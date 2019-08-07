  Akhisarspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

-
20'
Jimmy Durmaz'dan pası alan Belhanda rakip ceza sahasına girdi ancak pası isabetli olmayınca tehlike büyümedi.
-
18'
Jimmy Durmaz sağ kanattan çalımlarla rakip ceza sahasına girdi ancak savunma topu taça atmayı başardı.
-
17'
Akhisarspor ise kazandığı toplarla hızlı çıkarak pozisyon arıyor.
-
16'
İlk 15 dakika geride kalırken Galatasaray'ın ağırlıklı olarak sol kanadı kullanmak istediğini gördük.
-
14'
DİREKTEN DIŞARI! Akhisarspor'un kullandığı köşe vuruşunda Burhan Eşer kafayı vurdu ancak top üst direğe çarpıp dışarı gitti.
-
13'
Akhisarspor organize bir şekilde rakip yarı sahaya çıktı. Burhan Eşer'in sağ kanattan yaptığı ortada Marcao topu kornere attı.
-
11'
SELÇUK ETKİLİ VURAMADI! Topla birlikte rakip yarı sahaya çıkan Luyindama savunmanın arkasına iyi bir pas attı. Selçuk İnan sol ayağıyla etkili bir vuruş yapamadı.
-
9'
Akhisarspor karşılaşmada ilk kez bu kadar topa sahip oldu ve korner kazandılar.
-
7'
Galatasaray rakip yarı sahaya yerleşti. Sarı kırmızılılar kısa paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.
-
6'
Sol kanattan gelişen Galatasaray atağına destek veren Nagatomo'nun ortasında top dışarı çıktı.
-
4'
Karşılaşmanın ilk bölümlerinde top ağırlıklı olarak Galatasaraylı futbolcuların ayağında.
-
2'
Akhisarspor rakibini kendi yarı sahasında karşılıyor.
-
1'
Galatasaray hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımak istiyor.
-
1'
Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı.
-
2019 Türkiye Süper Kupası'nda Akhisarspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.
-
AKHİSARSPOR XI: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan
-
GALATASARAY XI: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Belhanda, Jimmy Durmaz, Babel, Adem Büyük
-
Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.