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HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
12 Jan 2019 | 17:00 | şuan: 17:44
43'
1
0
RB Leipzig
Ralf Rangnick
34' Yussuf Poulsen
Galatasaray
Fatih Terim
RB Leipzig - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
RB Leipzig
1
Peter Gulacsi
23
Marcel Halstenberg
16
Lukas Klostermann
5
Dayot Upamecano
6
Ibrahima Konate
31
Diego Demme
7
Marcel Sabitzer
17
Bruma
27
Konrad Laimer
9
Yussuf Poulsen
11
Timo Werner
Galatasaray
13
İsmail Çipe
3
Maicon
2
Mariano
14
Martin Linnes
15
Ryan Donk
25
Fernando
89
Sofiane Feghouli
10
Younes Belhanda
17
Badou Ndiaye
11
Sinan Gümüş
35
Yunus Akgün
Yedekler
28
Yvon Mvogo
32
Julian Krahl
33
Atınç Nukan
4
Willi Orban
22
Nordi Mukiele
3
Marcelo Saracchi
13
Stefan Ilsanker
14
Tyler Adams
40
Erik Majetschak
26
Niclas Stierlin
29
Jean-Kevin Augustin
20
Matheus Cunha
Yedekler
1
Fernando Muslera
12
Batuhan Şen
19
Ömer Bayram
5
Ahmet Çalık
43
Ozan Kabak
8
Selçuk İnan
21
Henry Onyekuru
52
Celil Yüksel
40
Gökay Güney
36
Atalay Babacan
88
Muğdat Çelik
41
Mustafa Kapı
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O
Av
P
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.