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STADYUM: Bolu Atatürk HAKEM : Suat Arslanboğa MAÇ TARİH SAATİ: 22 Jan 2019 | 19:45 | şuan: 19:25
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Boluspor
Boluspor
Sait Karafırtınalar
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Boluspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • SON DAKİKA | Boluspor - Galatasaray karşılaşması, yoğun kar yağışı sebebiyle ertelendi.
  • Galatasaray XI: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet, Ömer, Donk, Gökay Güney, Selçuk, Yunus Akgün, Celil Yüksel, Muğdat.
  • Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Galatasaray, Boluspor'a konuk olacak. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • Galatasaray: Karşılaşmanın oynanıp oynanmayacağıyla ilgili son karar maçın başlama saati 19.50?de verilecek.
  • Boluspor XI: Gökhan, Mutlu, Dimov, Diarra, Ufuk, İshak, Yusuf Emre, Sebaihi, Mustafa, Akabueze, Özgür Can Özcan.
  • Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • Bolu Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadeleyi Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
  • Turnuvada çeyrek finale kalacak ekibi belirleyecek mücadele ise 22 Ocak Salı günü Türk Telekom Stadyumu'nda oynanacak.
  • Galatasaray Kulübü, karşılaşmanın iptal edip edilmeyeceğiyle ilgili açıklama yayınladı.
  Takım Kadroları

Boluspor

  • 54 Gökhan Köstereli
  • 80 Ümit Kurt
  • 61 Hayrullah Bilazer
  • 86 Burak Bekaroğlu
  • 5 Mamadou Diarra
  • 13 İshak Çakmak
  • 10 İsmail Haktan Odabaşı
  • 40 Emre Gültekin
  • 88 Mustafa Durak
  • 23 Özgür Can Özcan
  • 12 Bentley

Galatasaray

  • 13 İsmail Çipe
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 10 Younes Belhanda
  • 11 Sinan Gümüş
  • 40 Gökay Güney
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün

Yedekler

  • 41 Cengizhan Şarli
  • 8 Umut Gündoğan
  • 27 Guido Koçer
  • 11 Billal Sebaihi
  • 22 Mutlu Güler
  • 99 Abdurrahman Çağlar
  • 33 Batuhan Altıntaş

Yedekler

  • 12 Batuhan Şen
  • 3 Maicon
  • 2 Mariano
  • 33 Emre Taşdemir
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 52 Celil Yüksel
  • 36 Atalay Babacan
Takım
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