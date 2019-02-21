SPOR
STADYUM: Estadio da Luz HAKEM : Ovidiu Hategan MAÇ TARİH SAATİ: 21 Feb 2019 | 23:00 | şuan: 22:30
Benfica
Benfica
Bruno Lage
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Benfica - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Benfica

  • 99 Odisseas Vlachodimos
  • 34 Andre Almeida
  • 3 Alejandro Grimaldo
  • 6 Ruben Dias
  • 97 Ferro
  • 21 Pizzi
  • 11 Franco Cervi
  • 83 Gedson Fernandes
  • 61 Florentino
  • 79 Joao Felix
  • 14 Haris Seferovic

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 91 Mbaye Diagne

Yedekler

  • 1 Mile Svilar
  • 7 Sebastien Corchia
  • 22 Andreas Samaris
  • 8 Gabriel
  • 17 Andrija Zivkovic
  • 10 Jonas
  • 27 Rafa Silva

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 19 Ömer Bayram
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 20 Emre Akbaba
  • 11 Sinan Gümüş
  • 35 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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