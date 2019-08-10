SPOR
STADYUM: Yeni 4 Eylül Stadı HAKEM : Bilal Köseoğlu MAÇ TARİH SAATİ: 10 Aug 2019 | 20:00 | şuan: 20:17
9'
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Sivasspor
Sivasspor
Rıza Çalımbay
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Sivasspor - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Sivasspor

  • 30 Mamadou Samassa
  • 88 Caner Osmanpaşa
  • 58 Ziya Erdal
  • 4 Aaron Appindangoye
  • 87 Marcelo Goiano
  • 37 Hakan Arslan
  • 54 Emre Kılınç
  • 5 Isaac Cofie
  • 8 Mert Hakan Yandaş
  • 11 Erdoğan Yeşilyurt
  • 9 Mustapha Yatabare

Fenerbahçe

  • 98 Altay Bayındır
  • 28 Murat Sağlam
  • 33 Abdulcebrail Akbulut
  • 27 Okan Turp
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 11 Victor Moses
  • 7 Ozan Tufan
  • 25 Jailson
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 29 Ali Şaşal Vural
  • 1 Muammer Yıldırım
  • 7 Uğur Çiftçi
  • 20 Fatih Aksoy
  • 17 Sergiy Rybalka
  • 2 Arouna Kone
  • 10 Hugo Vieira
  • 22 Armin Djerlek

Yedekler

  • 13 Oytun Özdoğan
  • 35 Harun Tekin
  • 4 Mauricio Isla
  • 20 Diego Reyes
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 8 Mehmet Ekici
  • 17 Nabil Dirar
  • 26 Alper Potuk
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 23 Deniz Türüç
  • 22 Michael Frey
  • 99 Yusuf Mert Tunç
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh
Takım
O
Av
P
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Gol Krallığı
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