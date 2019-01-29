  Galatasaray - Boluspor Canlı Maç Anlatımı

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45'
İlk yarının sonuna en az 1 dakika ilave edildi.
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44'
SON ANDA LINNES! Boluspor'un baskısı sonuç verdi. Akabueze'nin Ömer'e gönderdiği pasta araya giren isim Martin Linnes oldu.
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42'
İSMAİL! Ceza sahasında topla buluşan Ufuk'un sert vuruşunda kaleci İsmail Çipe topu kornere çelmeyi başardı.
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42'
Galatasaray, maçın başından bu yana sağ kanattan etkili olmaya çalışıyor.
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40'
Yunus Akgün, tedavisinin ardından yeniden oyuna dahil oldu.
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39'
İlk yarının yıldızı Yunus Akgün, Umut Gündoğan ile girdiği ikili mücadelenin ardından yerde kaldı. Tedavi için sağlık ekipleri oyuna dahil oldu.
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37'
GÖKHAN! Kaleci Gökhan, Selçuk İnan'ın kullandığı serbest vuruşu harika kurtardı.
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36'
Ceza sahasına dalan Sinan Gümüş'ü yerde bırakan Mamadou Diarra, sarı kartla cezalandırıldı.
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36'
Galatasaray, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.
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35'
Yunus Akgün de performansını 1 gol, 1 asiste taşıdı.
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35'
Muğdat Çelik, Galatasaray formasıyla resmi maçlardaki ilk golünü attı.
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33'
GOL! MUĞDAT ATTI, GALATASARAY 2-0 ÖNE GEÇTİ! Sarı kırmızılıların hızlı hücumunda Yunus Akgün'ün pasında topla buluşan Muğdat Çelik, dar açıdan iyi vurdu ve topu ağlarla buluşturdu.
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32'
SON ANDA AHMET! Ceza sahasına giren Ufuk, penaltı noktasına sert ortasında Ahmet son anda araya girdi.
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31'
Galatasaray karşısında 1-0 geride olan Boluspor''un topla oynamada %55'e %45'lik üstünlüğü bulunuyor.
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30'
İki takım da bu dakikalarda üst üste top kayıpları yapıyor.
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29'
Martin Linnes'in ortasında Muğdat Çelik kaleye ceza sahası çizgisinin başındna kafayı vurdu ama meşin yuvarlak kalecinin kucağında kaldı.
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27'
Galatasara'ın golünü kaydeden Yunus Akgün, takım savunmasına da olumlu bir katkı veriyor.
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25'
BOMBOŞ! SİNAN GÜMÜŞ KAÇIRDI! Ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Linnes, arka direkte bomboş durumda olan Sinan'ı gördü. Sinan iyi yükseldi ama zor olanı başardı ve kafa vuruşu dışarı çıktı.
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24'
İlk maçı deplasmanda 1-0 kazanan Galatasaray, bu maçta da 1-0 öne geçerek avantajını perçinledi.
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22'
Sarı kırmızılılar, önde yaptığı baskıyla Boluspor'u çıkarmamaya çalışıyor.
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21'
Yunus Akgün'ün golü, Türk Telekom Stadyumu'ndaki Galatasaraylı taraftarların coşkusunu arttırdı.
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19'
GOL! YUNUS AKGÜN ATTI, GALATASARAY ÖNE GEÇTİ! Sol kanatta topla buluşan Ömer Bayram, arka direğe mükemmel ortaladı. Ömer'in ortasına iyi yükselen Yunus, güzel bir kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. Maçta durum 1-0.
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19'
Galatasaray, Yunus Akgün - Donk işbirliğiyle rakip yarı sahaya geçti.
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17'
Boluspor'un önde yaptığı baskı, Galatasaray'ın kendi sahasından rahat çıkmasına izin vermiyor.
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16'
İlk karşılaşmayı Galatasaray'ın deplasmanda 1-0 kazandığını hatırlatalım.
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14'
Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Muğdat, Hayrullah'ın kayarak müdahalesiyle yerde kaldı. Sarı kırmızılılar köşe vuruşunu kullanacak.
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12'
Boluspor bu dakikalarda üst üste köşe vuruşları kullanıyor.
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12'
Galatasaray savunmasından dönen topta Guido, yerden ortaladı. İyi yer tutan İsmail Çipe, topun kontrolünü sağladı.
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10'
Galatasaray'da Ryan Donk, topu kaybettikten sonra Umut Gündoğan'a yaptığı kayarak müdahalenin ardından sarı kart gördü.
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9'
Selçuk, atağa katılan Ömer Bayram'ın önüne bırakmak istedi ama savunma araya girdi. Topun kontrolü yeniden Galatasaray'da.
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8'
Guido'nun Celil'e yaptığı pres sonuç verdi. Umut Gündoğan'ın Özgürcan'a ara pasında Galatasaray savunması başarılıydı.
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6'
AZ FARKLA! Şimdi de Boluspor etkili geldi! Semih Kaya'dan sıyrılan Özgürcan Özcan, çaprazdan sert vurdu ancak top az farkla dışarı çıktı.
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6'
YUNUS VURAMADI! Muğdat'ın güzel pasında ceza sahasında topla buluşan Yunus dönüp vurmak istedi ancak savunmaya takıldı.
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5'
Galatasaray'ın yedek kulübesinde Batuhan, Mariano, Ndiaye, Onyekuru, Fernando, Emre, Atalay, Gökay, Marcao, Feghouli isimleri bulunuyor.
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4'
Galatasaray'da Ömer Bayram'ın çok uzaklardan kullandığı serbest vuruş, üstten dışarı gitti.
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3'
Sarı kırmızılılar maça tam saha presle başladı. Boluspor, yarı sahayı geçemedi.
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2'
Galatasaraylı taraftarlar, karşılaşmanın ilk düdüğüyle birlikte 'Forvet istiyoruz!' tezahüratlarına başladı.
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1'
İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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İlk maçı 1-0 kazanan Galatasaray, her türlü galibiyet ve beraberlikte tur atlayacak. Müsabaka, 1-0'lık Boluspor galibiyetinde uzatmalara gidecek. Konuk ekip, 1-0'lık skor haricinde galip gelmesi durumunda tur atlayan taraf olacak.
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Galatasaray, Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Boluspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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Galatasaray XI: İsmail, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Selçuk, Donk, Celil, Yunus, Muğdat, Sinan
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Galatasaray ile Boluspor arasında oynanacak müsabakayı hakem Serkan Tokat yönetecek.
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Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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Boluspor XI: Gökhan, Ufuk, Ümit, Diarra, Hayrullah, Akabueze, Umut, Guido, Mustafa, Özgür Can, Yusuf Emre