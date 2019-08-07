SPOR
STADYUM: Eryaman Stadyumu HAKEM : Halil Umut Meler MAÇ TARİH SAATİ: 07 Aug 2019 | 21:00 | şuan: 21:55
23'
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Akhisarspor
Akhisarspor
Mehmet Altıparmak
Galatasaray
Galatasaray
Fatih Terim
  Akhisarspor - Galatasaray Canlı Maç Anlatımı
  • 20'
    Jimmy Durmaz'dan pası alan Belhanda rakip ceza sahasına girdi ancak pası isabetli olmayınca tehlike büyümedi.
  • 18'
    Jimmy Durmaz sağ kanattan çalımlarla rakip ceza sahasına girdi ancak savunma topu taça atmayı başardı.
  • 17'
    Akhisarspor ise kazandığı toplarla hızlı çıkarak pozisyon arıyor.
  • 16'
    İlk 15 dakika geride kalırken Galatasaray'ın ağırlıklı olarak sol kanadı kullanmak istediğini gördük.
  • 14'
    DİREKTEN DIŞARI! Akhisarspor'un kullandığı köşe vuruşunda Burhan Eşer kafayı vurdu ancak top üst direğe çarpıp dışarı gitti.
  • 13'
    Akhisarspor organize bir şekilde rakip yarı sahaya çıktı. Burhan Eşer'in sağ kanattan yaptığı ortada Marcao topu kornere attı.
  • 11'
    SELÇUK ETKİLİ VURAMADI! Topla birlikte rakip yarı sahaya çıkan Luyindama savunmanın arkasına iyi bir pas attı. Selçuk İnan sol ayağıyla etkili bir vuruş yapamadı.
  • 9'
    Akhisarspor karşılaşmada ilk kez bu kadar topa sahip oldu ve korner kazandılar.
  • 7'
    Galatasaray rakip yarı sahaya yerleşti. Sarı kırmızılılar kısa paslarla rakip savunmada boşluk arıyor.
  • 6'
    Sol kanattan gelişen Galatasaray atağına destek veren Nagatomo'nun ortasında top dışarı çıktı.
  • 4'
    Karşılaşmanın ilk bölümlerinde top ağırlıklı olarak Galatasaraylı futbolcuların ayağında.
  • 2'
    Akhisarspor rakibini kendi yarı sahasında karşılıyor.
  • 1'
    Galatasaray hazırlık paslarıyla topu rakip yarı alana taşımak istiyor.
  • 1'
    Karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler ilk düdüğünü çaldı ve maç başladı.
  • 2019 Türkiye Süper Kupası'nda Akhisarspor ve Galatasaray karşı karşıya geliyor.
  • AKHİSARSPOR XI: Gökhan, Tolga, Cocalic, Alperen, Kadir, Bjarnason, Rotman, Aykut, Vrsajevic, Burhan, Erhan
  • GALATASARAY XI: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Selçuk, Seri, Belhanda, Jimmy Durmaz, Babel, Adem Büyük
  • Karşılaşma öncesi her iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.
  Takım Kadroları

Akhisarspor

  • 45 Gökhan Değirmenci
  • 61 Kadir Keleş
  • 3 Edin Cocalic
  • 14 Tolga Ünlü
  • 2 Avdija Vrsajevic
  • 20 Alperen Babacan
  • 21 Burhan Eşer
  • 89 Erhan Çelenk
  • 6 Aykut Çeviker
  • 87 Elmar Bjarnason
  • 4 Rajko Rotman

Galatasaray

  • 1 Fernando Muslera
  • 22 Mariano
  • 55 Yuto Nagatomo
  • 45 Marcao
  • 27 Christian Luyindama
  • 8 Selçuk İnan
  • 11 Ryan Babel
  • 10 Younes Belhanda
  • 21 Jimmy Durmaz
  • 6 Jean Michael Seri
  • 7 Adem Büyük

Yedekler

  • 1 Milan Lukac
  • 7 Musa Nizam
  • 22 Uğur Arslan Kuru
  • 72 İlke Nelik
  • 11 Onur Ayık
  • 5 Eray Ataseven
  • 70 Göksu Mutlu
  • 30 Serkan Özbakan
  • 9 Ergin Keleş
  • 19 Bertuğ Bayar

Yedekler

  • 34 Okan Kocuk
  • 19 Ömer Bayram
  • 14 Martin Linnes
  • 5 Ahmet Çalık
  • 15 Ryan Donk
  • 89 Sofiane Feghouli
  • 97 Emre Mor
  • 30 Atalay Babacan
  • 88 Kostas Mitroglou
  • 17 Yunus Akgün
Takım
O
Av
P
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