  • 12 Corentin Tolisso
  • 7 Antoine Griezmann
  • 10 Wissam Ben Yedder

Türkiye

  • 12 Mert Günok
  • 4 Çağlar Söyüncü
  • 13 Umut Meraş
  • 2 Zeki Çelik
  • 3 Merih Demiral
  • 14 Mahmut Tekdemir
  • 6 Okay Yokuşlu
  • 21 İrfan Can Kahveci
  • 7 Ozan Tufan
  • 17 Burak Yılmaz
  • 18 Kenan Karaman

Yedekler

  • 1 Alphonse Areola
  • 23 Mike Maignan
  • 19 Djibril Sidibe
  • 18 Lucas Digne
  • 15 Kurt Zouma
  • 3 Presnel Kimpembe
  • 13 N'Golo Kante
  • 8 Thomas Lemar
  • 6 Tanguy Ndombele
  • 9 Olivier Giroud
  • 22 Alassane Plea
  • 20 Jonathan Ikone

Yedekler

  • 1 Sinan Bolat
  • 23 Uğurcan Çakır
  • 8 Ömer Bayram
  • 22 Kaan Ayhan
  • 19 Nazım Sangare
  • 15 Ozan Kabak
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 10 Hakan Çalhanoğlu
  • 20 Deniz Türüç
  • 11 Yusuf Yazıcı
  • 9 Cenk Tosun
  • 16 Enes Ünal
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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