  Galatasaray - Hatayspor Canlı Maç Anlatımı

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İlk düdük çaldı ve maç başladı!
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Müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
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Galatasaray XI: İsmail Çipe, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Fernando, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Sinan Gümüş
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Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
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Hatayspor XI: Ömer, Soner, Yusuf, Tayfun, Yasin, Kubilay, Nimaga, Gomis, Selim, Korkishko, Mirkan
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Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
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Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20:30'ta başlayacak