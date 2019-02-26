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STADYUM:
Başakşehir Fatih Terim Stadı
HAKEM :
Alper Ulusoy
MAÇ TARİH SAATİ:
26 Feb 2019 | 20:00 | şuan: 19:20
MÖ
Ümraniyespor
Ahmet Taşyürek
Trabzonspor
Ünal Karaman
Ümraniyespor - Trabzonspor Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Ümraniyespor
35
Burak Öğür
28
Merthan Açıl
22
Alaaddin Okumuş
2
Aaron Appindangoye
32
Yasir Subaşı
23
Recep Aydın
72
Muhammed Gönülaçar
20
Serkan Göksu
11
Emircan Altıntaş
9
Leandrinho
99
Atabey Çiçek
Trabzonspor
96
Uğurcan Çakır
2
Kamil Ahmet Çörekçi
77
Filip Novak
5
Majid Hosseini
4
Hüseyin Türkmen
8
Jose Sosa
19
Abdülkadir Parmak
97
Yusuf Yazıcı
7
Hugo Rodallega
99
Anthony Nwakaeme
18
Caleb Ekuban
Yedekler
1
Metin Erol
81
Tarık Tekdal
27
Uğur Aygören
7
Andreas Vasilogiannis
10
Bahadır Taşdelen
88
Gökhan Lale
92
Levy Madinda
Yedekler
13
Arda Akbulut
92
Muzaffer Cem Kablan
15
Zargo Toure
88
Luis Ibanez
46
Ali Karnapoğlu
16
Batuhan Artarslan
14
Murat Cem Akpınar
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.