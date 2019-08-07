  Akhisarspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı

Akhisarspor organize bir şekilde rakip yarı sahaya çıktı. Burhan Eşer'in sağ kanattan yaptığı ortada Marcao topu kornere attı.

SELÇUK ETKİLİ VURAMADI! Topla birlikte rakip yarı sahaya çıkan Luyindama savunmanın arkasına iyi bir pas attı. Selçuk İnan sol ayağıyla etkili bir vuruş yapamadı.

9'

Akhisarspor karşılaşmada ilk kez bu kadar topa sahip oldu ve korner kazandılar.