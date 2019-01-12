SPOR
STADYUM: - HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 12 Jan 2019 | 17:00 | şuan: 17:44
43'
1 0
RB Leipzig
RB Leipzig
Ralf Rangnick
34' Yussuf Poulsen
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  RB Leipzig - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

RB Leipzig

  • 1 Peter Gulacsi
  • 23 Marcel Halstenberg
  • 16 Lukas Klostermann
  • 5 Dayot Upamecano
  • 6 Ibrahima Konate
  • 31 Diego Demme
  • 7 Marcel Sabitzer
  • 17 Bruma
  • 27 Konrad Laimer
  • 9 Yussuf Poulsen
  • 11 Timo Werner

Galatasaray

  • 13 İsmail Çipe
  • 3 Maicon
  • 2 Mariano
  • 14 Martin Linnes
  • 15 Ryan Donk
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 11 Sinan Gümüş
  • 35 Yunus Akgün

Yedekler

  • 28 Yvon Mvogo
  • 32 Julian Krahl
  • 33 Atınç Nukan
  • 4 Willi Orban
  • 22 Nordi Mukiele
  • 3 Marcelo Saracchi
  • 13 Stefan Ilsanker
  • 14 Tyler Adams
  • 40 Erik Majetschak
  • 26 Niclas Stierlin
  • 29 Jean-Kevin Augustin
  • 20 Matheus Cunha

Yedekler

  • 1 Fernando Muslera
  • 12 Batuhan Şen
  • 19 Ömer Bayram
  • 5 Ahmet Çalık
  • 43 Ozan Kabak
  • 8 Selçuk İnan
  • 21 Henry Onyekuru
  • 52 Celil Yüksel
  • 40 Gökay Güney
  • 36 Atalay Babacan
  • 88 Muğdat Çelik
  • 41 Mustafa Kapı
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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