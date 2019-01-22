  Boluspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

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SON DAKİKA | Boluspor - Galatasaray karşılaşması, yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.
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Galatasaray XI: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Donk, Gökay Güney, Selçuk, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat.
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Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Boluspor'a konuk olacak. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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Galatasaray: Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağıyla ilgili son karar maçın başlama saati 19.50?de verilecek.
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Boluspor XI: Gökhan, Mutlu, Dimov, Diarra, Ufuk, İshak, Yusuf Emre, Sebaihi, Mustafa, Akabueze, Özgür Can Özcan.
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Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
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Turnuvada çeyrek finale kalacak ekibi belirleyecek mücadele ise 22 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
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Galatasaray Kulübü, karşılaşmanın iptal edip edilmeyeceğiyle ilgili açıklama yayınladı.