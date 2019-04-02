  Galatasaray - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı

3'

Orta sahada kaptırılan topta Adem, harika bir pasla Ömer Şişmanoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı. Ömer topu kötü kontrol edince avantajını kaybetti. Yine de sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Luyindama geçit vermedi.