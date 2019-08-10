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STADYUM:
Yeni 4 Eylül Stadı
HAKEM :
Bilal Köseoğlu
MAÇ TARİH SAATİ:
10 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 20:17
9'
0
0
Sivasspor
Rıza Çalımbay
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Sivasspor
30
Mamadou Samassa
88
Caner Osmanpaşa
58
Ziya Erdal
4
Aaron Appindangoye
87
Marcelo Goiano
37
Hakan Arslan
54
Emre Kılınç
5
Isaac Cofie
8
Mert Hakan Yandaş
11
Erdoğan Yeşilyurt
9
Mustapha Yatabare
Fenerbahçe
98
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28
Murat Sağlam
33
Abdulcebrail Akbulut
27
Okan Turp
5
Emre Belözoğlu
11
Victor Moses
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Ozan Tufan
25
Jailson
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Ferdi Kadıoğlu
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Ali Şaşal Vural
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.