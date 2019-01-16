  Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok Canlı Maç Anlatımı

Maçın başlangıcıyla birlikte kendi yarı sahasında paslaşan Trabzonspor'da Pereira, sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak topun kontrolünü sağlayamadı. Balıkesirspor, taç atışıyla oyunu hareketlendirecek.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.