  Galatasaray - Boluspor Canlı Maç Anlatımı

45' İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.

44' SON ANDA LINNES! Boluspor'un baskısı sonuç verdi. Akabueze'nin Ömer'e gönderdiği pasta araya giren isim Martin Linnes oldu.

42' İSMAİL! Ceza sahasında topla buluşan Ufuk'un sert vuruşunda kaleci İsmail Çipe topu kornere çelmeyi başardı.

42' Galatasaray, maçın başından bu yana sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor.

40' Yunus Akgün, tedavisinin ardından yeniden oyuna dahil oldu.

39' İlk yarının yıldızı Yunus Akgün, Umut Gündoğan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Tedavi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.

37' GÖKHAN! Kaleci Gökhan, Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşu harika kurtardı.

36' Ceza sahasına dalan Sinan Gümüş'ü yerde bırakan Mamadou Diarra, sarı kartla cezalandırıldı.

36' Galatasaray, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

35' Yunus Akgün de performansını 1 gol, 1 asiste taşıdı.

35' Muğdat Çelik, Galatasaray formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü attı.

33' GOL! MUĞDAT ATTI, GALATASARAY 2-0 ÖNE GEÇTİ! Sarı kırmızılıların hızlı hücumunda Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Muğdat Çelik, dar açıdan iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.

32' SON ANDA AHMET! Ceza sahasına giren Ufuk, penaltı noktasına sert ortasında Ahmet son anda araya girdi.

31' Galatasaray karşısında 1-0 geride olan Boluspor''un topla oynamada %55'e %45'lik üstünlüğü bulunuyor.

30' İki takım da bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.

29' Martin Linnes'in ortasında Muğdat Çelik kaleye ceza sahası çizgisinin başındna kafayı vurdu ama meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.

27' Galatasara'ın golünü kaydeden Yunus Akgün, takım savunmasına da olumlu bir katkı veriyor.

25' BOMBOŞ! SİNAN GÜMÜŞ KAÇIRDI! Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Linnes, arka direkte bomboş durumda olan Sinan'ı gördü. Sinan iyi yükseldi ama zor olanı başardı ve kafa vuruşu dışarı çıktı.

24' İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Galatasaray, bu maçta da 1-0 öne geçerek avantajını perçinledi.

22' Sarı kırmızılılar, önde yaptığı baskıyla Boluspor'u çıkarmamaya çalışıyor.

21' Yunus Akgün'ün golü, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaraylı taraftarların coşkusunu arttırdı.

19' GOL! YUNUS AKGÜN ATTI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, arka direğe mükemmel ortaladı. Ömer'in ortasına iyi yükselen Yunus, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Maçta durum 1-0.

19' Galatasaray, Yunus Akgün - Donk işbirliğiyle rakip yarı sahaya geçti.

17' Boluspor'un önde yaptığı baskı, Galatasaray'ın kendi sahasından rahat çıkmasına izin vermiyor.

16' İlk karşılaşmayı Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığını hatırlatalım.

14' Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muğdat, Hayrullah'ın kayarak müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar köşe vuruşunu kullanacak.

12' Boluspor bu dakikalarda üst üste köşe vuruşları kullanıyor.

12' Galatasaray savunmasından dönen topta Guido, yerden ortaladı. İyi yer tutan İsmail Çipe, topun kontrolünü sağladı.

10' Galatasaray'da Ryan Donk, topu kaybettikten sonra Umut Gündoğan'a yaptığı kayarak müdahalenin ardından sarı kart gördü.

9' Selçuk, atağa katılan Ömer Bayram'ın önüne bırakmak istedi ama savunma araya girdi. Topun kontrolü yeniden Galatasaray'da.

8' Guido'nun Celil'e yaptığı pres sonuç verdi. Umut Gündoğan'ın Özgürcan'a ara pasında Galatasaray savunması başarılıydı.

6' AZ FARKLA! Şimdi de Boluspor etkili geldi! Semih Kaya'dan sıyrılan Özgürcan Özcan, çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.

6' YUNUS VURAMADI! Muğdat'ın güzel pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus dönüp vurmak istedi ancak savunmaya takıldı.

5' Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan, Mariano, Ndiaye, Onyekuru, Fernando, Emre, Atalay, Gökay, Marcao, Feghouli isimleri bulunuyor.

4' Galatasaray'da Ömer Bayram'ın çok uzaklardan kullandığı serbest vuruş, üstten dışarı gitti.

3' Sarı kırmızılılar maça tam saha presle başladı. Boluspor, yarı sahayı geçemedi.

2' Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte 'Forvet istiyoruz!' tezahüratlarına başladı.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Boluspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.

Galatasaray XI: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Selçuk, Donk, Celil, Yunus, Muğdat, Sinan

Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.

Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.