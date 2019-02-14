  Galatasaray - Benfica Canlı Maç Anlatımı

20' Belhanda'nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda selen topla buluşan Feghouli'nin şutu çerçeveyi bulmadı.

19' Sağ kanattan Linnes'in yerden ortasında Diagne ön direkte topa dokunmadı. Meşin yuvarlağı önünde bulan Onyekuru'nun vuruşunda top savunmadan sekip kornere gitti.

19' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Benfica savunması topu uzaklaştırdı.

18' Ceza sahasına doğru kullanılan serbest vuruşta savunmadan seken topa Luyindama hareketledi. Kaleci Vlachodimos krtik bir hamle ile topu kornere çeldi.

16' Karşılaşmada tempo oldukça yüksek. İki takım da topu kazandıkları zaman direkt kaleyi düşünüyor.

14' Nagatomo'nun sol kanattan yaptğı ortada Ruben Dias, topu istediği gibi uzaklaştıramadı. Seken topla Onyekuru ceza sahasına sokuldu. Şut açısını yaratıp vuruşunu yaptı. Top savunmadan sekti.

13' Hızlı gelişen Benfica atağında Cervi, sol çaprazdan yerden bir vuruş yaptı. Top kaleye paralel gitti.

13' Ndiaye'nin pasıyla sol kanatta hareketlenen Onyekuru, çalımlarla ceza sahasına sokulmak istedi. Ama topu kaybetti.

12' Ceza sahasına doğru sokulan Felix, sol çaprazdan yerden şutunu çekti. Top kaleci Muslera'da kaldı.

10' Sol kanada hızlı gönderilen topa Nagatomo hareketlendi. Yetişip ortasını da yaptı. Ama top kaleci Vlachodimos'da kaldı.

9' Sol kanattan Cervi'nin ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Luyindama topu kafayla uzaklaştırdı.

7' Belhanda'nın sol kanattan ceza sahası içine doğru kullandığı serbest vuruşta kaleci Vlachodimos topu yumruklayarak uzaklaştırdı. Seken topu Onyekuru tamamamak istedi. Ama vuruşu çerçeveyi bulmadı.

6' Cervi'nin sol kanattan ceza sahasına doğru kestiği topu Muslera, kalesini zamanında terkederek kontrol etti.

5' Galatasaray savunmasının arkasına atılan topa Felix hareketlendi. Yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

4' Marcao'nun uzun pasıyla Onyekuru sol kanattan hareketlendi. Ama topa yetişemedi. Aut.

3' Cervi'nin sl kanattan kullandığı köşe vuruşunda top arka direğe açıldı.

2' Luyindama'dan topu çalan Seferovic, sol kanatta hareketlenip ortasını yapmak istedi. Savunmadan seken top kronere çıktı.

1' Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.

@OptaCan: Avrupa arenasında çıktığı son 24 maçın (ön elemeler dahil) sadece ikisini kazanabilen Galatasaray (7B 15M), bu galibiyetlerin birini Benfica karşısında aldı (Ekim 2015 vs 2-1).

@OptaCan: Evinde oynadığı son yedi Avrupa maçının sadece birini kaybeden Galatasaray (2G 4B), bu yenilgiyi son karşılaşmada Porto'dan aldı (2-3).

@OptaCan: Galatasaray, Avrupa Ligi'nde mevcut formata geçilen 2009/10 sezonundan bu yana son 32 turundan ötesini göremedi (2009/10'da Atletico Madrid'e & 2015/16'da Lazio'ya elendiler). Benfica ise dört kez katıldığı bu turnuvada her sezon en az çeyrek finale yükseldi.

Galatasaray'ın 11'i: Muslera, Linnes, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Fernando, Ndiaye, Belhanda, Feghouli, Onyekuru, Diagne

@OptaCan: Benfica forması giyen Jonas, Şampiyonlar Ligi/Avrupa Ligi'nde çıktığı son 15 deplasman maçında gol sevinci yaşayamadı. Jonas dış sahadaki son golünü Valencia'da oynadığı dönemde PSG filelerine göndermişti (Mart 2013).

@OptaCan: Galatasaray ile Benfica, Avrupa kupalarındaki dördüncü karşılaşmalarına çıkıyor. İki ekip arasında daha önce oynanan ilk iki maçı Galatasaray, son karşılaşmayı ise Benfica kazandı (2015/16 Şampiyonlar Ligi gruplarında 2-1).

İyi akşamlar futbolseverler. UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu ilk maçında Galatasaray, Benfica'yı konuk ediyor. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.

@OptaCan: Benfica, Türkiye deplasmanında çıktığı hiçbir Avrupa maçını (ön elemeler dahil) kazanamadı (4B 3M).

İki takımın da onbirleri belli oldu.

@OptaCan: Bu sezon Galatasaray formasıyla Avrupa arenasında hem gol, hem asist katkısı yapabilen tek oyuncu Garry Rodrigues (1 gol &1 asist).