  Türkiye - Özbekistan Canlı Maç Anlatımı

SPOR
STADYUM: Bahçeşehir Okulları Stadyumu HAKEM : Srdjan Jovanovic MAÇ TARİH SAATİ: 02 Jun 2019 | 21:00 | şuan: 20:33
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