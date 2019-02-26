SPOR
STADYUM: Başakşehir Fatih Terim Stadı HAKEM : Alper Ulusoy MAÇ TARİH SAATİ: 26 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 19:20
Ümraniyespor
Ümraniyespor
Ahmet Taşyürek
Trabzonspor
Trabzonspor
Ünal Karaman
  Ümraniyespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Ümraniyespor

  • 35 Burak Öğür
  • 28 Merthan Açıl
  • 22 Alaaddin Okumuş
  • 2 Aaron Appindangoye
  • 32 Yasir Subaşı
  • 23 Recep Aydın
  • 72 Muhammed Gönülaçar
  • 20 Serkan Göksu
  • 11 Emircan Altıntaş
  • 9 Leandrinho
  • 99 Atabey Çiçek

Trabzonspor

  • 96 Uğurcan Çakır
  • 2 Kamil Ahmet Çörekçi
  • 77 Filip Novak
  • 5 Majid Hosseini
  • 4 Hüseyin Türkmen
  • 8 Jose Sosa
  • 19 Abdülkadir Parmak
  • 97 Yusuf Yazıcı
  • 7 Hugo Rodallega
  • 99 Anthony Nwakaeme
  • 18 Caleb Ekuban

Yedekler

  • 1 Metin Erol
  • 81 Tarık Tekdal
  • 27 Uğur Aygören
  • 7 Andreas Vasilogiannis
  • 10 Bahadır Taşdelen
  • 88 Gökhan Lale
  • 92 Levy Madinda

Yedekler

  • 13 Arda Akbulut
  • 92 Muzaffer Cem Kablan
  • 15 Zargo Toure
  • 88 Luis Ibanez
  • 46 Ali Karnapoğlu
  • 16 Batuhan Artarslan
  • 14 Murat Cem Akpınar
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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