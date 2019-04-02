SPOR
STADYUM: Yeni Malatyaspor HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 02 Apr 2019 | 20:00 | şuan: 20:08
5'
0 0
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
Yeni Malatyaspor
Yeni Malatyaspor
Erol Bulut
  Galatasaray - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı
  • 3'
    Orta sahada kaptırılan topta Adem, harika bir pasla Ömer Şişmanoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı. Ömer topu kötü kontrol edince avantajını kaybetti. Yine de sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Luyindama geçit vermedi.
  • 2'
    Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyunu rakip yarı alanda oynamaya başladı.
  • 1'
    Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
  • 1'
    Onyekuru'nun pasıyla sol kanattan bindiren Emre Taşdemir'in yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
  • Galatasaray'ın XI'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne.
  • Yeni Malatyaspor'un XI'i: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat, Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Ömer
  • İki takımın da onbirleri belli oldu.
  • İyi akşamlar futbolseverler. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.
  Takım Kadroları

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 2 Mariano
  • 33 Emre Taşdemir
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 25 Fernando
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 10 Younes Belhanda
  • 17 Badou Ndiaye
  • 21 Henry Onyekuru
  • 91 Mbaye Diagne

Yeni Malatyaspor

  • 30 Fabien Farnolle
  • 92 Bülent Cevahir
  • 15 Mustafa Akbaş
  • 44 Arturo Mina
  • 29 Issam Chebake
  • 20 Mitchell Donald
  • 8 Murat Yıldırım
  • 22 Danijel Aleksic
  • 6 Guilherme
  • 10 Adem Büyük
  • 7 Ömer Şişmanoğlu

Yedekler

  • 13 İsmail Çipe
  • 26 Semih Kaya
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 8 Selçuk İnan
  • 15 Ryan Donk
  • 20 Emre Akbaba
  • 11 Sinan Gümüş
  • 88 Muğdat Çelik

Yedekler

  • 35 Abdulsamed Damlu
  • 39 Erkan Kaş
  • 99 Thievy Bifouma
  • 66 Robin Yalçın
  • 17 Michael Pereira
  • 77 Buğra Çağıran
  • 19 Ahmed Ildız
  • 87 Issiar Dia
  • 11 Eren Tozlu
  • 47 Aboubakar Kamara
Takım
O
Av
P
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