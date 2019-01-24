SPOR
STADYUM: Ülker Stadyumu HAKEM : Serkan Tokat MAÇ TARİH SAATİ: 24 Jan 2019 | 20:00 | şuan: 19:58
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Ümraniyespor
Ümraniyespor
Ahmet Taşyürek
  Fenerbahçe - Ümraniyespor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Fenerbahçe

  • 1 Volkan Demirel
  • 37 Martin Skrtel
  • 33 Roman Neustadter
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 19 Şener Özbayraklı
  • 5 Mehmet Topal
  • 28 Mathieu Valbuena
  • 20 Andre Ayew
  • 22 Michael Frey
  • 39 Yassine Benzia
  • 31 Islam Slimani

Ümraniyespor

  • 35 Burak Öğür
  • 28 Merthan Açıl
  • 81 Tarık Tekdal
  • 22 Alaaddin Okumuş
  • 32 Yasir Subaşı
  • 23 Recep Aydın
  • 7 Andreas Vasilogiannis
  • 20 Serkan Göksu
  • 6 Timur Temeltaş
  • 11 Emircan Altıntaş
  • 99 Atabey Çiçek

Yedekler

  • 25 Berke Özer
  • 4 Mauricio Isla
  • 6 İsmail Köybaşı
  • 44 Sadık Çiftpınar
  • 11 Mehmet Ekici
  • 17 Nabil Dirar
  • 7 Alper Potuk
  • 32 Jailson
  • 99 Eljif Elmas
  • 9 Roberto Soldado

Yedekler

  • 1 Metin Erol
  • 15 Birol Parlak
  • 77 Diabang Dialiba
  • 10 Bahadır Taşdelen
  • 92 Levy Madinda
  • 72 Muhammed Gönülaçar
  • 9 Leandrinho
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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