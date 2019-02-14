  Galatasaray - Benfica Canlı Maç Anlatımı

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20'
Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda selen topla buluşan Feghouli'nin şutu çerçeveyi bulmadı.
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19'
Sağ kanattan Linnes'in yerden ortasında Diagne ön direkte topa dokunmadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti.
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19'
Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Benfica savunması topu uzaklaştırdı.
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18'
Ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Luyindama hareketledi. Kaleci Vlachodimos krtik bir hamle ile topu kornere çeldi.
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16'
Karşılaşmada tempo oldukça yüksek. İki takım da topu kazandıkları zaman direkt kaleyi düşünüyor.
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14'
Nagatomo'nun sol kanattan yaptğı ortada Ruben Dias, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Seken topla Onyekuru ceza sahasına sokuldu. Şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top savunmadan sekti.
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13'
Hızlı gelişen Benfica atağında Cervi, sol çaprazdan yerden bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti.
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13'
Ndiaye'nin pasıyla sol kanatta hareketlenen Onyekuru, çalımlarla ceza sahasına sokulmak istedi. Ama topu kaybetti.
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12'
Ceza sahasına doğru sokulan Felix, sol çaprazdan yerden şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı.
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10'
Sol kanada hızlı gönderilen topa Nagatomo hareketlendi. Yetişip ortasını da yaptı. Ama top kaleci Vlachodimos'da kaldı.
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9'
Sol kanattan Cervi'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Luyindama topu kafayla uzaklaştırdı.
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7'
Belhanda'nın sol kanattan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Seken topu Onyekuru tamamamak istedi. Ama vuruşu çerçeveyi bulmadı.
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6'
Cervi'nin sol kanattan ceza sahasına doğru kestiği topu Muslera, kalesini zamanında terkederek kontrol etti.
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5'
Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa Felix hareketlendi. Yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.
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4'
Marcao'nun uzun pasıyla Onyekuru sol kanattan hareketlendi. Ama topa yetişemedi. Aut.
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3'
Cervi'nin sl kanattan kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe açıldı.
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2'
Luyindama'dan topu çalan Seferovic, sol kanatta hareketlenip ortasını yapmak istedi. Savunmadan seken top kronere çıktı.
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1'
Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
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@OptaCan: Avrupa arenasında çıktığı son 24 maçın (ön elemeler dahil) sadece ikisini kazanabilen Galatasaray (7B 15M), bu galibiyetlerin birini Benfica karşısında aldı (Ekim 2015 vs 2-1).
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@OptaCan: Evinde oynadığı son yedi Avrupa maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (2G 4B), bu yenilgiyi son karşılaşmada Porto'dan aldı (2-3).
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@OptaCan: Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mevcut formata geçilen 2009/10 sezonundan bu yana son 32 turundan ötesini göremedi (2009/10'da Atletico Madrid'e & 2015/16'da Lazio'ya elendiler). Benfica ise dört kez katıldığı bu turnuvada her sezon en az çeyrek finale yükseldi.
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Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
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@OptaCan: Benfica forması giyen Jonas, Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 deplasman maçında gol sevinci yaşayamadı. Jonas dış sahadaki son golünü Valencia'da oynadığı dönemde PSG filelerine göndermişti (Mart 2013).
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@OptaCan: Galatasaray ile Benfica, Avrupa kupalarındaki dördüncü karşılaşmalarına çıkıyor. İki ekip arasında daha önce oynanan ilk iki maçı Galatasaray, son karşılaşmayı ise Benfica kazandı (2015/16 Şampiyonlar Ligi gruplarında 2-1).
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İyi akşamlar futbolseverler. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'yı konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
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@OptaCan: Benfica, Türkiye deplasmanında çıktığı hiçbir Avrupa maçını (ön elemeler dahil) kazanamadı (4B 3M).
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İki takımın da onbirleri belli oldu.
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@OptaCan: Bu sezon Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hem gol, hem asist katkısı yapabilen tek oyuncu Garry Rodrigues (1 gol &1 asist).
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Benfica'nın 11'i: Vlachodimos, Corchia, Dias, Ferreira, Riberio, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic