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STADYUM:
Franz-Fekete-Stadion
HAKEM :
-
MAÇ TARİH SAATİ:
22 Jul 2019 | 19:00 | şuan: 19:47
10'
0
0
Wolfsburg
Oliver Glasner
Fenerbahçe
Ersun Yanal
Wolfsburg - Fenerbahçe Canlı Maç Anlatımı
Takım Kadroları
Wolfsburg
12
Pavao Pervan
31
Robin Knoche
25
John Brooks
15
Jerome Roussillon
19
Kevin Mbabu
23
Josuha Guilavogui
10
Yunus Mallı
24
Xaver Schlager
14
Admir Mehmedi
27
Maxi Arnold
40
Joao Victor
Fenerbahçe
35
Harun Tekin
15
Serdar Aziz
3
Hasan Ali Kaldırım
28
Murat Sağlam
11
Victor Moses
14
Tolga Ciğerci
7
Ozan Tufan
20
Garry Rodrigues
25
Jailson
10
Max Kruse
94
Vedat Muriqi
Yedekler
5
Jeffrey Bruma
11
Felix Klaus
Yedekler
13
Oytun Özdoğan
18
Sadık Çiftpınar
40
Batuhan Yılmaz
69
Abdulcebrail Akbulut
5
Emre Belözoğlu
8
Mehmet Ekici
26
Alper Potuk
16
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22
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Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.