SPOR
STADYUM: Antakya Atatürk Stadyumu HAKEM : Yaşar Kemal Uğurlu MAÇ TARİH SAATİ: 27 Feb 2019 | 14:00 | şuan: 13:48
Hatayspor
Hatayspor
İlhan Palut
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Hatayspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Hatayspor

  • 1 Ömer Alıcı
  • 4 Soner Örnek
  • 3 Yasin Güreler
  • 22 Sadi Karaduman
  • 33 Hamidou Maiga
  • 5 Mehmet Dingil
  • 11 Gökhan Karadeniz
  • 6 Kubilay Sönmez
  • 9 Selim Ilgaz
  • 20 Mirkan Aydın
  • 17 Dmytro Korkishko

Galatasaray

  • 13 İsmail Çipe
  • 26 Semih Kaya
  • 2 Mariano
  • 5 Ahmet Çalık
  • 33 Emre Taşdemir
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 20 Emre Akbaba
  • 11 Sinan Gümüş
  • 88 Muğdat Çelik
  • 35 Yunus Akgün

Yedekler

  • 89 Süleyman Çamlıca
  • 77 Murat Paluli
  • 99 Caner Hüseyin Bağ
  • 28 Sadio Diallo
  • 7 Hamza Gür
  • 21 Bakary Nimaga
  • 81 Özgür Kazar

Yedekler

  • 12 Batuhan Şen
  • 19 Ömer Bayram
  • 45 Marcao
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 52 Celil Yüksel
  • 40 Gökay Güney
  • 36 Atalay Babacan
  • 22 Kostas Mitroglou
  • 41 Mustafa Kapı
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Gol Krallığı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.