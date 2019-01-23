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STADYUM:
Balıkesir Atatürk
HAKEM :
Hüseyin Göçek
MAÇ TARİH SAATİ:
23 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 20:31
MÖ
Balıkesirspor Baltok
Giray Bulak
Trabzonspor
Ünal Karaman
Balıkesirspor Baltok - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Balıkesirspor Baltok
19
Atilla Özmen
12
Okan Alkan
44
Tomislav Glumac
4
Cüneyt Köz
77
Doğa İşeri
5
Nizamettin Çalışkan
93
Cumali Bişi
7
Mehmet Boztepe
6
Muhammed Ali Doğan
11
Sedat Şahintürk
25
Steve Beleck
Trabzonspor
96
Uğurcan Çakır
15
Zargo Toure
88
Luis Ibanez
2
Kamil Ahmet Çörekçi
77
Filip Novak
4
Hüseyin Türkmen
16
Batuhan Artarslan
19
Abdülkadir Parmak
97
Yusuf Yazıcı
21
Berkay Kara
18
Caleb Ekuban
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