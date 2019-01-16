  Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok Canlı Maç Anlatımı

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2'
Maçın başlangıcıyla birlikte kendi yarı sahasında paslaşan Trabzonspor'da Pereira, sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak topun kontrolünü sağlayamadı. Balıkesirspor, taç atışıyla oyunu hareketlendirecek.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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Balıkesirspor Baltok XI: Atilla, Cüneyt, Uğur, Glumac, Bülent, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Foxi, Cumali Bişi, Otoo, Beleck.
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Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir, Rodallega.
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Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Balıkesirspor Baltok'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.