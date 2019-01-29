SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Serkan Tokat MAÇ TARİH SAATİ: 29 Jan 2019 | 19:00 | şuan: 20:46
İYS
2 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
19' Yunus Akgün 33' Muğdat Çelik
Boluspor
Boluspor
Orhan Kaynak
  Galatasaray - Boluspor Canlı Maç Anlatımı
  • 45'
    İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
  • 44'
    SON ANDA LINNES! Boluspor'un baskısı sonuç verdi. Akabueze'nin Ömer'e gönderdiği pasta araya giren isim Martin Linnes oldu.
  • 42'
    İSMAİL! Ceza sahasında topla buluşan Ufuk'un sert vuruşunda kaleci İsmail Çipe topu kornere çelmeyi başardı.
  • 42'
    Galatasaray, maçın başından bu yana sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor.
  • 40'
    Yunus Akgün, tedavisinin ardından yeniden oyuna dahil oldu.
  • 39'
    İlk yarının yıldızı Yunus Akgün, Umut Gündoğan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Tedavi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
  • 37'
    GÖKHAN! Kaleci Gökhan, Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşu harika kurtardı.
  • 36'
    Ceza sahasına dalan Sinan Gümüş'ü yerde bırakan Mamadou Diarra, sarı kartla cezalandırıldı.
  • 36'
    Galatasaray, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
  • 35'
    Yunus Akgün de performansını 1 gol, 1 asiste taşıdı.
  • 35'
    Muğdat Çelik, Galatasaray formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü attı.
  • 33'
    GOL! MUĞDAT ATTI, GALATASARAY 2-0 ÖNE GEÇTİ! Sarı kırmızılıların hızlı hücumunda Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Muğdat Çelik, dar açıdan iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.
  • 32'
    SON ANDA AHMET! Ceza sahasına giren Ufuk, penaltı noktasına sert ortasında Ahmet son anda araya girdi.
  • 31'
    Galatasaray karşısında 1-0 geride olan Boluspor''un topla oynamada %55'e %45'lik üstünlüğü bulunuyor.
  • 30'
    İki takım da bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.
  • 29'
    Martin Linnes'in ortasında Muğdat Çelik kaleye ceza sahası çizgisinin başındna kafayı vurdu ama meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.
  • 27'
    Galatasara'ın golünü kaydeden Yunus Akgün, takım savunmasına da olumlu bir katkı veriyor.
  • 25'
    BOMBOŞ! SİNAN GÜMÜŞ KAÇIRDI! Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Linnes, arka direkte bomboş durumda olan Sinan'ı gördü. Sinan iyi yükseldi ama zor olanı başardı ve kafa vuruşu dışarı çıktı.
  • 24'
    İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Galatasaray, bu maçta da 1-0 öne geçerek avantajını perçinledi.
  • 22'
    Sarı kırmızılılar, önde yaptığı baskıyla Boluspor'u çıkarmamaya çalışıyor.
  • 21'
    Yunus Akgün'ün golü, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaraylı taraftarların coşkusunu arttırdı.
  • 19'
    GOL! YUNUS AKGÜN ATTI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, arka direğe mükemmel ortaladı. Ömer'in ortasına iyi yükselen Yunus, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Maçta durum 1-0.
  • 19'
    Galatasaray, Yunus Akgün - Donk işbirliğiyle rakip yarı sahaya geçti.
  • 17'
    Boluspor'un önde yaptığı baskı, Galatasaray'ın kendi sahasından rahat çıkmasına izin vermiyor.
  • 16'
    İlk karşılaşmayı Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığını hatırlatalım.
  • 14'
    Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muğdat, Hayrullah'ın kayarak müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar köşe vuruşunu kullanacak.
  • 12'
    Boluspor bu dakikalarda üst üste köşe vuruşları kullanıyor.
  • 12'
    Galatasaray savunmasından dönen topta Guido, yerden ortaladı. İyi yer tutan İsmail Çipe, topun kontrolünü sağladı.
  • 10'
    Galatasaray'da Ryan Donk, topu kaybettikten sonra Umut Gündoğan'a yaptığı kayarak müdahalenin ardından sarı kart gördü.
  • 9'
    Selçuk, atağa katılan Ömer Bayram'ın önüne bırakmak istedi ama savunma araya girdi. Topun kontrolü yeniden Galatasaray'da.
  • 8'
    Guido'nun Celil'e yaptığı pres sonuç verdi. Umut Gündoğan'ın Özgürcan'a ara pasında Galatasaray savunması başarılıydı.
  • 6'
    AZ FARKLA! Şimdi de Boluspor etkili geldi! Semih Kaya'dan sıyrılan Özgürcan Özcan, çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.
  • 6'
    YUNUS VURAMADI! Muğdat'ın güzel pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus dönüp vurmak istedi ancak savunmaya takıldı.
  • 5'
    Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan, Mariano, Ndiaye, Onyekuru, Fernando, Emre, Atalay, Gökay, Marcao, Feghouli isimleri bulunuyor.
  • 4'
    Galatasaray'da Ömer Bayram'ın çok uzaklardan kullandığı serbest vuruş, üstten dışarı gitti.
  • 3'
    Sarı kırmızılılar maça tam saha presle başladı. Boluspor, yarı sahayı geçemedi.
  • 2'
    Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte 'Forvet istiyoruz!' tezahüratlarına başladı.
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.
  • Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Boluspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • Galatasaray XI: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Selçuk, Donk, Celil, Yunus, Muğdat, Sinan
  • Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
  • Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • Boluspor XI: Gökhan, Ufuk, Ümit, Diarra, Hayrullah, Akabueze, Umut, Guido, Mustafa, Özgür Can, Yusuf Emre
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 13 İsmail Çipe
  • 26 Semih Kaya
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk 10'
  • 11 Sinan Gümüş
  • 52 Celil Yüksel
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün

Boluspor

  • 54 Gökhan Köstereli
  • 80 Ümit Kurt
  • 20 Ufuk Budak
  • 61 Hayrullah Bilazer
  • 5 Mamadou Diarra 36'
  • 8 Umut Gündoğan
  • 27 Guido Koçer
  • 40 Emre Gültekin
  • 88 Mustafa Durak
  • 23 Özgür Can Özcan
  • 12 Bentley

Yedekler

  • 12 Batuhan Şen
  • 2 Mariano
  • 33 Emre Taşdemir
  • 45 Marcao
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 40 Gökay Güney
  • 36 Atalay Babacan

Yedekler

  • 74 Sabri Can
  • 25 Daniel Dimov
  • 86 Burak Bekaroğlu
  • 11 Billal Sebaihi
  • 58 Burak Asan
  • 22 Mutlu Güler
  • 33 Batuhan Altıntaş
Takım
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Av
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