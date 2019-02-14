SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Gil Manzano MAÇ TARİH SAATİ: 14 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 21:18
22'
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Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Benfica
Benfica
Bruno Lage
  Galatasaray - Benfica Canlı Maç Anlatımı
  • 20'
    Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda selen topla buluşan Feghouli'nin şutu çerçeveyi bulmadı.
  • 19'
    Sağ kanattan Linnes'in yerden ortasında Diagne ön direkte topa dokunmadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti.
  • 19'
    Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Benfica savunması topu uzaklaştırdı.
  • 18'
    Ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Luyindama hareketledi. Kaleci Vlachodimos krtik bir hamle ile topu kornere çeldi.
  • 16'
    Karşılaşmada tempo oldukça yüksek. İki takım da topu kazandıkları zaman direkt kaleyi düşünüyor.
  • 14'
    Nagatomo'nun sol kanattan yaptğı ortada Ruben Dias, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Seken topla Onyekuru ceza sahasına sokuldu. Şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top savunmadan sekti.
  • 13'
    Hızlı gelişen Benfica atağında Cervi, sol çaprazdan yerden bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti.
  • 13'
    Ndiaye'nin pasıyla sol kanatta hareketlenen Onyekuru, çalımlarla ceza sahasına sokulmak istedi. Ama topu kaybetti.
  • 12'
    Ceza sahasına doğru sokulan Felix, sol çaprazdan yerden şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı.
  • 10'
    Sol kanada hızlı gönderilen topa Nagatomo hareketlendi. Yetişip ortasını da yaptı. Ama top kaleci Vlachodimos'da kaldı.
  • 9'
    Sol kanattan Cervi'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Luyindama topu kafayla uzaklaştırdı.
  • 7'
    Belhanda'nın sol kanattan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Seken topu Onyekuru tamamamak istedi. Ama vuruşu çerçeveyi bulmadı.
  • 6'
    Cervi'nin sol kanattan ceza sahasına doğru kestiği topu Muslera, kalesini zamanında terkederek kontrol etti.
  • 5'
    Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa Felix hareketlendi. Yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.
  • 4'
    Marcao'nun uzun pasıyla Onyekuru sol kanattan hareketlendi. Ama topa yetişemedi. Aut.
  • 3'
    Cervi'nin sl kanattan kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe açıldı.
  • 2'
    Luyindama'dan topu çalan Seferovic, sol kanatta hareketlenip ortasını yapmak istedi. Savunmadan seken top kronere çıktı.
  • 1'
    Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
  • @OptaCan: Avrupa arenasında çıktığı son 24 maçın (ön elemeler dahil) sadece ikisini kazanabilen Galatasaray (7B 15M), bu galibiyetlerin birini Benfica karşısında aldı (Ekim 2015 vs 2-1).
  • @OptaCan: Evinde oynadığı son yedi Avrupa maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (2G 4B), bu yenilgiyi son karşılaşmada Porto'dan aldı (2-3).
  • @OptaCan: Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mevcut formata geçilen 2009/10 sezonundan bu yana son 32 turundan ötesini göremedi (2009/10'da Atletico Madrid'e & 2015/16'da Lazio'ya elendiler). Benfica ise dört kez katıldığı bu turnuvada her sezon en az çeyrek finale yükseldi.
  • Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne
  • @OptaCan: Benfica forması giyen Jonas, Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 deplasman maçında gol sevinci yaşayamadı. Jonas dış sahadaki son golünü  Valencia'da oynadığı dönemde PSG filelerine göndermişti (Mart 2013).
  • @OptaCan: Galatasaray ile Benfica, Avrupa kupalarındaki dördüncü karşılaşmalarına çıkıyor. İki ekip arasında daha önce oynanan ilk iki maçı Galatasaray, son karşılaşmayı ise Benfica kazandı (2015/16 Şampiyonlar Ligi gruplarında 2-1).
  • İyi akşamlar futbolseverler. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'yı konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
  • @OptaCan: Benfica, Türkiye deplasmanında çıktığı hiçbir Avrupa maçını (ön elemeler dahil) kazanamadı (4B 3M).
  • İki takımın da onbirleri belli oldu.
  • @OptaCan: Bu sezon Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hem gol, hem asist katkısı yapabilen tek oyuncu Garry Rodrigues (1 gol &1 asist).
  • Benfica'nın 11'i: Vlachodimos, Corchia, Dias, Ferreira, Riberio, Salvio, Fernandes, Florentino, Cervi, Felix, Seferovic
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 14 Martin Linnes
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 91 Mbaye Diagne

Benfica

  • 99 Odisseas Vlachodimos
  • 7 Sebastien Corchia
  • 6 Ruben Dias
  • 15 Yuri Ribeiro
  • 97 Ferro
  • 11 Franco Cervi
  • 83 Gedson Fernandes
  • 61 Florentino
  • 79 Joao Felix
  • 14 Haris Seferovic
  • 18 Eduardo Salvio

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 2 Mariano
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 11 Sinan Gümüş
  • 35 Yunus Akgün

Yedekler

  • 1 Mile Svilar
  • 34 Andre Almeida
  • 22 Andreas Samaris
  • 8 Gabriel
  • 20 Filip Krovinovic
  • 17 Andrija Zivkovic
  • 73 Joao Filipe
Takım
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