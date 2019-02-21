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STADYUM:
Estadio da Luz
HAKEM :
Ovidiu Hategan
MAÇ TARİH SAATİ:
21 Feb 2019 | 23:00 | şuan: 22:30
MÖ
Benfica
Bruno Lage
Galatasaray
Fatih Terim
Benfica - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Benfica
99
Odisseas Vlachodimos
34
Andre Almeida
3
Alejandro Grimaldo
6
Ruben Dias
97
Ferro
21
Pizzi
11
Franco Cervi
83
Gedson Fernandes
61
Florentino
79
Joao Felix
14
Haris Seferovic
Galatasaray
1
Fernando Muslera
2
Mariano
55
Yuto Nagatomo
45
Marcao
27
Christian Luyindama
15
Ryan Donk
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
17
Badou Ndiaye
21
Henry Onyekuru
91
Mbaye Diagne
Yedekler
1
Mile Svilar
7
Sebastien Corchia
22
Andreas Samaris
8
Gabriel
17
Andrija Zivkovic
10
Jonas
27
Rafa Silva
Yedekler
13
İsmail Çipe
19
Ömer Bayram
5
Ahmet Çalık
8
Selçuk İnan
20
Emre Akbaba
11
Sinan Gümüş
35
Yunus Akgün
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O
Av
P
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.