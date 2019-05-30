  Türkiye - Yunanistan Canlı Maç Anlatımı

5' Karşılaşmanın ilk 5 dakikası golsüz eşitlikle geçildi. İki takım da birbirlerini net bir şekilde tehdit edemedi.

3' İlk milli maçına çıkan Nazım Sangare sağ kanattan atağa çıkmak istedi ancak rakibini yerde bıraktı. Yunanistan oyuna serbest vuruşla hareket kazandıracak.

2' Yunanistan, Siopis ile hızlı çıkma şansı yakaladı ancak Kaan Ayhan araya giren isim oldu.

1' İlk düdük çaldı ve maç başladı!

Türkiye XI: Uğurcan, Çağlar, Kaan Ayhan, Nazım Sangare, Umut Meraş, Okay Yokuşlu, Ozan Tufan, Cengiz Ünder, Yusuf Yazıcı, Kenan Karaman, Cenk Tosun

Karşılaşma öncesinde iki takımın da ilk 11'i belli oldu.

@OptaCan: Türkiye iç sahada oynadığı son dokuz maçın dördünü kaybetti (3G 2B). Ay yıldızlılar bundan önceki 25 iç saha maçında aynı sayıda yenilgi almıştı.

@OptaCan: Evindeki son iki maçında gol yemeyen Türkiye, en son 2015'te art arda üç iç saha maçında kalesini gole kapatabilmişti. 2015'teki üç maçlık serinin son maçı Yunanistan'a karşıydı (3-0).

@OptaCan: Türkiye ve Yunanistan tarihlerinde 11. kez karşı karşıya gelecek. Türkiye önceki 10 maçın sadece birinde rakibine mağlup oldu (7G 2B)

@OptaCan: Yunanistan, son 10 maçının beşini kazandı ancak dördünü kaybetti (1B).

Antalya Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 30 Mayıs Perşembe günü saat 21:00'da oynanacak.

@OptaCan: Milli takımdaki ikinci dönemindeki ilk iki maçı kazanan Şenol Güneş, bundan önceki beş maçta galibiyet alamamıştı (3B 2M). Son iki maçında gol yemeyen Türkiye, Şenol Güneş yönetiminde en son 2002 Dünya Kupası'nda art arda üç maçta kalesini gole kapatmıştı (Çin, Japonya ve Senegal'e karşı)

Yunanistan XI: Paschalakis, Valerianos, Siopis, Koulouris, Fortounis, Pelkas, Masouras, Mavrias, Kourbelis, Samaris, Koutris

@OptaCan: Türkiye'nin attığı son sekiz golün dördünde Cenk Tosun'un direkt katkısı var (2 gol, 2 asist). Türkiye, Cenk Tosun'un gol attığı hiçbir maçta kaybetmedi (6G 2B).

@OptaCan: Türkiye, Antalya'da oynadığı son sekiz maçın sadece birini kaybetti (Arnavutluk'a karşı, 2-3) ve bu maçların altısında gol yemedi (5G 2B).