SPOR
STADYUM: Türk Telekom Stadyumu HAKEM : Mustafa Öğretmenoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 06 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 20:36
3'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Hatayspor
Hatayspor
İlhan Palut
  Galatasaray - Hatayspor Canlı Maç Anlatımı
  • 1'
    İlk düdük çaldı ve maç başladı!
  • Müsabakayı hakem Mustafa Öğretmenoğlu yönetecek.
  • Galatasaray XI: İsmail Çipe, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Fernando, Henry Onyekuru, Yunus Akgün, Sinan Gümüş
  • Karşılaşma öncesinde her iki takımın da ilk 11'i belli oldu.
  • Hatayspor XI: Ömer, Soner, Yusuf, Tayfun, Yasin, Kubilay, Nimaga, Gomis, Selim, Korkishko, Mirkan
  • Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Hatayspor'u ağırlıyor. Bu maçın canlı anlatımını an be an sizlere aktaracağız.
  • Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 20:30'ta başlayacak
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 13 İsmail Çipe
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 25 Fernando
  • 11 Sinan Gümüş
  • 21 Henry Onyekuru
  • 35 Yunus Akgün

Hatayspor

  • 1 Ömer Alıcı
  • 4 Soner Örnek
  • 55 Yusuf Abdioğlu
  • 3 Yasin Güreler
  • 5 Mehmet Dingil
  • 21 Bakary Nimaga
  • 6 Kubilay Sönmez
  • 9 Selim Ilgaz
  • 20 Mirkan Aydın
  • 17 Dmytro Korkishko
  • 27 Honore Gomis

Yedekler

  • 12 Batuhan Şen
  • 26 Semih Kaya
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 5 Ahmet Çalık
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 20 Emre Akbaba
  • 22 Kostas Mitroglou
  • 88 Muğdat Çelik

Yedekler

  • 34 Akın Alkan
  • 16 Mesut Çaytemel
  • 33 Hamidou Maiga
  • 11 Gökhan Karadeniz
  • 99 Caner Hüseyin Bağ
  • 81 Özgür Kazar
  • 8 Abdou Karim Samb
Takım
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Av
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