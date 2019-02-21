SPOR
STADYUM: Saint-Petersburg (Krestovsky) Stadium HAKEM : Michael Oliver MAÇ TARİH SAATİ: 21 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 20:20
Zenit St. Petersburg
Zenit St. Petersburg
Sergei Semak
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Zenit St. Petersburg - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Zenit St. Petersburg

  • 99 Andrey Lunev
  • 2 Aleksandr Anyukov
  • 6 Branislav Ivanovic
  • 44 Yaroslav Rakitskiy
  • 19 Igor Smolnikov
  • 27 Magomed Ozdoev
  • 25 Wilmar Barrios
  • 33 Hernani
  • 22 Artem Dzyuba
  • 7 Sardar Azmoun
  • 11 Sebastian Driussi

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 37 Martin Skrtel
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 5 Mehmet Topal
  • 7 Alper Potuk
  • 8 Victor Moses
  • 32 Jailson
  • 99 Eljif Elmas
  • 20 Andre Ayew

Yedekler

  • 41 Mikhail Kerzhakov
  • 13 Luis Neto
  • 20 Robert Mak
  • 8 Matias Kranevitter
  • 15 Elmir Nabiullin
  • 38 Leon Musaev
  • 29 Anton Zabolotnyi

Yedekler

  • 1 Volkan Demirel
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 33 Roman Neustadter
  • 42 Abdulcebrail Akbulut
  • 18 Tolgay Arslan
  • 22 Michael Frey
  • 31 Islam Slimani
Takım
O
Av
P
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