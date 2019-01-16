SPOR
STADYUM: Medical Park Stadyumu HAKEM : Özgür Yankaya MAÇ TARİH SAATİ: 16 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 20:35
2'
0 0
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
Balıkesirspor Baltok
Balıkesirspor Baltok
Giray Bulak
  Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok Canlı Maç Anlatımı
  • 2'
    Maçın başlangıcıyla birlikte kendi yarı sahasında paslaşan Trabzonspor'da Pereira, sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak topun kontrolünü sağlayamadı. Balıkesirspor, taç atışıyla oyunu hareketlendirecek.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • Balıkesirspor Baltok XI: Atilla, Cüneyt, Uğur, Glumac, Bülent, Nizamettin Çalışkan, Mehmet Boztepe, Foxi, Cumali Bişi, Otoo, Beleck.
  • Trabzonspor XI: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Batuhan, Yusuf, Ekuban, Abdülkadir, Rodallega.
  • Trabzonspor, Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Balıkesirspor Baltok'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • Medical Park Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Özgür Yankaya yönetecek.
  Takım Kadroları

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 47 Joao Pereira
  • 15 Zargo Toure
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 7 Hugo Rodallega
  • 18 Caleb Ekuban

Balıkesirspor Baltok

  • 19 Atilla Özmen
  • 61 Bülent Cevahir
  • 44 Tomislav Glumac
  • 4 Cüneyt Köz
  • 17 Uğur Aygören
  • 5 Nizamettin Çalışkan
  • 93 Cumali Bişi
  • 7 Mehmet Boztepe
  • 10 Foxi Kethevoama
  • 25 Steve Beleck
  • 18 Mahatma Otoo

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 88 Luis Ibanez
  • 46 Ali Karnapoğlu
  • 44 Oğuzhan Açıl
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 90 Tayyip Ebrar Cumur
  • 21 Berkay Kara
  • 34 Behlül Aydın
  • 50 Kerem Baykuş

Yedekler

  • 1 Andrija Vukovic
  • 12 Okan Alkan
  • 77 Doğa İşeri
  • 8 Furkan Çil
  • 6 Muhammed Ali Doğan
  • 11 Sedat Şahintürk
  • 20 Rahmi Anıl Başaran
Takım
O
Av
P
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