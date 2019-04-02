  Galatasaray - Yeni Malatyaspor Canlı Maç Anlatımı

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3'
Orta sahada kaptırılan topta Adem, harika bir pasla Ömer Şişmanoğlu'nu savunma arkasına kaçırdı. Ömer topu kötü kontrol edince avantajını kaybetti. Yine de sol çaprazdan ceza sahasına sokulmak istedi. Ama Luyindama geçit vermedi.
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2'
Galatasaray ilk dakikadan itibaren oyunu rakip yarı alanda oynamaya başladı.
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1'
Karşılaşmanın ilk düdüğü ve maç başladı.
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1'
Onyekuru'nun pasıyla sol kanattan bindiren Emre Taşdemir'in yerden ortasında savunma topu uzaklaştırdı.
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Galatasaray'ın XI'i: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernando, Feghouli, Belhanda, Onyekuru, Diagne.
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Yeni Malatyaspor'un XI'i: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Donald, Murat, Guilherme, Aleksic, Adem Büyük, Ömer
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İki takımın da onbirleri belli oldu.
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İyi akşamlar futbolseverler. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray, Yeni Malatyaspor'u konuk edecek. Bu maçın canlı anlatımında sizlerle birlikte olacağız.