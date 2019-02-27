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STADYUM:
Antakya Atatürk Stadyumu
HAKEM :
Yaşar Kemal Uğurlu
MAÇ TARİH SAATİ:
27 Feb 2019 | 14:00 | şuan: 13:48
MÖ
Hatayspor
İlhan Palut
Galatasaray
Fatih Terim
Hatayspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Hatayspor
1
Ömer Alıcı
4
Soner Örnek
3
Yasin Güreler
22
Sadi Karaduman
33
Hamidou Maiga
5
Mehmet Dingil
11
Gökhan Karadeniz
6
Kubilay Sönmez
9
Selim Ilgaz
20
Mirkan Aydın
17
Dmytro Korkishko
Galatasaray
13
İsmail Çipe
26
Semih Kaya
2
Mariano
5
Ahmet Çalık
33
Emre Taşdemir
8
Selçuk İnan
15
Ryan Donk
20
Emre Akbaba
11
Sinan Gümüş
88
Muğdat Çelik
35
Yunus Akgün
Yedekler
89
Süleyman Çamlıca
77
Murat Paluli
99
Caner Hüseyin Bağ
28
Sadio Diallo
7
Hamza Gür
21
Bakary Nimaga
81
Özgür Kazar
Yedekler
12
Batuhan Şen
19
Ömer Bayram
45
Marcao
17
Badou Ndiaye
21
Henry Onyekuru
52
Celil Yüksel
40
Gökay Güney
36
Atalay Babacan
22
Kostas Mitroglou
41
Mustafa Kapı
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.