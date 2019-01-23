SPOR
STADYUM: Balıkesir Atatürk HAKEM : Hüseyin Göçek MAÇ TARİH SAATİ: 23 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 20:31
Balıkesirspor Baltok
Balıkesirspor Baltok
Giray Bulak
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Balıkesirspor Baltok

  • 19 Atilla Özmen
  • 12 Okan Alkan
  • 44 Tomislav Glumac
  • 4 Cüneyt Köz
  • 77 Doğa İşeri
  • 5 Nizamettin Çalışkan
  • 93 Cumali Bişi
  • 7 Mehmet Boztepe
  • 6 Muhammed Ali Doğan
  • 11 Sedat Şahintürk
  • 25 Steve Beleck

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 15 Zargo Toure
  • 88 Luis Ibanez
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 21 Berkay Kara
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 1 Andrija Vukovic
  • 98 Asil Kaan Eryılmaz
  • 66 Kağan Kayalı
  • 8 Furkan Çil
  • 21 Serdar Güncü
  • 20 Rahmi Anıl Başaran
  • 80 Celal Emir Dede

Yedekler

  • 92 Muzaffer Cem Kablan
  • 13 Arda Akbulut
  • 46 Ali Karnapoğlu
  • 44 Oğuzhan Açıl
  • 61 Abdülkadir Ömür
  • 14 Murat Cem Akpınar
  • 66 Tunahan Ergül
  • 50 Kerem Baykuş
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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