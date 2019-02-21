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STADYUM:
Saint-Petersburg (Krestovsky) Stadium
HAKEM :
Michael Oliver
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 20:20
MÖ
Zenit St. Petersburg
Sergei Semak
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Zenit St. Petersburg - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Zenit St. Petersburg
99
Andrey Lunev
2
Aleksandr Anyukov
6
Branislav Ivanovic
44
Yaroslav Rakitskiy
19
Igor Smolnikov
27
Magomed Ozdoev
25
Wilmar Barrios
33
Hernani
22
Artem Dzyuba
7
Sardar Azmoun
11
Sebastian Driussi
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
37
Martin Skrtel
3
Hasan Ali Kaldırım
19
Şener Özbayraklı
44
Sadık Çiftpınar
5
Mehmet Topal
7
Alper Potuk
8
Victor Moses
32
Jailson
99
Eljif Elmas
20
Andre Ayew
Yedekler
41
Mikhail Kerzhakov
13
Luis Neto
20
Robert Mak
8
Matias Kranevitter
15
Elmir Nabiullin
38
Leon Musaev
29
Anton Zabolotnyi
Yedekler
1
Volkan Demirel
6
İsmail Köybaşı
33
Roman Neustadter
42
Abdulcebrail Akbulut
18
Tolgay Arslan
22
Michael Frey
31
Islam Slimani
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.