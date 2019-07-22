SPOR
STADYUM: Franz-Fekete-Stadion HAKEM : - MAÇ TARİH SAATİ: 22 Jul 2019 | 19:00 | şuan: 19:47
10'
0 0
Wolfsburg
Wolfsburg
Oliver Glasner
Fenerbahçe
Fenerbahçe
Ersun Yanal
  Wolfsburg - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
  Takım Kadroları

Wolfsburg

  • 12 Pavao Pervan
  • 31 Robin Knoche
  • 25 John Brooks
  • 15 Jerome Roussillon
  • 19 Kevin Mbabu
  • 23 Josuha Guilavogui
  • 10 Yunus Mallı
  • 24 Xaver Schlager
  • 14 Admir Mehmedi
  • 27 Maxi Arnold
  • 40 Joao Victor

Fenerbahçe

  • 35 Harun Tekin
  • 15 Serdar Aziz
  • 3 Hasan Ali Kaldırım
  • 28 Murat Sağlam
  • 11 Victor Moses
  • 14 Tolga Ciğerci
  • 7 Ozan Tufan
  • 20 Garry Rodrigues
  • 25 Jailson
  • 10 Max Kruse
  • 94 Vedat Muriqi

Yedekler

  • 5 Jeffrey Bruma
  • 11 Felix Klaus

Yedekler

  • 13 Oytun Özdoğan
  • 18 Sadık Çiftpınar
  • 40 Batuhan Yılmaz
  • 69 Abdulcebrail Akbulut
  • 5 Emre Belözoğlu
  • 8 Mehmet Ekici
  • 26 Alper Potuk
  • 16 Ferdi Kadıoğlu
  • 22 Michael Frey
  • 19 Allahyar Sayyadmanesh
Takım
O
Av
P
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